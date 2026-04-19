Cha Tra Thai và hướng đi bền bỉ để trở thành "Toyota" của ngành trà sữa Việt

Khởi hành tại Việt Nam từ năm 2024, Cha Tra Thai kiên trì theo đuổi việc đưa hương vị trà Thái - nét đặc trưng của ẩm thực đường phố Bangkok - đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước. Không chọn mở rộng bằng sự hào nhoáng hay phụ thuộc vào những làn sóng ngắn hạn, thương hiệu phát triển theo hướng bền vững, tập trung vào chất lượng cốt lõi và khả năng nhân rộng mô hình. Tính đến tháng 2/2026, Cha Tra Thai đã có 60 cơ sở trải dài khắp Bắc - Nam, cho thấy sức bật đáng chú ý của một thương hiệu đi theo chiến lược đường dài.



Bên cạnh tốc độ mở rộng hệ thống, Cha Tra Thai còn ghi dấu ấn khi được vinh danh trong Top 10 Thương Hiệu Hội Nhập Nhãn Hiệu Uy Tín 2025. Đây được xem là một cột mốc đáng chú ý, phản ánh nỗ lực của thương hiệu trong việc xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường đồ uống Việt Nam.

Giữ bản sắc giữa thị trường liên tục đổi xu hướng

Giai đoạn 2020–2025 chứng kiến thị trường đồ uống Việt Nam thay đổi với tốc độ rất cao. Sự tác động mạnh mẽ từ TikTok, Facebook và các nền tảng nội dung ngắn khiến xu hướng tiêu dùng liên tục dịch chuyển. Một món đồ uống mới, một phong cách phục vụ mới hay một thiết kế cửa hàng mới đều có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm. Trong bối cảnh ấy, nhiều thương hiệu buộc phải chạy đua để giữ sự chú ý của khách hàng.

Tuy nhiên, Cha Tra Thai gần như không đi theo quỹ đạo đó. Thay vì liên tục thay đổi để hòa vào các "cơn bão trend", thương hiệu lựa chọn trung thành với các dòng trà Thái đặc trưng, giữ vị trà đậm, thanh, dễ uống, không quá ngọt và không quá béo. Những điều chỉnh, nếu có, chủ yếu nằm ở việc bổ sung topping và tối ưu trải nghiệm, chứ không làm thay đổi bản sắc sản phẩm.

Sự nhất quán ấy không chỉ thể hiện trong ly đồ uống mà còn hiện diện ở mô hình cửa hàng. Các điểm bán của Cha Tra Thai được định hình theo hướng đơn giản, tiện lợi, dễ tiếp cận và gần gũi với số đông khách hàng. Trong một thị trường mà nhiều mô hình đầu tư mạnh cho tính trình diễn, hướng đi này giúp thương hiệu xây dựng một bản sắc riêng: thực tế hơn, bền hơn và dễ đi vào thói quen tiêu dùng hằng ngày.

Khi sự ổn định trở thành lợi thế cạnh tranh

Điểm đáng chú ý của Cha Tra Thai nằm ở chỗ thương hiệu không cố gắng trở thành lựa chọn gây tò mò nhất, mà hướng tới việc trở thành lựa chọn quen thuộc hơn trong đời sống thường ngày. Đó là khác biệt quan trọng trong ngành F&B, nơi sự yêu thích nhất thời chưa chắc đồng nghĩa với khả năng giữ chân khách hàng lâu dài.

Theo ghi nhận từ thị trường, nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên và dân văn phòng, đang chiếm tỷ trọng lớn trong tệp khách hàng của thương hiệu. Với nhóm người dùng này, quyết định mua không chỉ đến từ yếu tố mới lạ, mà còn phụ thuộc vào cảm giác "dễ chọn", "dễ uống" và "ít rủi ro". Một sản phẩm có thể dùng thường xuyên, mức giá hợp lý và chất lượng ổn định giữa các điểm bán sẽ có cơ hội trở thành thói quen.

Đó cũng là lý do Cha Tra Thai dần được nhìn nhận như một thương hiệu có tính "an tâm trong lựa chọn". Không cần quá nhiều đắn đo, khách hàng vẫn có thể quay lại vì họ biết mình sẽ nhận được một hương vị quen thuộc, một trải nghiệm đủ đồng đều và một mức giá phù hợp với nhu cầu tiêu dùng thường xuyên. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thực tế hơn, đây là lợi thế không dễ tạo dựng.

Một khách hàng trẻ tại Hà Nội chia sẻ rằng điều khiến cô gắn bó với Cha Tra Thai suốt hơn một năm không nằm ở yếu tố trào lưu, mà ở cảm giác vị trà thanh, đậm, dễ uống và đủ khác biệt để nhớ. Dù có thử nhiều xu hướng mới, lựa chọn cuối cùng vẫn là quay lại với một hương vị quen thuộc.

Các cửa hàng của Cha Tra Thái luôn thu hút đông đảo khách hàng



Tư duy "Toyota" trong ngành F&B

Cách ví Cha Tra Thai với Toyota không nằm ở quy mô hay sự so sánh trực diện giữa hai lĩnh vực, mà nằm ở triết lý phát triển. Toyota từ lâu được nhắc đến như biểu tượng của sự bền bỉ, ổn định, tối ưu và ít rủi ro trong lựa chọn của số đông. Ở một góc nhìn nào đó, Cha Tra Thai cũng đang theo đuổi một tinh thần tương tự trong ngành đồ uống.

Thay vì đặt mục tiêu trở thành một hiện tượng ngắn hạn, thương hiệu này ưu tiên xây dựng niềm tin theo thời gian. Từ quy trình pha chế, tiêu chuẩn nguyên liệu đến trải nghiệm tại từng điểm bán, mọi yếu tố đều được đặt trong bài toán đồng nhất. Đây là tư duy không tạo ra cảm giác bùng nổ quá nhanh, nhưng lại giúp thương hiệu có nền tảng để đi đường dài.

Theo đại diện thương hiệu, hiệu ứng được chú ý trên mạng xã hội ở giai đoạn đầu chỉ là một cú hích ban đầu. Giá trị thực sự mà Cha Tra Thai muốn hướng tới là cảm giác quen thuộc và tin cậy: sau một thời gian, khi khách hàng quay lại, họ vẫn có thể nhận ra đúng hương vị mà mình từng yêu thích. Với một thương hiệu đồ uống, đó là nền tảng quan trọng hơn bất kỳ làn sóng nhất thời nào.

Chọn phát triển chậm mà chắc giữa thị trường nhiều biến động

Thị trường F&B Việt Nam vẫn còn rất nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng ngày càng khắt khe hơn. Khi người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn, thương hiệu muốn tồn tại không chỉ cần tạo chú ý, mà còn phải đủ ổn định để được chọn lặp lại nhiều lần. Trong bối cảnh đó, con đường mà Cha Tra Thai đang đi cho thấy một cách tiếp cận đáng chú ý: không lấy sự ồn ào làm trọng tâm, mà đặt niềm tin và sự đồng nhất làm nền tảng.

Từ một thương hiệu mang cảm hứng trà Thái đường phố Bangkok, Cha Tra Thai đang từng bước định vị mình như một lựa chọn quen thuộc trong đời sống thường ngày của khách hàng Việt. 60 cơ sở tính đến tháng 2/2026 không chỉ là một con số mở rộng hệ thống, mà còn phản ánh khả năng vận hành, nhân rộng và duy trì bản sắc trong một thị trường cạnh tranh cao.

Giữa rất nhiều thương hiệu cố gắng trở thành cái tên nổi bật nhất trong từng giai đoạn, Cha Tra Thai dường như đang theo đuổi một mục tiêu khác: trở thành cái tên có thể hiện diện lâu nhất trong thói quen tiêu dùng của khách hàng. Và đó cũng chính là tinh thần khiến thương hiệu này được ví như "Toyota" của ngành trà sữa Việt.