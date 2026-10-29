Chấm dứt hợp đồng với giáo viên người Nga đánh học sinh lớp 2

Chiều 29/10, ông Trần Tấn Bửu, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Việt - Hoa (khu dân cư Nam Long, phường Cái Răng, TP Cần Thơ) xác nhận đơn vị đã cắt hợp đồng với nam giáo viên người Nga có hành vi bạo lực với học sinh.

Vụ việc cũng được nhà trường báo với cơ quan công an và mời phụ huynh học sinh đến trường để xin lỗi.

“ Thầy giáo người Nga này rất vui vẻ nhưng không hiểu vì sao có hành động bốc đồng như vậy. Chúng tôi đã cắt hợp đồng ngay hôm đó. Sau vụ việc, các em vẫn đi học bình thường ”, ông Bửu nói.

Hình ảnh thầy giáo người Nga tát học sinh bị camera ghi lại (Ảnh chụp lại từ video).

Một tuần trước, khoảng 16h ngày 22/10, camera an ninh trong phòng học của Trường Phổ thông Việt - Hoa ghi lại hình ảnh một người đàn ông tát vào mặt 2 học sinh ngồi dãy đầu của lớp 2A2. Người này còn túm cổ một học sinh khác rồi nhấc bổng lên để đưa ra ngoài.

Người tát 2 em ngồi dãy đầu sau khi quay lại lớp đã tiếp tục tát thêm lần nữa đối với một em bị tát trước đó. Lúc này, trong phòng học còn có một người đàn ông khác.

Sau khi xem camera, nhà trường phát hiện người tát học sinh là giáo viên người Nga 35 tuổi, dạy tiếng Anh. Người còn lại là trợ giảng và cả hai không phải giáo viên cơ hữu của trường, mà từ một trung tâm bên ngoài đến giảng dạy tiếng Anh tăng cường theo hợp đồng liên kết.

Trường Phổ thông Việt - Hoa ở Cần Thơ. (Ảnh: An Duy).

Theo Hiệu trưởng Trường Phổ thông Việt - Hoa, do hệ thống camera chỉ ghi hình, không có âm thanh nên trường chưa xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến việc thầy giáo người Nga đánh học sinh.

Trường Phổ thông Việt - Hoa ở Cần Thơ là trường tư thục liên cấp từ mầm non đến trung học phổ thông. Trường trong khu dân cư Nam Long của quận Cái Răng cũ, nay là phường Cái Răng.

Hiệu trưởng cho biết năm học này trường có 36 lớp với 1.044 học sinh, từ mầm non đến lớp 12.