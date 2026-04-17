Đúng 20 năm trước, cái tên Việt Khuê lần đầu được khán giả biết đến khi xuất hiện trong mùa World Cup 2006. Thời điểm đó, anh là một sinh viên chuẩn bị ra trường, thấy VTV tuyển người hâm mộ tham gia bình luận cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh, bản thân lại có sẵn tình yêu bóng đá nên tò mò “đăng ký thử cho vui”.

Hai thập kỷ trôi qua, Việt Khuê đã trở thành BLV, BTV thể thao quen thuộc của VTV, được khán giả yêu mến qua hàng loạt bản tin và giải đấu lớn. Chính Việt Khuê cũng không ngờ mình có thể đi xa đến thế với sự nghiệp truyền hình bởi anh vốn đã được sắp đặt để đi một con đường khác.

BLV Việt Khuê

BLV Việt Khuê và bố đều có niềm đam mê với ca hát, cả hai đều hát rất hay (Nguồn: FBNV)

Nguyễn Hữu Việt Khuê sinh năm 1984, là con trai của nhà Toán học, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, nhà giáo nhân dân Nguyễn Hữu Việt Hưng. Với nền tảng gia đình như vậy, Việt Khuê gần như được định hướng sẵn con đường trở thành nhà nghiên cứu. Và thực tế, anh đã có nhiều kết quả đáng nể trong lĩnh vực Toán học.

Việt Khuê từng là học sinh nổi bật của lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Năm 2002, anh giành giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia (năm không có giải Nhất). Ở bậc đại học, anh theo học ngành Toán học - chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học Tài năng tại Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH QGHN.

Khi là sinh viên Toán học, Việt Khuê sở hữu bảng điểm từng được chia sẻ khắp các diễn đàn với tỷ lệ 95% điểm 9 và 10. Đặc biệt, ở các môn chuyên ngành liên quan tới Toán học như Hàm thực và giải tích hàm, Hình vi phân và giải tích trên đa tạp, Chuyên đề đại số, Phương trình đạo hàm riêng, Độ đo và tích phân, Lý thuyết xấp xỉ,... tỷ lệ điểm 10 chiếm gần như tuyệt đối.

Kết thúc đại học, anh tốt nghiệp với điểm trung bình 9,45 và trở thành Thủ khoa của các Thủ khoa những trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006.

Bảng điểm đại học gây chấn động của Việt Khuê

Ai cũng nghĩ Việt Khuê sẽ tiếp bước con đường của bố, kể cả gia đình anh. Trong một chia sẻ với VTV.vn năm 2010 - Việt Khuê khi đó đã làm BTV được 4 năm tiết lộ: “… gia đình luôn hướng tôi theo nghiệp nghiên cứu và trong đầu tôi lúc ấy cũng không nghĩ mình sẽ làm gì khác ngoài một nhà khoa học hay một giáo viên dạy Toán…”.

Bước ngoặt của Việt Khuê xuất hiện vào năm 2006. Chia sẻ trên Vietnamnet vào năm 2024, Việt Khuê kể lại cái duyên truyền hình của mình:

“Đó là duyên gặp gỡ của tôi với nhà báo Phan Ngọc Tiến, Trưởng ban Thể thao VTV và cũng là sếp của tôi gần 20 năm qua. Năm 2006 tôi đang làm khóa luận tốt nghiệp và cũng chuẩn bị tinh thần để bắt đầu con đường trở thành một nhà khoa học như định hướng của bố tôi - GS.TSKH, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Hữu Việt Hưng thì cùng thời điểm đó tôi xem bản tin 360 độ thể thao thấy thông báo về chương trình tuyển người hâm mộ cùng bình luận World Cup 2006.

Với tình yêu bóng đá thừa hưởng từ bố, tôi quyết định đăng ký tham gia cho vui ai ngờ lại lọt vào ‘mắt xanh’ của BTC và trở thành người hâm mộ được tham gia bình luận một số trận đấu tại World Cup 2006. Cũng không thể ngờ rằng đó chính là ‘khúc cua định mệnh’ đưa tôi rẽ từ con đường nghiên cứu khoa học để trở thành một bình luận viên, biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam” .

Hiện tại Việt Khuê là gương mặt quen thuộc của khán giả trên các bản tin thể thao trên VTV như 360 Độ Thể Thao, Thể Thao 24/7, Nhịp Đập 360 Độ Thể Thao,... Anh cũng là bình luận viên của nhiều giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh, Euro, World Cup hay AFF Cup. Bên cạnh đó, anh từng tham gia dẫn dắt chương trình Đường lên đỉnh Olympia trong nhiều năm, trong đó có một mùa đảm nhận vai trò MC chính.

Việt Khuê trên một chương trình thể thao

Tuy nhiên, điều thú vị là Việt Khuê chưa bao giờ từ bỏ con đường Toán học. Cũng trên Vietnamnet, BLV tâm sự: “Tình yêu Toán học với tôi chưa bao giờ nguội lạnh trong gần 20 năm qua. Do được đào tạo rất bài bản và chuyên sâu về Toán nên tôi thực sự tiếc nếu không thể truyền thụ lại những kiến thức hữu ích đó cho các bạn học sinh vì Toán luôn là môn rất quan trọng. Đó là lý do tôi quyết định trở lại với ‘tình cũ’: mở các lớp dạy Toán cả online và offline cho học sinh phổ thông từ nửa năm nay”.

Ở thời điểm hiện tại, với sự đồng hành của vợ, BTV Việt Khuê vẫn duy trì song song hai công việc, vừa lên sóng truyền hình vừa mở lớp dạy Toán tại nhà. Theo cập nhật từ Việt Khuê, học sinh của anh có nhiều người đạt thành tích cao tại các kỳ thi Toán học.

Việt Khuê vẫn duy trì cả 2 vai trò, vừa dẫn chương trình vừa dạy Toán

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)