Đó là lời nhắc nhở cho mỗi người con về việc quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ. Vì vậy, món quà sức khỏe ngày càng được nhiều người con lựa chọn để gửi gắm yêu thương trong hành trình về nhà đón Tết.

Tết đến, con hiểu hơn về sức khỏe của cha mẹ

Anh Hoàng (45 tuổi, Đồng Nai) thừa nhận rằng trước đây anh ít có thời gian chăm sóc sức khỏe của cha mẹ. "Chỉ những dịp nghỉ dài ngày như lễ, Tết, khi về nhà tôi mới thấy sức khỏe của cha mẹ lại ngày một yếu đi. Những hoạt động tưởng chừng như đơn giản như bưng mâm bánh chưng, bày biện mâm cỗ, dọn dẹp, trang trí nhà cửa đón Tết dần trở nên khó nhọc hơn."

Tương tự, anh Nhật Minh (30 tuổi, Nghệ An) cũng chia sẻ: "Những ngày Tết bận rộn đón tiếp gặp gỡ họ hàng, anh thấy cha mẹ nhanh mệt hơn, ăn uống không ngon miệng như trước và dễ trở bệnh khi thời tiết thay đổi."

Thời gian trôi qua, sức khỏe của cha mẹ ngày một yếu đi.

Những dấu hiệu như dễ mệt mỏi, chán ăn, hay thường xuyên ốm vặt những thay đổi do quá trình lão hóa tự nhiên ở người lớn tuổi, đặc biệt liên quan đến sức khỏe khối cơ và hệ miễn dịch. Nghiên cứu khoa học cho thấy, càng lớn tuổi, chức năng miễn dịch ngày càng suy yếu, người lớn tuổi có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn có thể gấp tới 11 lần. Từ 40 - 80 tuổi, người lớn có thể mất tới 40% khối cơ, làm tăng gần 10 lần nguy cơ té ngã, có thể dẫn đến gãy xương.

Để giúp người lớn tuổi duy trì chất lượng cuộc sống, việc bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và cân đối cần được chăm chút. Bên cạnh đó là vận động vừa sức và giữ tinh thần lạc quan.

Sức khỏe - món quà quý giá nhất với người lớn tuổi

Dù mâm cơm ngày Tết phong phú, nhưng ở tuổi xế chiều, người lớn tuổi thường gặp tình trạng ăn uống kém ngon miệng do khẩu vị thay đổi. Theo các nghiên cứu, tình trạng này ở người lớn tuổi có thể gây thiếu hụt dinh dưỡng, sụt cân, có thể dẫn đến suy giảm miễn dịch, tăng nguy cơ té ngã và giảm chất lượng cuộc sống.

Điều quý giá nhất mùa Tết là cha mẹ khỏe mạnh.

Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và cân đối trở nên cần thiết để giúp cha mẹ duy trì sức khỏe. Theo khuyến nghị dinh dưỡng từ Bộ Y Tế, bữa ăn của người cao tuổi cần cân đối và đa dạng, với lượng tinh bột vừa phải, giảm dầu mỡ, chú trọng protein chất lượng cao, kết hợp nhiều rau xanh và trái cây.

Nhiều gia đình, như trường hợp của anh Hoàng, nhận ra rằng việc chăm sóc sức khỏe cha mẹ không chỉ là "ăn uống đủ bữa", mà cần giải pháp dinh dưỡng khoa học phù hợp hơn với thể trạng người lớn tuổi.

Anh Nhật Minh cũng có suy nghĩ tương tự khi cha mẹ thường xuyên ốm vặt mỗi khi thời tiết thay đổi trong dịp Tết. Điều này thôi thúc anh quan tâm nhiều hơn đến những thực phẩm dinh dưỡng bổ sung đường uống giúp chăm sóc sức khỏe cha mẹ.

Những người con trưởng thành nhận ra rằng, việc chăm sóc sức khỏe cha mẹ thông qua dinh dưỡng và vận động hợp lý là cần thiết, để cha mẹ có thể giữ được sức khỏe ổn định lâu dài, tiếp thêm động lực để những người con chúng ta hướng đến một năm mới khởi sắc. Năm mới sắp đến, khi tìm kiếm món quà ý nghĩa trên hành trang về nhà, một món quà chúc sức khỏe dinh dưỡng đầy đủ, cân đối cho cha mẹ chính là lời chúc thiết thực của mỗi người con để giữ gìn điểm tựa yêu thương của cả gia đình.