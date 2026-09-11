Cha đẻ hit "Đã không yêu thì thôi" cùng em trai làm mới ca khúc phổ thơ về Sài Gòn

Nhạc sĩ Hoài An và em trai, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc (giám đốc sản xuất), vừa giới thiệu MV "Những Ngày Sài Gòn". Đây là ca khúc Hoài An phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Phiên bản mới được thể hiện qua giọng song ca của hai ca sĩ trẻ Henry Ngọc Thạch và Khánh Huế, kết hợp phần bè của nhóm Ngày Mới. Phần hình ảnh do ê-kíp Alpha 8 thực hiện dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Lương Phan Hoàng.

Theo ê-kíp, tác phẩm được làm mới từ hòa âm, phối khí, giọng hát cho đến ngôn ngữ hình ảnh để hướng tới người nghe trẻ, nhưng vẫn giữ trọn tinh thần bao dung, dịu dàng vốn gắn với thành phố.

MV “Những Ngày Sài Gòn”

Với vai trò giám đốc sản xuất, Võ Hoài Phúc cho biết việc ca khúc từng có một hành trình thành công trước đó chính là thách thức lớn nhất. "Điều này bắt buộc chúng tôi phải tìm cách làm khác đi từ phần hòa âm, phối khí đến ca sĩ thể hiện và cả phần hình ảnh. Tuy nhiên, mục tiêu cốt lõi vẫn là làm mới cách thể hiện nhưng giữ nguyên tinh thần bài thơ. Đây là mối quan hệ 'thơ nhạc song hành': nhạc sĩ Hoài An đã khai thác chất nhạc trong thơ Lâm Xuân Thi, đồng thời giữ nguyên cấu trúc cũng như lời thơ gốc để đảm bảo trọn vẹn cảm xúc truyền tải", anh chia sẻ.

Nhà thơ Lâm Xuân Thi

Ở phiên bản này, Hoài An cùng producer Duy Lương tái cấu trúc bài hát thành hai phần với hai tiết tấu khác nhau, tạo nên sự chuyển biến cảm xúc rõ rệt trong suốt ca khúc. Phần thu âm được thực hiện tại Blue Studio, khâu mix và master do Duy Lương đảm nhận.

Sài Gòn trong MV là một "nhân vật"

Không dừng ở phần nghe, MV "Những Ngày Sài Gòn" chọn cách tiếp cận mang màu sắc điện ảnh. Ê-kíp sản xuất cho biết: "Sài Gòn trong MV không đứng yên làm phông nền trang trí, mà được xây dựng như một 'nhân vật' thực thụ, một thực thể sống có nhịp đập, tính cách và cảm xúc riêng, chuyển động song song với tâm trạng của các nhân vật qua sự thay đổi về ánh sáng, không gian và nhịp dựng".

Hình ảnh trong MV

Từ góc nhìn đó, hình ảnh thành phố được đặt song song với diễn biến tâm lý nhân vật. Sự thay đổi của nhịp sống, ánh sáng và không gian được dùng để diễn tả những trạng thái khác nhau, từ các khoảnh khắc riêng tư, lặng lẽ đến nhịp sống sôi động của đô thị.

Nhạc sĩ Hoài An cho biết phần hình ảnh được xây dựng để âm nhạc và cảnh quay bổ trợ cho nhau. "Tôi mong khán giả vẫn cảm nhận được một bản giao hưởng thị giác về sự chuyển động và tĩnh lặng của Sài Gòn", anh nói.

Từ trang thơ đến sân khấu và MV

"Những Ngày Sài Gòn" khởi đầu từ bài thơ của Lâm Xuân Thi, khai thác những nét đẹp giản dị, thân thương trong đời sống thường ngày ở TP.HCM. Hơn cả cảnh vật, bài thơ tôn vinh tình người, tình yêu, tình bạn và sự rộng lượng đặc trưng của vùng đất này, nơi tình người được ví bao dung như biển và người xa lạ cũng có thể trở thành bạn bè, người thân.

Hình ảnh trong MV

Nhà thơ Lâm Xuân Thi bộc bạch: "Tôi viết 'Những Ngày Sài Gòn' từ tâm hồn mình đã lâu. Sài Gòn trong tôi có nhiều cảm xúc dễ thương. Tôi thấy mình may mắn khi tác phẩm được một người thực sự 'hiểu' thơ chuyển tải thành âm nhạc". Anh đánh giá phần giai điệu Hoài An viết tinh tế và phù hợp với cảm xúc của bài thơ.

Năm 2025, ca khúc được chọn vào tuyển tập "Thơ Phổ Nhạc" do Hội Nhà văn TP.HCM thực hiện. Trong đêm nhạc giới thiệu tuyển tập, bài hát được trình diễn bởi Đoàn Đại Hòa, Hà Vân, Trịnh Kim Liên, Quách Phú Thành cùng vũ đoàn Mây Trắng. Sang năm 2026, ê-kíp quyết định làm mới tác phẩm bằng một MV hoàn chỉnh.

Hình ảnh trong MV

Nhìn lại hành trình của bài thơ, từ bản ký âm, sân khấu cho đến MV, Lâm Xuân Thi cho rằng đây là quá trình mở rộng cách tiếp cận tác phẩm, và việc chuyển thể sang nhiều hình thức không nhất thiết phải tạo ra một cách cảm nhận duy nhất. "Mỗi nghệ sĩ có thể nhìn tác phẩm từ một góc độ khác nhau và sự khác biệt trong cảm nhận ấy sẽ bù đắp, làm phong phú thêm những điều ẩn chứa trong lòng mỗi người", anh chia sẻ.

Với MV lần này, ê-kíp mong muốn đưa "Những Ngày Sài Gòn" đến gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời tiếp tục thử nghiệm cách kết hợp thơ, nhạc và hình ảnh trong việc giới thiệu các tác phẩm phổ thơ.

Nhạc sĩ Hoài An tên đầy đủ là Võ Đại Hoài An, sinh năm 1977. Anh được khán giả cả nước biết đến qua loạt ca khúc như "Tình thơ", "Tình khúc vàng", "Đã không yêu thì thôi", "Khung trời ngày xưa". Đến nay, anh sở hữu hơn 800 ca khúc trải dài từ nhạc trữ tình, nhạc trẻ đến nhạc sử ca, với phong cách giàu chiêm nghiệm về tình yêu và đời sống. Bên cạnh sáng tác, Hoài An còn là giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình truyền hình ăn khách như Gương mặt thân quen, Vietnam Idol Kids, Ca sĩ giấu mặt, Mặt nạ ngôi sao.









Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc (tên thật Võ Đại Hoài Phúc) là em ruột của Hoài An. Từng là sinh viên ngành Vật lý, Đại học Sư phạm TP.HCM, anh bất ngờ rẽ hướng sang sáng tác và theo đuổi âm nhạc nghiêm túc. Võ Hoài Phúc là tác giả của hơn 300 ca khúc, trong đó có nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích như "Hoang mang", "Khi cô đơn em nhớ ai", "Vô cùng".