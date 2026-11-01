Có một sự thay đổi rất tinh tế giữa anh chị em ruột thịt mà không phải bậc cha mẹ nào cũng kịp nhận ra. Thuở nhỏ, trong nhà chỉ cần vắng đi một đứa trẻ là những đứa còn lại sẽ lập tức nháo nhác đi tìm. Khi trưởng thành, mỗi người lập một gia đình riêng, dịp lễ Tết vẫn còn có thể ngồi lại bên nhau ôn chuyện cũ. Thế nhưng càng về sau, khi cha mẹ già yếu rồi khuất núi, ngay cả những câu chuyện phiếm quen thuộc năm xưa giữa các con cũng dần trở nên lạc nhịp, chẳng thể bắt chuyện được với nhau nữa.

Nhiều người cho rằng đó là do tình cảm anh em phai nhạt, nhưng thực chất không hẳn vậy. Khi sợi dây gắn kết lớn nhất là cha mẹ không còn, điều kiện sống của mỗi người cũng đổi khác, cách các con đối xử với nhau tự nhiên sẽ thay đổi theo.

Là cha mẹ, ai cũng mong sau này khi mình không còn nữa, các con vẫn giữ được tình thân ấm áp, không vì những va chạm đời thường mà xa cách hay trở mặt. Muốn vậy, ngay từ bây giờ, cha mẹ hãy dạy cho con hiểu và khắc cốt ghi tâm 3 nguyên tắc vàng dưới đây:

1. Dạy con: "Có việc thì nói việc, không có việc thì tôn trọng không gian riêng của nhau"

Khi cha mẹ còn khỏe mạnh, anh chị em có vô vàn mối bận tâm chung: từ việc chăm sóc bố mẹ đến đối nội đối ngoại trong nhà, hễ có chuyện là cùng nhau bàn bạc. Nhưng khi cha mẹ mất đi, con cái của chúng cũng đã lớn, những việc bắt buộc phải gặp mặt sẽ thưa dần. Lúc này, gặp mặt không còn là thói quen tự nhiên mà trở thành việc phải lên lịch sắp xếp.

Ảnh minh họa

Cha mẹ hãy dạy con rằng: Đừng bao giờ lấy tần suất gặp gỡ hay gọi điện thời còn bé để đo lường tình cảm khi đã trưởng thành. Mỗi người lớn lên đều có tính cách và hoàn cảnh riêng: có người thích sự náo nhiệt, có người lại ưa tĩnh lặng; có người rảnh rỗi, nhưng cũng có người quanh năm đầu tắt mặt tối.

Hãy dặn các con: Không cần ngày nào cũng phải kè kè bên nhau để chứng minh tình thân. Chỉ cần thỉnh thoảng hỏi thăm một câu, khi nhà có việc lớn vẫn sẵn sàng có mặt bàn bạc, còn ngày thường thì ai lo cuộc sống của người nấy, không làm phiền hay soi mói nhau, đó mới là cách giữ tình anh em bền lâu nhất.

2. Dạy con: "Tiền bạc và trách nhiệm, phải phân minh ngay từ đầu"

Khi bước vào tuổi trung niên và xế chiều, điều dễ làm sứt mẻ tình cảm anh chị em nhất chính là những khoản trách nhiệm và tiền bạc chung. Từ việc phân chia tài sản cha mẹ để lại, giải quyết các việc tồn đọng trong gia đình, cho đến việc đóng góp chi phí giỗ chạp, hiếu hỉ... Tất cả những chuyện này nếu chỉ giải quyết bằng một câu "đều là người một nhà cả" thì sớm muộn cũng nảy sinh mâu thuẫn.

Ở nhiều gia đình, vì nể nang mà không nói rõ ai bỏ ra bao nhiêu, ai gánh vác phần nào. Lâu dần, đứa làm nhiều sẽ thấy mình chịu thiệt thòi, còn đứa làm ít lại thấy bản thân bị oan ức hoặc mang tiếng ỷ lại.

Cha mẹ cần uốn nắn cho con tư duy rõ ràng: Tình thân không thể duy trì dựa trên những cuốn sổ sách mập mờ. Những việc chung của gia đình phải được đem ra bàn bạc công khai, trách nhiệm và đóng góp của từng người cần thống nhất rạch ròi. Sự sòng phẳng ngay từ đầu không hề làm mất đi tình cảm, trái lại, nó giúp triệt tiêu những nghi kỵ và ấm ức về sau.

3. Dạy con: "Sẵn sàng giúp một tay, nhưng tuyệt đối không sống thay cuộc đời của nhau"

Anh chị em càng lớn tuổi, sự khác biệt trong lối sống, quan điểm và điều kiện kinh tế càng bộc lộ rõ rệt. Những khác biệt này vốn dĩ không thể tự động biến mất chỉ vì chung một dòng máu.

Cha mẹ hãy nhắc nhở các con về ranh giới của sự giúp đỡ: Hôm nay mình có điều kiện thì sẵn sàng chìa tay tương trợ anh chị em; ngày mai mình gặp khó khăn thì cũng đừng ngại mở lời nhờ vả. Thế nhưng, tuyệt đối không được nảy sinh tâm lý ỷ lại, coi sự giúp đỡ của anh em là nghĩa vụ hiển nhiên.

Càng quan trọng hơn, đừng bao giờ nhân danh "người một nhà" để áp đặt suy nghĩ, lối sống hay cách dạy con của mình lên gia đình anh chị em. Thân thiết đến mấy, mỗi người vẫn có quyền tự quyết định cuộc sống riêng.

Sau cùng, điều cha mẹ cần chuẩn bị tâm lý cho các con nhất chính là sự chấp nhận: Rồi sẽ có ngày các con không còn sống chung dưới một mái nhà, chủ đề chung ít đi, cơ hội gặp gỡ thưa dần. Đó là quy luật tự nhiên của cuộc đời, không phải lỗi của ai cả.

Làm anh chị em một đời, không nhất thiết phải chứng minh từng giây từng phút xem đôi bên gắn bó đến nhường nào. Chỉ cần cha mẹ dạy được cho con cách tôn trọng sự khác biệt, sòng phẳng trong trách nhiệm và biết bao dung cho cuộc sống riêng của nhau, thì dù mai này cha mẹ có đi xa, các con vẫn mãi là điểm tựa bình yên và vững chãi nhất của nhau giữa cuộc đời.