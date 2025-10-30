Cha mất để lại căn nhà 7,4 tỷ đồng cho mẹ kế, 4 người con “trắng tay” kiện đòi thừa kế, tòa tuyên bố: “Nhà của các cậu nhưng phải trả cho đối phương 1,4 tỷ”

Theo Sohu, ông Trương và người vợ đầu đã dành cả cuộc đời lao động để mua được một căn nhà tại Thượng Hải. Tuy giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ đứng tên ông, nhưng theo luật Trung Quốc, đây vẫn là tài sản chung của hai vợ chồng.

Năm 2003, vợ đầu của ông Trương qua đời. Theo quy định, 50% tài sản của bà phải được chia thừa kế đều cho ông và 4 người con, mỗi người sở hữu 10%. Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình khi đó cho rằng “đều là người nhà”, nên không làm thủ tục phân chia tài sản cụ thể. Việc này khiến quyền sở hữu tài sản trở nên mập mờ, tạo ra mầm mống cho những mâu thuẫn lớn hơn về sau.

Năm 2008, ông Trương tái hôn với bà Lưu. Đến năm 2022, ông Trương và bà Lưu đã lén đến cơ quan bất động sản thay đổi quyền sở hữu căn nhà. Theo đó, ông Trương chỉ còn giữ 20% tài sản trong khi bà Lưu chiếm 80%. Việc chuyển quyền này không có sự đồng thuận của các đồng thừa kế còn lại.

Năm 2024, ông Trương qua đời. Khi biết được việc tài sản đã được sang tên cho mẹ kế, các con của ông Trương đã vô cùng phẫn nộ. Họ cho rằng cha mình đã bị mẹ kế dụ dỗ và lợi dụng nên đã lập tức nộp đơn kiện bà Lưu, yêu cầu phân chia lại tài sản.

Trước tòa, bà Lưu cho rằng bản thân đã chăm sóc chồng 20 năm, việc được hưởng tài sản nhiều hơn là hoàn toàn hợp lý.

Sau khi xem xét vụ việc, tòa án địa phương xác định việc ông Trương sang tên nhà cho bà Lưu là vô hiệu, bởi căn nhà vốn thuộc sở hữu chung của ông và các con sau khi vợ đầu ông qua đời. Kể từ năm 2003, ông chỉ có quyền đối với 60% tài sản, 40% còn lại thuộc về 4 người con.

Vì vậy, mọi thay đổi về quyền sở hữu đều phải có sự đồng thuận của tất cả đồng sở hữu. Việc ông Trương và bà Lưu âm thầm làm thủ tục đã xâm phạm trực tiếp quyền lợi hợp pháp của các con và có dấu hiệu “thông đồng” nhằm tước quyền thừa kế.

Ngoài ra, hồ sơ bệnh án cho thấy ông Trương có dấu hiệu suy giảm trí tuệ trong giai đoạn cuối đời, có thể không còn đủ năng lực hành vi để tự quyết định các vấn đề tài sản. Khi người mất năng lực ký giấy sang tên mà không có người giám hộ hợp pháp đi kèm, giao dịch sẽ không có giá trị pháp lý.

Từ các căn cứ này, tòa án Trung Quốc tuyên bố việc thay đổi quyền sở hữu trước đây là không hợp lệ và yêu cầu khôi phục lại tình trạng tài sản như cũ. Phán quyết của tòa cũng nêu rõ căn nhà được định giá 2 triệu NDT (hơn 7,4 tỷ đồng). Toàn bộ tài sản sẽ thuộc quyền sở hữu của 4 người con. Tuy nhiên, tòa yêu cầu họ chi trả cho bà Lưu tổng cộng 400.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng) để ghi nhận công sức chăm sóc ông Trương suốt 20 năm chung sống.

Vụ việc cho thấy, những tranh chấp thừa kế hoàn toàn có thể tránh được nếu gia đình sớm làm rõ vấn đề tài sản. Giá như ngay từ khi người vợ đầu qua đời, các bên tiến hành phân chia phần sở hữu theo quy định; hoặc ông Trương lập một bản di chúc minh bạch về việc phân chia tài sản sau này thì có lẽ đã không xảy ra kiện tụng, cũng không làm rạn nứt quan hệ trong gia đình.

