CEO công nghệ nổi tiếng "giả nghèo" đi xem mắt, bị chê "học vấn thấp"
Phan Thiên Hồng (sinh năm 1996) - CEO một công ty công nghệ doanh thu trăm triệu nhân dân tệ mỗi năm, đã gây chú ý khi thực hiện thử thách "đi xem mắt" do một người theo dõi đề xuất.
Tạp chí Tri thức dẫn thông tin từ HK01 cho hay, Phan Thiên Hồng (Pan Tianhong, biệt danh Tim) đã đến chợ mai mối ở Hàng Châu với tờ giấy ghi lý lịch cá nhân, giới thiệu cụ thể: Giới tính: Nam; Ngày sinh: 16/5/1996 (tuổi Tý, cung hoàng đạo Kim Ngưu); Chiều cao: 1,81 m; Học vấn: Trung học cơ sở; Tình trạng hôn nhân: Đã ly hôn, Độc thân; Nghề nghiệp: Nhiếp ảnh gia, Nhà sản xuất video; Gia đình: Con một, bố làm dịch vụ chuyển phát nhanh, mẹ làm nội trợ; Sở thích: Chơi cờ vua, không chơi trò chơi điện tử; Dự định: Mua ôtô và mua nhà.
Trong phần giới thiệu, Phan Thiên Hồng nhấn mạnh mình là người "vui vẻ và đẹp trai, có những giá trị tích cực, thái độ tốt, yêu thích học hỏi và tính cách vui vẻ, hoạt bát". Anh hy vọng tìm được một người bạn đời cùng chí hướng, đính kèm một bức ảnh selfie với hai tay chống cằm ở cuối bài đăng để thể hiện phong cách cá nhân.
Tuy nhiên, influencer tài năng trong ngành điện ảnh và truyền hình này đã gặp phải trở ngại lớn khi tìm đối tượng xem mắt.
Một phụ nữ trung niên thấy hồ sơ của anh ghi "trình độ trung học cơ sở trong nước" liền lắc đầu và nói: "Trình độ học vấn của anh quá thấp". Khi anh thành thật tiết lộ mình đã "ly hôn", một người khác cũng than thở: "Còn trẻ mà đã ly hôn rồi".
Một người thậm chí còn nhắc nhở anh: "Anh cần phải có năng lực thực sự", Tim đáp lại bằng một nụ cười nhìn vào tờ giấy: "Tất cả năng lực của tôi đều ghi ở đây".
Không khí vừa ngượng ngùng vừa buồn cười. Tuy nhiên, một số phụ nữ lớn tuổi tin rằng nếu một cô gái trong buổi hẹn hò giấu mặt đến sự kiện này, chắc hẳn cô ấy thích những người đàn ông như Phan Thiên Hồng.
Dù vậy, Phan Thiên Hồng vẫn luôn giữ thái độ vui vẻ. Cuối video của mình, anh hài hước nói rằng: "Chắc tôi vẫn hợp làm phim hơn là đi hẹn hò".
VnExpress dẫn thông tin từ tờ World Journal cho hay, video của Phan Thiên Hồng nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng trải nghiệm này phơi bày thực tế của thị trường xem mắt. "Hiện thực còn tàn khốc hơn phim", một bình luận viết.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ trích Phan Thiên Hồng đang "trêu đùa người nghèo". Họ cho rằng các bà mối tìm kiếm nghiêm túc, còn hành động của Phan Thiên Hồng chỉ mang tính giải trí. "Hành vi này phần nào đem sự vô vọng của người bình thường ra làm trò tiêu khiển", một người dùng mạng bình luận.
Theo thông tin công khai, Phan Thiên Hồng sinh năm 1996 tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đã tốt nghiệp khoa Điện ảnh của Đại học Kent, Anh.
Anh thành lập thương hiệu Film Hurricane vào năm 2015 và hiện là đại diện pháp lý kiêm Tổng giám đốc điều hành của Công ty TNHH Truyền thông Hàng Châu Hưng Cao. Công ty sở hữu các kênh như "Film Hurricane", "A Little Bit Different", "Rolling" và "StormCrew", với doanh thu vượt quá 100 triệu nhân dân tệ (hơn 14 triệu USD) vào năm 2024.
Trong cơ cấu kinh doanh, dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC chiếm khoảng 50%, hợp đồng quảng cáo 25% và doanh số thương mại điện tử 25%. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Tim tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn: "Chỉ riêng năm nay, chúng tôi đã bán được 200.000 áo phông".