Nhắc đến các BTV Thời sự 19h, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh quen thuộc trên sóng truyền hình mỗi tối. Ít ai hình dung rõ cuộc sống phía sau màn hình ấy diễn ra như thế nào. Với BTV Khánh Trang, câu trả lời phần nào thể hiện qua những bức ảnh đời thường mà cô chia sẻ về căn nhà ấm cúng, luôn có hoa tươi hiện diện.

Trên tài khoản MXH của mình, Khánh Trang không chia sẻ nhiều về đời tư nhưng thường xuyên đăng tải những hình ảnh về không gian sống của mình. Tổng thể căn hộ được giữ ở phong cách tối giản với tông trắng xám làm chủ đạo, gọn gàng và ngăn nắp. Điều khiến không gian này không hề đơn điệu chính là sự xuất hiện của những bình hoa tươi.

Khánh Trang tự tay cắm hoa và trang trí từng góc nhỏ trong nhà. Từ phòng khách, bàn ăn đều có hoa tươi. Không lặp lại một kiểu, cô liên tục thay đổi màu sắc, loại hoa, kiểu dáng bình… tạo nên cảm giác luôn mới mẻ cho không gian sống.

Chia sẻ trên mạng xã hội, nữ BTV cho biết cô bắt đầu tập cắm hoa trong khoảng thời gian ở nhà vì Covid-19. Ban đầu chỉ là một cách giải khuây nhưng càng làm, cô càng cảm nhận được sự thư giãn mà hoa mang lại. Dần dần, việc cắm hoa trở thành một thói quen và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Trong số các loài hoa, Khánh Trang đặc biệt yêu thích hoa ly. Đây là loại hoa thường xuyên xuất hiện trong nhà cô. Những gam màu rực rỡ của các loại hoa nổi bật trên nền không gian trắng càng cho thấy sự tinh tế trong gu thẩm mỹ của nữ BTV.

Không chỉ trong nhà, khu vực ban công cũng được cô chăm chút kỹ lưỡng với nhiều loại cây và hoa, được vun trồng cẩn thận.

Phía dưới mỗi hình ảnh căn hộ ngập tràn hoa tươi được Khánh Trang chia sẻ, mọi người để lại nhiều bình luận khen ngợi vì ấn tượng với gu cắm hoa của nữ BTV và căn nhà nhỏ, gọn gàng.

BTV Khánh Trang có tên đầy đủ là Trần Minh Trang, sinh năm 1984, quê Nghệ An. Cô cũng là BTV hiếm hoi của nhà đài không dùng tên thật khi lên sóng truyền hình.

Khánh Trang từng theo học ngành Quản trị Du lịch - Khách sạn của Đại học Ngoại thương. Năm 2005, sau khi vượt qua gần 1.000 thí sinh trong cuộc thi tuyển người dẫn chương trình của Đài Hà Nội, cô chính thức bước vào nghề truyền hình.

Trong 8 năm làm việc tại Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Khánh Trang đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, từ phóng viên, biên tập viên đến tổ chức sản xuất. Đến năm 2014, cô chuyển về công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, bắt đầu với chương trình Chào Buổi Sáng.

Năm 2017 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi cô chính thức trở thành BTV của bản tin Thời sự 19h và vẫn đang tiếp tục đảm nhận vị trí này đến hiện tại. Đây là một trong những chương trình quan trọng nhất của VTV, đòi hỏi sự chỉn chu và bản lĩnh nghề nghiệp cao.

Ngoài vai trò BTV Thời sự 19h, Khánh Trang còn dẫn dắt một số sự kiện trực tiếp và đều nhận về sự chú ý.

