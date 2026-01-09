Cha mẹ tuyệt đối ĐỪNG để con cái theo đuổi 3 công việc này: Dù lương cao đến đâu cũng không nên!

Với hầu hết mọi người, việc lựa chọn ngành nghề trong tương lai không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập, mà còn quyết định chất lượng cuộc sống và hướng đi lâu dài của cả cuộc đời. Người xưa thường nói: "Nam sợ chọn nhầm nghề, nữ sợ gả nhầm chồng". Câu nói nghe có vẻ cũ, nhưng đặt trong bối cảnh hiện đại, nó vẫn còn nguyên giá trị.

Hầu hết cha mẹ đều mong con mình có một công việc ổn định, phù hợp, để sống thoải mái, an ổn. Nhưng khi vừa bước vào xã hội, không ít người trẻ rơi vào trạng thái mơ hồ, dễ bị cuốn theo những lựa chọn tưởng là "ngon ăn" trước mắt. Đây là lúc cha mẹ cần đóng vai trò người nhắc nhở, định hướng, thay vì đứng ngoài.

Theo các chuyên gia nhân sự, có 3 kiểu công việc mà phụ huynh nên cân nhắc kỹ, thậm chí khuyên con tránh xa, bởi dù thu nhập cao đến đâu, kiên trì lâu dài cũng chưa chắc có tương lai bền vững.

1. Những công việc "ăn tuổi trẻ"

Trên các trang tuyển dụng, không khó để bắt gặp những công việc lương cao nhưng kèm theo điều kiện độ tuổi rất khắt khe, thường chỉ ưu tiên người dưới 30-35 tuổi. Qua độ tuổi này, dù năng lực không đổi, người lao động vẫn dễ bị loại bỏ.

Những công việc như vậy nhìn bề ngoài có vẻ hào nhoáng, nhẹ nhàng, thu nhập tốt, nhưng thực chất lại đánh đổi bằng tuổi trẻ. Khi không còn đáp ứng được yêu cầu về độ tuổi, con đường phát triển gần như bị chặn lại, rất khó chuyển hướng.

Nếu chỉ vì muốn ổn định trước mắt, hoặc ham sự nhàn hạ nhất thời mà lựa chọn công việc "ăn tuổi trẻ" thì tương lai rất dễ rơi vào bấp bênh. Không có thành công nào đến từ sự dễ dãi. Công việc có giá trị lâu dài là công việc cho phép con người tích lũy năng lực, kinh nghiệm và mở rộng con đường phát triển về sau.

Ảnh minh họa: Imazins/ Getty Images

2. Những công việc hứa hẹn "đi đường tắt"

Một MC nổi tiếng của Trung Quốc từng nói: "Đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc đi đường tắt, bởi rất nhiều con đường tắt dẫn thẳng đến ngõ cụt".

Chẳng hạn, ngày nay, không ít bạn trẻ coi việc làm video, livestream, trở thành người nổi tiếng trên mạng là "con đường nhanh nhất" để đổi đời. Sự bùng nổ của ngành livestream khiến nhiều người, cả trẻ em lẫn phụ huynh ngộ nhận rằng đây là nghề nhẹ nhàng, kiếm tiền dễ.

Nhưng đằng sau ánh hào quang là áp lực khổng lồ. Những người thực sự thành công phải làm việc cường độ cao, gần như phát sóng mỗi ngày, sinh hoạt đảo lộn, cạnh tranh khốc liệt. Chỉ cần chậm lại, họ có thể bị đào thải ngay lập tức.

Thành công trong lĩnh vực này chỉ thuộc về số rất ít. Với những đứa trẻ chưa đủ trải nghiệm, việc mơ mộng "nổi tiếng qua một đêm" dễ khiến các em bỏ qua con đường học tập và tích lũy bền vững. Cha mẹ cần giúp con hiểu rằng, không phải mọi "đường tắt" đều dẫn đến tương lai, và những nghề thiếu nền tảng lâu dài rất rủi ro.

3. Những công việc gây tổn hại sức khỏe

Triết gia Schopenhauer từng nói: "Sai lầm lớn nhất của con người là dùng sức khỏe để đổi lấy những thứ ngoài thân".

Không ít người trẻ vì muốn sớm có thành tựu mà chấp nhận làm việc quá sức, thức khuya, tăng ca triền miên. Chỉ đến khi cơ thể phát tín hiệu cảnh báo, họ mới nhận ra sức khỏe quý giá đến nhường nào.

Khi chọn nghề, cha mẹ cần nhắc con tránh những công việc gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Không ít người vì cố kiếm thêm tiền mà đánh đổi sức khỏe, để rồi khi nằm viện mới thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa.

Ảnh minh họa: SeongJoon Cho/ Bloomberg/ Getty Images

Trên mạng từng xuất hiện một câu hỏi hot: "Công việc quá mệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nhưng lương cao, có nên nghỉ không?". Trong số các câu trả lời, có một bình luận nhận được nhiều like nhất. Người này cho rằng "nên nghỉ" và kể lại trải nghiệm của chính bản thân anh.

Theo đó, anh từng làm việc điên cuồng suốt một năm, kết quả từ một người lạc quan, anh trở nên u uất, thường xuyên tức ngực, khó thở, chóng mặt, tinh thần suy sụp, thỉnh thoảng về đến nhà là lại bật khóc dù chẳng rõ lý do. Cuối cùng, anh quyết định nghỉ việc và đổi sang công việc khác. Dù thu nhập thấp hơn nhưng tinh thần anh nhẹ nhõm, thoải mái hơn rất nhiều.

Có thể thấy, sức khỏe và tinh thần một khi đã suy sụp thì rất khó lấy lại. Bởi vậy, việc chọn công việc cũng cần chú ý đến điểm này.

Lời nhắn gửi dành cho cha mẹ

Tiền bạc rất quan trọng, nhưng sức khỏe và sự phát triển lâu dài còn quan trọng hơn. Làm việc chăm chỉ là để sống tốt hơn, chứ không phải để đánh đổi hạnh phúc và sức khỏe.

Khi con cái đứng trước ngưỡng cửa chọn nghề, cha mẹ hãy đồng hành, gợi ý, giúp con nhìn xa hơn cái lợi trước mắt. Có những công việc tưởng như con đường rộng mở, nhưng thực chất lại là ngõ cụt. Trong nhiều trường hợp, chọn đúng quan trọng không kém nỗ lực.

Mong rằng mỗi đứa trẻ đều tìm được công việc phù hợp với năng lực, giá trị và sức khỏe của mình, để không chỉ mưu sinh, mà còn sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa.