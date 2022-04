Cha đẻ siêu hit "Hoa nở không màu" - Nguyễn Minh Cường ra bài mới, buồn nhưng không hề bi lụy

Đường đua đến ngôi vị Diva ngày càng gay cấn khi các ca sĩ và team producer dần chứng minh được tài năng và cá tính trong âm nhạc. Tập 5 The Only – 1 Không 2 trình làng hai sáng tác mới của nhạc sĩ – nhà sản xuất âm nhạc Đỗ Hiếu và nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của giám khảo khách mời Thanh Duy Idol đã gửi đến các ca sĩ những lời nhận xét dưới góc nhìn của người trẻ. Và đặc biệt không thể thiếu sự xuất hiện của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong - những "thiên thần bảo hộ" trong vài trò phản biện và bảo vệ cho các ca sĩ và producer của chương trình.

Dàn giám khảo trong tập 5 "The Only": Thanh Duy, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Mỹ Linh, Đỗ Hiếu và Nguyễn Minh Cường.

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu trở lại với tập 5 và đem đến ca khúc Tóc xoăn được trình diễn thành 3 version: ca sĩ Dương Nguyễn kết hợp cùng band 1-0-2 thể hiện phiên bản thứ nhất, ca sĩ Bích Tuyết kết hợp cùng Super Team, ca sĩ Trang Blue và những thử nghiệm cùng One Way Team.

Ở phần trình diễn thứ nhất của ca khúc Tóc xoăn, ca sĩ Dương Nguyễn kết hợp cùng band 1-0-2 đã thể hiện một phiên bản tròn trịa, cuốn hút theo đúng phong cách "unisex" mà cô đang theo đuổi.

Điểm son của ca khúc Tóc xoăn trong tập 5 này chính là version thứ hai do ca sĩ Bích Tuyết và Super Team thể hiện. Với trang phục độc lạ, Bích Tuyết đã đặt mình trọn vẹn vào ca khúc, thể hiện và khai phá những góc nhìn mới mẻ của ca khúc, cô nàng thể hiện một sự cuồng nhiệt khi lao vào tình yêu. Nhạc sĩ Đỗ Hiếu đã phấn khích và quyết định trao tim cho phần thi xuất sắc này.

Với phiên bản thứ ba của Tóc xoăn, ca sĩ Trang Blue kết hợp cùng One Way Team đã khép lại đêm âm nhạc tập 5 đầy thú vị. Qua những chặng đường của The Only, Trang Blue ngày càng khẳng định được bản thân khi liên tục biến hóa với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau và đem đến cho giám khảo nhiều sự bất ngờ không lường trước được.



Với chủ đề này, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường mang đến ca khúc Bây giờ em đã biết mang nhiều tâm sự và câu chuyện về tình yêu buồn. Ca khúc được thể hiện bằng ba phiên bản hoàn toàn khác nhau dưới phần trình diễn của những giọng ca tài năng, nội lực.

Ở phần trình diễn của ca sĩ Viễn Trinh và band 1-0-2, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chia sẻ khi lần đầu nhìn thấy "đứa con tinh thần" của mình lộ diện: "Phải nói cái hay của chương trình 1 Không 2 là em nghe cái ca khúc này bỡ ngỡ không biết phải ca khúc này do mình viết hay không. Vì cái bản phối và cách thể hiện của Viễn Trinh khác hoàn toàn khác với cái demo. Ban nhạc luôn luôn là điều tuyệt vời trong mắt em…".

Điểm son của ca khúc Bây giờ em đã biết chính là phần trình diễn của Ánh Pie và JPK Team khi cô nàng hóa thân thành một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích, đem lại một phần trình diễn mãn nhãn về phần nghe lẫn phần nhìn.

Không dừng lại ở đó, phiên bản thứ ba của Bây giờ em đã biết qua phần trình diễn của ca sĩ Huyền Cadie và Kỳ Tích Team cũng hấp dẫn không kém. Cha đẻ của ca khúc chia sẻ: "Lúc đầu mình gửi ca khúc này cho chương trình thì chỉ suy nghĩ đơn giản tìm ca khúc để các bạn ca sĩ có thể thể hiện được giọng hát của các bạn. Hầu như các bạn ca sĩ thể hiện rất tốt, nhìn lại thì mình vô tình làm khó cho các bạn producer. Mình nhận xét bài của mình rất dễ làm nhưng để làm cho hay thì rất là khó, hôm nay các bạn làm rất tốt, các bạn đã vượt qua được suy nghĩ của mình".

Với tài năng và cá tính trong âm nhạc, 6 bản phối đặc sắc đã chiếm trọn trái tim của khán giả. Đặc biệt, 2 trái tim 1 Không 2 đã xuất hiện và gửi đến Ánh Pie – JPK Team và Bích Tuyết – Super Team. Bằng những nỗ lực không ngừng, điều thú vị đã xảy đến khi tập 5 có đến tận 3 team nhất tuần gồm: Ánh Pie – JPK Team, Bích Tuyết – Super Team và Huyền Cadie – Kỳ Tích Team.

https://afamily.vn/cha-de-sieu-hit-hoa-no-khong-mau-nguyen-minh-cuong-ra-bai-moi-buon-nhung-khong-he-bi-luy-20220407095556386.chn