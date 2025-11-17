Người ăn rau mùi thường xuyên, trong thời gian ngắn, cơ thể có thể xuất hiện 5 thay đổi

Rau mùi (ngò rí) là loại gia vị gây nhiều tranh cãi. Có người mê mẩn mùi thơm nồng đặc trưng, cảm giác món ăn “mất hồn” nếu thiếu nó. Nhưng cũng có người chỉ cần ngửi thấy đã cau mày khó chịu.

Ông Lưu là kiểu người đầu tiên. Từ đĩa rau trộn đến nồi thịt hầm, ông đều thêm một nắm rau mùi cho “dậy mùi”. Trước đây, loại rau này chỉ được xem là gia vị phụ, nhưng các nghiên cứu gần đây cho thấy nếu ăn thường xuyên và hợp cơ địa, rau mùi có thể mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khoẻ.

1. Có thể giúp ăn ngon miệng hơn

Không ít người cảm thấy món ăn có rau mùi lại dễ kích thích vị giác hơn. Theo y học cổ truyền, rau mùi mang tính ấm, mùi thơm mạnh, có tác dụng “tán khí, khai vị”.

Với những người hay đầy bụng, ăn uống kém ngon, thêm một ít rau mùi trong bữa ăn đôi khi giúp cải thiện khẩu vị, từ đó hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

2. Có thể hỗ trợ cơ thể đối phó với “bệnh thời hiện đại”

Chế độ ăn nhiều dầu mỡ và căng thẳng kéo dài khiến đường máu, mỡ máu dễ tăng cao. Một tổng quan đăng trên Food Science & Nutrition năm 2021 cho thấy rau mùi chứa chất xơ, polyphenol và tinh dầu - các thành phần thể hiện khả năng hỗ trợ điều hòa mỡ máu và đường huyết trong thí nghiệm trên động vật.

Y học cổ truyền gọi đây là tác dụng “hóa đục, hành khí”, giúp giảm cảm giác nặng nề, tích tụ.

3. Cảm cúm nhẹ có thể hồi phục nhanh hơn

Ở giai đoạn mới chớm cảm lạnh - hơi nghẹt mũi, rát họng - nhiều thầy thuốc Đông y khuyên dùng “canh rau mùi - hành trắng - gừng” để giúp cơ thể phát tán phong hàn.

Cách làm đơn giản: nấu một nắm rau mùi, 2-3 cọng hành trắng có rễ và vài lát gừng trong nước, uống khi còn nóng để ra mồ hôi nhẹ. Rau mùi và hành giúp đẩy hàn khí ra ngoài, gừng làm ấm cơ thể, thường dùng trong các trường hợp cảm lạnh rất sớm.

4. Hệ tiêu hoá có thể hoạt động trơn tru hơn

Rau mùi chứa lượng chất xơ đáng kể, góp phần thúc đẩy nhu động ruột, cải thiện tình trạng táo bón. Tinh dầu của rau mùi còn có khả năng ức chế một số vi khuẩn, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Với quan niệm “ruột thông khí thuận”, Đông y cho rằng giữ cho tiêu hoá hoạt động đều đặn đồng nghĩa giúp khí huyết lưu thông tốt hơn.

5. Tâm trạng có thể thoải mái hơn

Trong lý luận Đông y, mùi thơm cay của rau mùi có tác dụng “hành khí giải uất” giúp giảm cảm giác nặng nề, bức bối ở ngực. Nhiều người sau bữa ăn có rau mùi cảm thấy dễ chịu hơn, có thể một phần nhờ cơ chế này.

Ăn rau mùi sao cho tốt?

Nếu bạn không dị ứng hoặc không quá ghét mùi rau mùi, có thể dùng theo một số cách:

- Trộn gỏi, nộm: thêm rau mùi cắt nhỏ để tăng mùi thơm và kích thích vị giác.

- Nêm canh, súp: cho vào ngay khi tắt bếp để giữ trọn hương thơm.

- Làm dầu rau mùi: phi nhẹ phần rễ với dầu ăn để tạo dầu thơm dùng trộn mì, trộn rau.

Lưu ý: rau mùi có tính ấm và khả năng “phát tán”, vì vậy người hay đổ mồ hôi, người khí hư yếu hoặc người có mùi cơ thể mạnh, da dễ nổi mụn nên ăn ít hoặc tránh ăn.

Nguồn và ảnh: Sohu