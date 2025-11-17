Chải đầu mà thấy 3 bất thường này phải cảnh giác với ung thư: Tiếc là ít người để tâm!

Nhiều người coi việc chải đầu chỉ là thói quen hoặc hành động làm đẹp hàng ngày. Thế nhưng ít ai biết rằng, da đầu và mái tóc có thể là tấm gương phản chiếu những vấn đề sức khỏe nội tại, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo ung thư. Trong quá trình chải, nếu bạn tinh ý và để tâm quan sát, có thể phát hiện những bất thường không nên bỏ qua. Tiếc là những dấu hiệu này thường bị nhầm lẫn với rụng tóc thông thường hay viêm da, khiến nhiều người bỏ lỡ cơ hội tầm soát sớm.

Dưới đây là 3 bất thường bạn cần hết sức cảnh giác khi chải đầu, bởi chúng có thể là tín hiệu từ khối u ác tính:

1. Rụng tóc đột ngột và rụng thành mảng lớn bất thường

Rụng tóc là điều tự nhiên, nhưng nếu bạn nhận thấy tóc rụng với số lượng lớn một cách đột ngột, vượt xa mức bình thường (khoảng 50-100 sợi mỗi ngày), hoặc rụng tóc thành từng mảng tròn, không đều, đây là một dấu hiệu cảnh báo sức khỏe toàn thân.

Ảnh minh họa

Mặc dù rụng tóc có thể do căng thẳng hoặc mất cân bằng hormone, nhưng nếu nó đi kèm với các triệu chứng khác, đó có thể là dấu hiệu ung thư đã làm suy kiệt cơ thể hoặc gây rối loạn hệ thống nội tiết. Đặc biệt, ung thư hạch (Lymphoma) và các loại ung thư nội tiết (ung thư tuyến giáp) có thể gây ra hiện tượng rụng tóc lan tỏa hoặc rụng thành mảng (alopecia areata) do cơ thể phản ứng với sự xâm lấn của tế bào ác tính. Rụng tóc kiểu này không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là tín hiệu hệ miễn dịch đang bị tấn công.

2. Sờ thấy các khối u hoặc nốt cứng dưới da đầu

Da đầu là vùng da thường được che phủ và ít được kiểm tra kỹ. Trong quá trình chải hoặc gội đầu, nếu bạn sờ thấy hoặc cảm nhận được các khối u nhỏ, nốt cứng, hoặc vùng da dày lên bất thường dưới da đầu, đừng bao giờ chủ quan.

Hầu hết các khối u trên da đầu là u nang lành tính, nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu của ung thư da (Melanoma hoặc ung thư biểu mô tế bào vảy) phát triển trên da đầu. Nguy hiểm hơn, đó có thể là dấu hiệu của ung thư hạch (khi các hạch bạch huyết ở vùng cổ hoặc sau tai bị sưng to và lan lên da đầu) hoặc khối u đã di căn não (gây ra sự biến dạng cấu trúc hộp sọ). Bất kỳ nốt sần nào mới xuất hiện, có bờ không đều hoặc chảy máu đều cần được sinh thiết khẩn cấp.

3. Vết loét hoặc thay đổi màu sắc da đầu không lành

Nếu da đầu bạn xuất hiện các vết loét, vết thương nhỏ hoặc mảng da có màu sắc bất thường (như màu đen, xanh xám, hoặc đỏ thâm) mà kéo dài không lành quá 2-3 tuần, bạn cần phải cảnh giác cao độ.

Ảnh minh họa

Vết loét dai dẳng là một đặc điểm của nhiều loại ung thư da. Mảng da đổi màu, có bờ không đều, hoặc có vảy có thể là dấu hiệu của ung thư hắc tố (Melanoma) đã phát triển trên da đầu. Ung thư da ở vùng đầu thường bị bỏ qua vì được che khuất bởi tóc. Ngoài ra, sự xuất hiện của các mảng da khô, dày sừng, không lành cũng có thể là dấu hiệu của tổn thương tiền ung thư.