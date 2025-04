Sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và thể hiện qua giọng hát của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình đang trở thành một hiện tượng âm nhạc được nhắc đến nhiều nhất trên các nền tảng mạng xã hội dạo gần đây. Trước thềm Đại lễ 30/4, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình được lan truyền rộng rãi.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình - NS Nguyễn Văn Chung - ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh

Sáng tác từ 2023, nhưng ca khúc đặc biệt gây tiếng vang khi được các “pháp sư” remix lại sang âm hưởng house gần gũi với giới trẻ. Trên các nền tảng video ngắn, bài hát đã thu hút hơn 1,5 tỷ lượt xem, một con số ấn tượng thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ của âm nhạc truyền cảm hứng và đầy cảm xúc. Nhờ sự lan tỏa rộng khắp Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình dần trở thành giai điệu quốc dân, được hàng nghìn người dân hát vang trong các buổi “concert quốc gia” dạo gần đây.

Bản remix Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình được sử dụng cho trend Hòa Bình Đẹp Lắm (clip: Salim)

Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình đã thu hút hàng loạt video sáng tạo công phu từ người dùng trẻ. Nhiều mẫu CapCut được sáng tạo riêng cho ca khúc cũng đạt lượt sử dụng đáng kể, có mẫu vượt mốc 120.000 lượt sử dụng, góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa của bài hát đến công chúng rộng rãi hơn. Đặc biệt, phiên bản remix còn là nhạc nền chủ đạo của chiến dịch nội dung đa nền tảng Hòa Bình Đẹp Lắm. Chiến dịch hướng đến thế hệ trẻ, nhằm lan tỏa giá trị lịch sử và khơi dậy khát vọng cống hiến nhân dịp Đại lễ 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Nhân lúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình gây bão mạng xã hội, cả đất nước đang hướng về Đại lễ 30/4, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ thân tình với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - “cha đẻ” ca khúc. Nhạc sĩ chia sẻ sự tự hào khôn xiết khi ca khúc của mình có cơ hội lan tỏa rộng rãi trong thời khắc ý nghĩa như hiện tại. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Chung còn chia sẻ nhiều sự thật thú vị về Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, định hướng sự nghiệp vì cộng đồng của anh và cả nhận định trước “tượng đài” Trịnh Công Sơn.

Thời gian này, ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình gây bão mạng xã hội, anh cảm thấy thế nào trước hiện tượng này?

Tôi cảm thấy vui hơn cả khi có một bài hit, trên hết là tự hào vì bài hát này được yêu mến bởi mọi người dân, mọi đối tượng khán giả không phân biệt tuổi tác, vai trò tầng lớp xã hội, từ người lớn đến thanh niên học sinh và những em bé, từ các cơ quan đoàn thể nhà nước đến các trường học vả các công ty...Trong suốt hơn 20 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này, vừa vui vừa vinh dự.

Quan điểm của anh về việc bản remix giúp bài hát sáng tác từ 2 năm trước viral trở lại?

Đó là cơ duyên của bài hát, là bước ngoặt cho đời sống của bài hát, đó là sự may mắn mà tôi hay gặp phải trên con đường sáng tác. Chính đoạn remix 45 giây đó đã giúp bài hát tiếp cận nhanh hơn đến giới trẻ trên nền tảng TikTok - thế giới mạng thứ 2 của họ và của cả chúng ta hiện giờ.

Công thức để tạo ra một bài hát vừa đầy đủ thông điệp vừa có màu sắc trẻ trung, hiện đại, dễ tiếp cận khán giả? Với chủ đề quê hương đất nước, Nguyễn Văn Chung có những quy tắc nào cần tuân thủ khi viết nhạc?

Không biết với các nhạc sĩ khác có công thức không chứ tôi thì không có công thức cho mình mỗi khi sáng tác, vì ở mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời, tôi sẽ viết về những đề tài khác nhau, những thể loại khác nhau. Mà mỗi đề tài thể loại đều có những cái riêng của nó. Bản thân tôi chỉ kiên định với 1 quan điểm sáng tác: Bài hát phải có cảm xúc thật, bài hát phải đẹp về ca từ và nội dung, thậm chí cả cái tựa, bài hát phải có thông điệp tích cực, còn lại tôi tuỳ biến.

Tại sao anh lại chọn giọng ca trẻ và khá xa lạ như Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình? Ở thời điểm phát hành, có bao giờ anh nghĩ đến việc ca khúc sẽ bùng nổ mạng xã hội như hiện tại?

Không phải tôi chọn Quỳnh mà là chính tôi và Quỳnh có cùng chung suy nghĩ sẽ thực hiện 1 album về đề tài Quê hương - đất nước tại cùng thời điểm đó. Tôi thì muốn thử thách bản thân ở mảng đề tài mới, Quỳnh thì muốn làm 1 sản phẩm âm nhạc tặng cho Ba Quỳnh là cựu chiến binh và đồng đội của ông. Chúng tôi vô tình chia sẻ và gặp nhau đúng thời điểm đó, tôi thì đỡ tiền thuê ca sĩ hát, Quỳnh thì đỡ tiền mua bài hát. Tiết kiệm là quốc sách. Tất nhiên ở thời điểm phát hành, không ai nghĩ sẽ thành công, kể cả chúng tôi, vì đề tài này khá khô khan, khó làm, khó thu hút, khó hit, khó được hỗ trợ truyền thông, khó có sân khấu biểu diễn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn làm 1 cách vô tư, vì tôi muốn cống hiến, vì Quỳnh muốn làm 1 món quà ý nghĩa cho ba mình.

Nhận xét của Nguyễn Văn Chung về sức mạnh mạng xã hội đối với sức lan tỏa của bài nhạc? Trong xu thế hiện tại, anh sẽ làm gì để tăng thêm sức hút cho âm nhạc của mình?

Sức mạnh mạng xã hội là vô cùng to lớn với bất cứ việc gì chứ nói chi là việc lan tỏa 1 bài nhạc. Với sức mạnh của mạng xã hội, lan tỏa tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, tinh thần đùm bọc giúp đỡ sẻ chia nhau khi khó khăn, khi có ai cần cứu giúp… là vô cùng hiệu quả và ý nghĩa. Trong xu thế hiện tại, tôi là “một người chơi mới”, tôi chưa biết phải làm gì để tăng thêm sức hút cho âm nhạc của mình, tôi vẫn phải học hỏi từ những người em mỗi ngày để có thêm kinh nghiệm.

Anh có cảm thấy sự khác biệt thế hệ giữa cách mà Gen Z/Gen Alpha hiện tại yêu nước với thế hệ của chính mình? Các nghệ sĩ âm nhạc có thể làm gì để khiến tình yêu nước có thể lan tỏa nhiều hơn nữa?

Tôi thấy thế hệ nào cũng yêu nước như nhau, cũng đều thấy tự hào khi cầm lá cờ đỏ sao vàng và cất tiếng hát Quốc ca cũng đều thấy rưng rưng xúc động. Trong thời kỳ mới, các bạn trẻ có thêm nhiều cách để thể hiện và bày tỏ lòng yêu nước hơn chúng ta, và các bạn lan tỏa điều đó nhanh và hiệu quả hơn chúng tôi.

Mỗi nghệ sĩ có cách riêng để thể hiện lòng yêu nước, người có điều kiện thì đóng góp trực tiếp, người có thời gian thì tham gia các hoạt động thiện nguyện, người có khả năng thì sáng tạo các sản phẩm các bài hát tuyên truyền khơi dậy lòng yêu nước. Tôi trân trọng tất cả những nghệ sĩ có hành động đẹp đó.

Trong suốt sự nghiệp, Nguyễn Văn Chung có kho nhạc đồ sộ, từ nhạc trẻ chủ đề tình yêu, nhạc thiếu nhi, tình cảm gia đình cho đến hiện tại là nhạc yêu quê hương đất nước. Ở mỗi lĩnh vực anh đều để lại dấu ấn nhất định, ảnh hưởng sâu sắc đến khán giả như Nhật Ký Của Mẹ và hiện tại là Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Có bao giờ Nguyễn Văn Chung nghĩ mình sẽ trở thành một nhạc sĩ biểu tượng của âm nhạc Việt Nam đương đại như cách mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng?

Khi mới bắt đầu sáng tác, đó chỉ là thú vui. Khi mới bán được 2, 3 bài hát, đó là công việc. Nhưng khi viết được 20 bài hát, tôi đã quyết định chọn nó sự nghiệp của mình. Từ thời điểm đó, tôi có 1 ước mơ sẽ tạo nên 1 công trình âm nhạc của riêng mình với các mảng chủ đề khác nhau và phải có các thành tựu trong từng mảng chủ đề. Đó là ước mơ lớn nhất, là mục tiêu lớn nhất của tôi, là điều để tôi phấn đấu mỗi ngày. Tôi tôn trọng và ngưỡng mộ những nhạc sĩ đi trước, cả cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lẫn những chú bác nhạc sĩ cây đa cây đề khác, nhưng tôi sẽ không giống với bất kỳ ai, tôi sẽ tạo nên con đường riêng và công trình riêng của mình.

Anh cảm thấy thế nào trước những so sánh tầm vóc âm nhạc Nguyễn Văn Chung với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?

Tầm vóc âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vô cùng to lớn và vĩ đại. Tôi thì vẫn đang cố gắng hàng ngày và con đường của tôi còn dài. Tôi luôn muốn cống hiến nhiều giá trị ý nghĩa hơn việc phải tự so sánh tầm vóc mình với tầm vóc người khác, tôi muốn những bài hát của mình sẽ lan tỏa những điều tốt đẹp, những suy nghĩ tích cực trong tâm hồn trẻ thơ, khơi dậy những khát khao cống hiến trong trái tim người trẻ, là sự sẻ chia xoa dịu nỗi lòng của những người lớn tuổi đã trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống. Đối với tôi, điều đó giá trị hơn nhiều so với xếp hạng.

Trong năm nay, Việt Nam mình còn 1 Đại lễ rất lớn là kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, anh có kế hoạch gì cho ngày lễ quan trọng này? Anh có kỳ vọng âm nhạc của mình sẽ tiếp tục gây tiếng vang như Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình hiện tại?

Năm nay là 1 năm đặc biệt với đất nước và cũng là 1 năm đầy may mắn bất ngờ với tôi. Tất nhiên tôi kỳ vọng âm nhạc của mình, những bài hát của mình sẽ sống mãi cùng những ngày Lễ lớn của đất nước. Có ai mà không mong muốn điều đó chứ!

Anh có biết ca khúc hiện đang cực kỳ viral qua chiến dịch “Hòa bình đẹp lắm”? Một câu cổ vũ thêm mọi người “đu trend” đến từ chính chủ.

Tôi có biết và vô cùng vinh dự khi bài hát của mình được chọn làm nhạc nền của chiến dịch ý nghĩa đó. "Hòa bình đẹp lắm! Chúng ta hãy lan tỏa điều đẹp đẽ ở VN này ra thế giới đi các bạn yêu!”

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!