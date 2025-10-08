Cha già 92 tuổi cô độc trong căn nhà sắp đổ, 5 con trai ở biệt thự bao quanh, bị chỉ trích chỉ nói: "Không phải việc của tôi"

Cha mẹ nào cũng nói "thương các con như nhau", nhưng trong thực tế, sự thiên vị đôi khi vẫn tồn tại dù vô tình hay cố ý. Có người cho đứa này nhiều hơn, kỳ vọng ở đứa kia hơn và đến cuối đời, những vết nứt ấy tích tụ thành khoảng cách không thể hàn gắn. Câu chuyện từng gây xôn xao ở Trung Quốc năm 2023 dưới đây là minh chứng rõ nhất.

Năm 2023, MXH Trung Quốc chia sẻ thông tin về vụ việc một cụ già tên Lưu Đức Thuận (92 tuổi, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) phải sống một mình trong căn nhà cũ kỹ tường nứt, mái dột, mùa đông gió lùa thấu xương. Điều khiến người ta khó hiểu là xung quanh ngôi nhà ấy là những căn biệt thự khang trang của 5 người con trai ông, trừ một người con sống ở thành phố, cách xa nơi đó. Ai cũng thành đạt, ai cũng giàu có, nhưng không ai đón cha về ở cùng.

Câu chuyện tưởng chỉ có trong phim lại đang diễn ra giữa đời thật, khiến cả làng xôn xao và mạng xã hội Trung Quốc phải bàn luận suốt thời gian dài.

Người cha già sống một mình trong căn nhà ọp ẹp, đổ nát

Trong khi các con của ông sống ở biệt thự và 5/6 người sống ngay xung quanh ông

Theo lời kể của người con trai út - Lưu Viễn Đạt, trước đây anh từng muốn sửa lại căn nhà cho bố. Nhưng để chở vật liệu vào, xe phải đi qua phần đất nhà anh cả và anh ba. Vì mối quan hệ anh em vốn không êm đẹp, hai người này đã ngăn cản, khiến việc sửa chữa bị đình trệ.

Trưởng thôn nghe chuyện, đích thân dẫn ông Lưu Đức Thuận đi từng nhà để hỏi. Nhưng câu trả lời của các con trai lại càng khiến người nghe nhói lòng.

Người con cả nói rằng, từ ngày mẹ mất, vợ anh phải chịu bao lời gièm pha chỉ vì từng được mẹ tặng một chiếc nhẫn vàng trước khi mất. Những người em cho rằng cô "tham của", khiến chị dâu cả uất ức và thề không bao giờ chăm sóc cha chồng nữa.

"Tôi có làm tốt cũng bị nói xấu, thôi thì ai muốn chăm thì chăm", người phụ nữ này nói.

Người con thứ hai thì kể hồi nhỏ anh bệnh nặng, vay tiền cha mà ông đòi lãi cao. Trong khi đó, với người con thứ ba - Lưu Thiên Đạt, ông lại sẵn sàng cho tiền, giúp xây nhà, chăm lo từng chút một.

"Tôi chẳng trách cha, nhưng ông chưa bao giờ công bằng với các con", anh nói.

Người con thứ tư xác nhận điều đó. Trong suốt 20 năm Lưu Thiên Đạt đi làm ăn xa, chính cha ông là người ở lại quê, dọn dẹp nhà cửa, chăm nom đất đai cho con. Nhưng đến khi người con này về quê xây biệt thự, người này lại đuổi cha ra ngoài vì "vướng chỗ".

Còn người con thứ năm thì bảo: "Tôi từng đón cha lên thành phố ở, nhưng ông nói không quen, đòi về quê".

Người con út - Lưu Viễn Đạt nói nhỏ với phóng viên rằng, thật ra cha đã để lại di chúc, chia tài sản cho anh và người con thứ năm. Nhưng ông giấu đi, vì biết nếu công khai, mâu thuẫn giữa các anh em sẽ càng sâu hơn.

Khi phóng viên đến gặp, ông Lưu Đức Thuận ngồi lặng trong căn nhà lạnh gió, mắt đục, tai đã nặng. Khi được hỏi "Các con ông đâu rồi?", người đàn ông 92 tuổi chỉ đáp một câu: "Tôi không có con. Tôi chẳng có ai cả".

Câu nói khiến người ta lặng đi.

Căn nhà chẳng đủ che nắng che mưa

Người đàn ông ở tuổi gần đất xa trời chật vật ốm yếu

Trong căn nhà cũ, không có cửa sổ, gió rít qua tường nứt, những bữa ăn chỉ là cơm nguội chan nước. Một người cha từng nuôi 6 đứa con trai giờ phải sống cô độc ở tuổi gần trăm, chỉ mong một mái nhà có thể che nắng mưa.

Khi làng xóm biết chuyện, ai cũng phẫn nộ. "Giàu có để làm gì nếu bỏ mặc cha mình sống trong cảnh ấy?", một người dân nói. Cuối cùng, chính quyền thôn phải đứng ra hòa giải. 6 người con đồng ý mỗi người góp tiền xây lại căn nhà cho cha, rồi thay nhau chăm sóc theo lượt. Một thỏa thuận muộn màng nhưng ít ra, người cha cũng không còn phải sống trong căn nhà sắp đổ nữa.

Phải đến khi chính quyền vào cuộc, các con trai của ông mới chịu hòa giải

Câu chuyện của gia đình ông Lưu không chỉ khiến người ta thương cảm, mà còn gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều bậc cha mẹ.

Rất nhiều người nghĩ rằng "thương đứa nào hơn một chút thì có sao đâu". Nhưng thật ra, trong mắt con cái, "một chút" đó có thể là cả một đời so sánh, tủi thân và tổn thương. Khi cha mẹ không "một lòng một dạ", con cái cũng chẳng thể "đồng lòng hiếu thuận".

Một sự thiên vị nhỏ lúc trẻ có thể trở thành vết rạn lớn khi cha mẹ già đi. Người được yêu thương quá mức sinh ra ỷ lại, còn người bị lạnh nhạt dần học cách xa cách. Khi cha mẹ cần con nhất, họ lại chỉ nhận được sự im lặng.

Cũng không thể chỉ trách những đứa con. Bởi nhiều khi, gốc rễ của "bất hiếu" bắt đầu từ một thời "thiếu công bằng". Cái giá của sự thiên vị không chỉ là nỗi cô đơn của cha mẹ, mà còn là sự đổ vỡ của cả một gia đình.

Dù vô tình hay cố ý, sự thiên vị của cha mẹ cũng có thể khiến con cái bị tổn thương

Người làm cha mẹ nên hiểu rằng tình thương chỉ thực sự trọn vẹn khi nó công bằng. Nếu phải chia, hãy chia đều, không chỉ của cải, mà cả sự quan tâm, khen ngợi, kỳ vọng và trách phạt. Người làm con cũng cần nhớ dù cha mẹ từng sai, từng thiên vị, họ vẫn là người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình. Học cách buông bỏ oán giận không phải để "tha thứ" cho người khác mà là để chính mình được thanh thản.

Có thể bạn sẽ nghĩ: "Tôi sẽ không bao giờ để cha mẹ mình như thế".

Nhưng cũng có thể, ở một góc nào đó trong chính gia đình bạn, sự thiên vị đang âm thầm nảy mầm trong cách chúng ta nói, cách chúng ta đối xử, hoặc chúng cách ta im lặng. Nếu không nhận ra sớm, một ngày nào đó, những điều nhỏ nhặt ấy cũng sẽ biến thành khoảng cách không gì lấp nổi.