5 ngành học bị "cảnh cáo" thẻ đỏ trong 10 năm tới: Bạn thật sự phải chú ý!

Chọn ngành học chưa bao giờ là câu chuyện dễ. Nhưng trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển quá nhanh, kinh tế toàn cầu liên tục biến động và doanh nghiệp ngày càng “tính toán lạnh lùng” về chi phí nhân sự, một sự thật đang dần hiện ra: không phải ngành nào học xong cũng còn “đất sống” như trước.

Trong 10 năm tới, nhiều chuyên gia giáo dục và thị trường lao động đã đồng loạt phát tín hiệu cảnh báo với một số ngành học từng rất phổ biến. Không phải vì chúng “vô dụng”, mà vì cách đào tạo truyền thống của các ngành này đang không theo kịp thực tế.

Kế toán - tài chính theo hướng thuần nghiệp vụ

Trong nhiều năm, kế toán luôn được xem là lựa chọn an toàn. Thế nhưng hiện nay, phần lớn các nghiệp vụ kế toán cơ bản đã được tự động hóa bằng phần mềm và AI. Doanh nghiệp không còn cần quá nhiều nhân sự chỉ để nhập liệu, làm báo cáo hay đối soát sổ sách. Nếu vẫn học kế toán theo hướng “làm sổ sách”, không bổ sung kỹ năng phân tích dữ liệu, tư duy chiến lược tài chính hay hiểu biết về công nghệ, sinh viên rất dễ rơi vào cảnh thừa bằng cấp nhưng thiếu giá trị.

Báo chí - truyền thông theo mô hình cũ

Báo chí không "chết", nhưng cách làm báo cũ đang bị đào thải nhanh chóng. Việc chỉ học viết tin, viết bài theo khuôn mẫu truyền thống không còn đủ để cạnh tranh trong kỷ nguyên AI có thể viết nội dung trong vài giây. Thị trường đang cần những người làm nội dung đa nền tảng, hiểu dữ liệu, hiểu thuật toán phân phối, biết kể câu chuyện bằng video, podcast, đồ họa, thậm chí là AI prompt. Nếu tiếp cận ngành này mà không sẵn sàng “lột xác”, nguy cơ bị thay thế là có thật.

Chúng ta phải update thường xuyên kiến trức để không bị đào thải trong tương lai (Ảnh: VCG)

Quản trị kinh doanh đại trà, thiếu chuyên môn sâu

Quản trị kinh doanh từng là “ngành quốc dân”, nhưng cũng chính vì quá phổ biến mà đang đối mặt với tình trạng bão hòa. Hàng chục nghìn sinh viên tốt nghiệp mỗi năm với kiến thức na ná nhau khiến tấm bằng này không còn là lợi thế cạnh tranh. Doanh nghiệp không tuyển người “biết mọi thứ một chút”, họ cần người giải quyết được vấn đề cụ thể như vận hành, chuỗi cung ứng, dữ liệu, sản phẩm, tăng trưởng. Nếu học quản trị kinh doanh mà không gắn với một năng lực chuyên sâu, rủi ro thất nghiệp là điều khó tránh.

Luật học theo hướng lý thuyết thuần túy

Luật vẫn rất cần, nhưng không phải ai học luật cũng có việc làm tốt. Trong 10 năm tới, các công việc pháp lý cơ bản như tra cứu văn bản, soạn hợp đồng mẫu, rà soát điều khoản đơn giản có thể được AI hỗ trợ mạnh mẽ. Những luật sư tương lai buộc phải giỏi tư duy phản biện, chiến lược pháp lý, hiểu công nghệ, thương mại quốc tế hoặc luật số. Học luật nhưng chỉ học thuộc điều khoản, thiếu kỹ năng thực hành sẽ rất khó trụ lại.

Ngoại ngữ đơn thuần

Biết ngoại ngữ không còn là lợi thế vượt trội, mà đã trở thành điều kiện tối thiểu. Các công cụ dịch AI ngày càng chính xác khiến nhu cầu với những vị trí chỉ “biết dịch” giảm mạnh. Người học ngoại ngữ nếu không kết hợp với một chuyên môn khác như kinh doanh, công nghệ, giáo dục, truyền thông hay quan hệ quốc tế sẽ rất dễ rơi vào thế cạnh tranh yếu. Ngoại ngữ trong tương lai là công cụ, không phải nghề nghiệp duy nhất.

Điểm chung của 5 ngành học này không nằm ở bản thân lĩnh vực, mà nằm ở cách học và cách đào tạo. Ngành không sai, nhưng nếu học theo lối cũ, ra trường với kỹ năng cũ, trong một thị trường mới, thì nguy cơ bị “thẻ đỏ” là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong 10 năm tới, thị trường lao động sẽ ưu ái những người có khả năng học lại nhanh, thích nghi tốt, biết kết hợp nhiều kỹ năng và tạo ra giá trị mà máy móc khó thay thế. Vì vậy, thay vì hỏi “ngành nào hot”, có lẽ câu hỏi quan trọng hơn là ngành đó có cho bạn cơ hội nâng cấp bản thân liên tục hay không.