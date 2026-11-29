Nhà nào có từ hai con trở lên, hẳn ai cũng từng nghe câu hỏi đùa "Bố mẹ thương đứa nào nhất?". Câu trả lời quen thuộc thường là "Con nào mà chẳng là con, bố mẹ thương đều như nhau". Thế nhưng trong lòng nhiều anh chị em, câu hỏi ấy chưa bao giờ thật sự khép lại. Đứa lớn thấy em được cưng chiều hơn. Đứa nhỏ lại thấy anh chị được tự do hơn mình. Còn có những đứa trẻ âm thầm so sánh suốt nhiều năm mà không dám nói ra.

Hóa ra nỗi băn khoăn ấy không hoàn toàn là tưởng tượng. Một phân tích tổng hợp công bố đầu năm 2025 cho thấy cha mẹ thường đối xử với các con không giống nhau và những đứa trẻ được ưu ái hơn thường có chung một số đặc điểm.

Đứa con nào thường được ưu ái hơn?

Nghiên cứu do PGS Alexander Jensen thuộc Trường Đời sống Gia đình, Đại học Brigham Young (Mỹ), thực hiện cùng McKell Jorgensen-Wells đến từ Đại học Western (Canada). Công trình được đăng trên Psychological Bulletin, tạp chí của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA). Nhóm tác giả tổng hợp dữ liệu từ 30 nghiên cứu cùng 14 cơ sở dữ liệu, với tổng cộng 19.469 người tham gia.

Thay vì hỏi thẳng cha mẹ thương con nào nhất, các nhà nghiên cứu xem cha mẹ đối xử với từng đứa con khác nhau ra sao ở năm khía cạnh. Đó là cách đối xử nói chung, những lần tương tác vui vẻ, những lần căng thẳng, số tiền chi cho mỗi con và mức độ kiểm soát con.

Câu "bố mẹ thương đều" quen thuộc nhưng chưa chắc phản ánh đúng những gì diễn ra trong nhiều gia đình (Ảnh minh họa: Ciao UFO)

Phát hiện đầu tiên khá bất ngờ, ngay cả với nhóm nghiên cứu. Họ dự đoán mẹ sẽ thiên vị con gái còn bố thiên vị con trai. Kết quả lại cho thấy cả bố lẫn mẹ đều có xu hướng nghiêng về con gái hơn một chút. Điều đáng nói là chỉ cha mẹ ghi nhận sự thiên vị này, còn các con thì không nhận ra.

Về thứ tự sinh, con út nhìn chung được đối xử ưu ái hơn đôi chút. Trong khi đó, anh chị lớn lại được cha mẹ cho nhiều quyền tự quyết hơn, ít bị kiểm soát hơn khi lớn dần. Nhóm nghiên cứu cho rằng điều này có thể vì cha mẹ thấy con lớn đã trưởng thành hơn.

Yếu tố tính cách cũng góp phần không nhỏ. Bất kể là con trai hay con gái, là anh chị hay em út, những đứa trẻ có trách nhiệm, ngăn nắp và dễ hòa hợp thường nhận được sự đối xử tích cực hơn. Ngược lại, việc con hướng ngoại hay hướng nội gần như không ảnh hưởng. Theo Jensen, người Mỹ vốn đề cao tính hướng ngoại, nhưng trong phạm vi gia đình thì đặc điểm này có lẽ không quan trọng đến thế.

Không phải thương ít hơn, mà là "dễ nuôi" hơn

Vì sao những đứa trẻ này lại được ưu ái? Nhóm tác giả nhận định rằng trong cùng một gia đình, có những đứa trẻ đơn giản là dễ nuôi hơn những đứa khác. Một đứa con tự giác học bài, ít cãi lời sẽ ít va chạm với cha mẹ hơn. Theo thời gian, khoảng cách trong cách đối xử cứ thế hình thành mà người lớn không hề chủ đích.

Dù vậy, Jensen nhấn mạnh đây là nghiên cứu tương quan. Kết quả chỉ cho thấy những đứa trẻ nào dễ được ưu ái hơn, chứ chưa giải thích được vì sao cha mẹ lại thiên vị. Các mức chênh lệch được ghi nhận cũng chỉ ở mức "một chút", không phải những khác biệt quá lớn.

Tuy nhỏ, những khác biệt ấy vẫn để lại dấu vết. Theo Jensen, những đứa con ít được ưu ái thường có sức khỏe tinh thần kém hơn, quan hệ gia đình cũng căng thẳng hơn. Một số nghiên cứu khác của ông còn ghi nhận những đứa trẻ cảm thấy mình bị "ra rìa" dễ có hành vi tiêu cực ở nhà hoặc ở trường.

Sự thiên vị trong gia đình có khi diễn ra rất kín đáo, đến chính cha mẹ cũng không nhận ra (Ảnh minh họa: Our Little Sister)

Thương đều không có nghĩa là đối xử giống hệt nhau

Ở nhiều gia đình Việt, những câu như "lớn phải nhường em" hay "con út được cưng" quen thuộc đến mức ít ai để tâm. Kết quả nghiên cứu là lời nhắc để cha mẹ nhìn lại cách mình đối xử với từng đứa con.

Jensen cho rằng bước đầu tiên là nhận ra. Cha mẹ có thể tự hỏi mình có dễ gần gũi một đứa con hơn không, đồng thời quan sát xem các con phản ứng thế nào khi cảm thấy bị đối xử chưa công bằng. Theo ông, khi đã nhận ra, cha mẹ chỉ cần điều chỉnh những điều nhỏ cũng đủ có lợi cho cả nhà.

"Con cái sẽ cho bạn biết nếu chúng thấy điều gì đó không công bằng", Jensen nói. Khi con lên tiếng, cha mẹ có thể giải thích để con hiểu thêm một góc nhìn khác. Nếu con nói đúng, hãy sẵn sàng thay đổi.

Ông cũng khuyên cha mẹ đừng vì thế mà tự trách hay sửa sai quá đà. Có những phụ huynh lo đối xử với các con y hệt nhau đến mức bỏ qua nhu cầu riêng của từng đứa. Một đứa cần được động viên nhiều hơn, đứa khác lại cần không gian riêng. Công bằng thật sự nằm ở chỗ đứa con nào cũng cảm thấy mình được yêu thương, chứ không phải ở việc chia mọi thứ thật đều tay.

Tổng hợp