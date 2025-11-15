CEO công nghệ nổi tiếng "giả nghèo" đi xem mắt, bị chê "học vấn thấp"

Tạp chí Tri thức dẫn thông tin từ HK01 cho hay, Phan Thiên Hồng (Pan Tianhong, biệt danh Tim) đã đến chợ mai mối ở Hàng Châu với tờ giấy ghi lý lịch cá nhân, giới thiệu cụ thể: Giới tính: Nam; Ngày sinh: 16/5/1996 (tuổi Tý, cung hoàng đạo Kim Ngưu); Chiều cao: 1,81 m; Học vấn: Trung học cơ sở; Tình trạng hôn nhân: Đã ly hôn, Độc thân; Nghề nghiệp: Nhiếp ảnh gia, Nhà sản xuất video; Gia đình: Con một, bố làm dịch vụ chuyển phát nhanh, mẹ làm nội trợ; Sở thích: Chơi cờ vua, không chơi trò chơi điện tử; Dự định: Mua ôtô và mua nhà.

Phan Thiên Hồng đi xem mắt tại một sự kiện ở công viên Hàng Châu, tháng 11/2025. Ảnh: World Journal

Trong phần giới thiệu, Phan Thiên Hồng nhấn mạnh mình là người "vui vẻ và đẹp trai, có những giá trị tích cực, thái độ tốt, yêu thích học hỏi và tính cách vui vẻ, hoạt bát". Anh hy vọng tìm được một người bạn đời cùng chí hướng, đính kèm một bức ảnh selfie với hai tay chống cằm ở cuối bài đăng để thể hiện phong cách cá nhân.

Tuy nhiên, influencer tài năng trong ngành điện ảnh và truyền hình này đã gặp phải trở ngại lớn khi tìm đối tượng xem mắt.

Một phụ nữ trung niên thấy hồ sơ của anh ghi "trình độ trung học cơ sở trong nước" liền lắc đầu và nói: "Trình độ học vấn của anh quá thấp". Khi anh thành thật tiết lộ mình đã "ly hôn", một người khác cũng than thở: "Còn trẻ mà đã ly hôn rồi".

Một người thậm chí còn nhắc nhở anh: "Anh cần phải có năng lực thực sự", Tim đáp lại bằng một nụ cười nhìn vào tờ giấy: "Tất cả năng lực của tôi đều ghi ở đây".

Không khí vừa ngượng ngùng vừa buồn cười. Tuy nhiên, một số phụ nữ lớn tuổi tin rằng nếu một cô gái trong buổi hẹn hò giấu mặt đến sự kiện này, chắc hẳn cô ấy thích những người đàn ông như Phan Thiên Hồng.

Dù vậy, Phan Thiên Hồng vẫn luôn giữ thái độ vui vẻ. Cuối video của mình, anh hài hước nói rằng: "Chắc tôi vẫn hợp làm phim hơn là đi hẹn hò".

Phan Thiên Hồng là nhà sáng tạo nội dung và CEO công ty về công nghệ, thương mại điện tử. Ảnh: CGTN

VnExpress dẫn thông tin từ tờ World Journal cho hay, video của Phan Thiên Hồng nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng trải nghiệm này phơi bày thực tế của thị trường xem mắt. "Hiện thực còn tàn khốc hơn phim", một bình luận viết.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ trích Phan Thiên Hồng đang "trêu đùa người nghèo". Họ cho rằng các bà mối tìm kiếm nghiêm túc, còn hành động của Phan Thiên Hồng chỉ mang tính giải trí. "Hành vi này phần nào đem sự vô vọng của người bình thường ra làm trò tiêu khiển", một người dùng mạng bình luận.