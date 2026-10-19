Sáng Chủ nhật ở Lai Châu, khi nhiều người còn đang thong thả bắt đầu ngày nghỉ, chợ phiên San Thàng đã rộn ràng người mua, kẻ bán. Từ các bản làng xung quanh, bà con mang theo nông sản, vật nuôi, đồ thủ công và những sản phẩm do chính tay mình làm ra để trao đổi, buôn bán. Người ghé chợ tìm mua thực phẩm cho gia đình, người tranh thủ bán những sản vật sẵn có, người lại đến chỉ để gặp bạn bè, hỏi thăm người quen sau những ngày bận rộn. Chính nhịp sinh hoạt gần gũi ấy khiến phiên chợ không đơn thuần là nơi giao thương mà còn trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của cộng đồng địa phương.

Nguồn: Khám Phá Lai Châu

Phiên chợ vùng cao rộn ràng từ sáng sớm

Chợ phiên San Thàng nằm cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 5 km, thuộc địa bàn phường Tân Phong hiện nay. Theo thông tin từ Cổng thông tin du lịch Lai Châu, chợ họp vào sáng thứ Năm và Chủ nhật hằng tuần, thu hút người dân từ nhiều bản làng và du khách đến tham quan, mua sắm.

Nguồn: Khám Phá Lai Châu

Điều khiến San Thàng trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở số lượng hàng hóa được bày bán mà còn ở không khí sinh hoạt cộng đồng. Vào ngày họp chợ, người Mông, Dao, Thái, Giáy, Lự và nhiều cộng đồng dân tộc khác mang theo những sản vật địa phương đến trao đổi. Những bộ trang phục truyền thống với màu sắc và hoa văn khác nhau tạo nên khung cảnh sống động giữa không gian chợ.

Dạo một vòng quanh chợ, du khách có thể bắt gặp những gian hàng rau củ, ngô, gạo, gà, vịt, lợn cùng các loại sản vật núi rừng. Những mặt hàng thủ công như vải, khăn, trang phục truyền thống và đồ đan lát cũng góp phần tạo nên nét riêng của phiên chợ. Nhiều sản phẩm gắn liền với đời sống thường ngày của người dân, được mang đến từ chính những bản làng lân cận.

Nguồn: Khám Phá Lai Châu

Không khí ở đây không quá xa cách hay mang dáng vẻ của một điểm tham quan được sắp đặt dành riêng cho du khách. Người bán niềm nở giới thiệu hàng, người mua dừng lại hỏi giá, những cuộc trò chuyện thân tình diễn ra giữa các gian hàng. Có người mua đủ thứ cần thiết cho gia đình rồi ra về, cũng có người nán lại lâu hơn để gặp gỡ bạn bè và tận hưởng không khí đông vui của ngày chợ.

Ghé chợ phiên San Thàng, đừng bỏ qua những món ngon vùng cao

Một trong những trải nghiệm đáng thử khi đến San Thàng là khám phá khu vực ẩm thực. Theo giới thiệu của ngành du lịch địa phương, chợ có những món ăn gắn với văn hóa ẩm thực của người Giáy ở San Thàng, bên cạnh các món ăn quen thuộc của vùng cao Tây Bắc.

Nguồn: Khám Phá Lai Châu

Nếu muốn bắt đầu ngày mới bằng một món ăn nóng hổi, du khách có thể tìm thử phở nhắng, món ăn được giới thiệu với bánh phở do người dân địa phương tự làm, ăn cùng thịt lợn. Sợi phở dai mềm, nước dùng đậm đà kết hợp với rau thơm và vị cay của ớt tạo nên hương vị đặc trưng. Bên cạnh đó, phở chua cũng là món ăn được nhắc đến khi khám phá ẩm thực San Thàng, với bánh phở mềm dai, thịt lợn và phần nước trộn có vị chua đặc trưng.

Nguồn: Khám Phá Lai Châu

Những người yêu thích món ăn truyền thống vùng cao có thể tìm hiểu về thắng cố ngựa, món ăn thường được thưởng thức trong không khí quây quần bên nồi nóng. Các món nướng, bánh cuốn và nhiều loại bánh truyền thống cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm ẩm thực tại chợ. Du khách muốn mua quà có thể tham khảo các loại bánh địa phương như bánh giầy, bánh bỏng, bánh rán và ngô bung.

Nguồn: Khám Phá Lai Châu

Điều thú vị là trải nghiệm ẩm thực ở chợ phiên không chỉ nằm ở món ăn mà còn ở cách người ta thưởng thức. Ngồi bên một quầy hàng, gọi món nóng, nghe tiếng người bán trò chuyện và quan sát nhịp chợ diễn ra xung quanh cũng đủ để cảm nhận phần nào đời sống thường ngày của người dân vùng cao. Với du khách, đây là cơ hội tìm hiểu văn hóa địa phương qua những điều giản dị nhất.

Không chỉ mua bán, chợ còn là nơi kết nối cộng đồng

Ở nhiều nơi, chợ là điểm đến chủ yếu để mua sắm. Nhưng với San Thàng, ý nghĩa của phiên chợ còn rộng hơn thế. Đây là dịp để người dân từ các bản làng gặp gỡ, hỏi thăm nhau, trao đổi chuyện gia đình và cuộc sống. Những người lâu ngày chưa gặp có thể tình cờ hội ngộ giữa khu chợ đông đúc; các chàng trai, cô gái cũng từng xem phiên chợ là dịp giao lưu, làm quen và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Nguồn: Khám Phá Lai Châu

Những giá trị ấy giúp San Thàng giữ được sức hấp dẫn riêng giữa nhịp sống đang thay đổi. Phiên chợ không chỉ giới thiệu sản vật địa phương mà còn lưu giữ những thói quen sinh hoạt, cách giao tiếp và nét văn hóa được cộng đồng duy trì qua nhiều thế hệ.

Nguồn: Khám Phá Lai Châu

Nếu có thêm thời gian ở Lai Châu, du khách cũng có thể tìm hiểu về chợ đêm San Thàng. Khác với phiên chợ ngày họp vào sáng thứ Năm và Chủ nhật, chợ đêm diễn ra vào tối thứ Bảy, nổi bật với các gian hàng ẩm thực và chương trình văn nghệ của địa phương. Đây là một trải nghiệm khác để khám phá văn hóa và đời sống cộng đồng tại San Thàng.

Kinh nghiệm ghé thăm chợ phiên San Thàng

Nếu muốn cảm nhận không khí phiên chợ rõ nét, bạn nên đến vào sáng thứ Năm hoặc Chủ nhật, ưu tiên đi từ sớm để có thời gian dạo quanh các gian hàng, thưởng thức đồ ăn và quan sát nhịp sinh hoạt của người dân. Chợ cách trung tâm Lai Châu khoảng 5 km nên có thể kết hợp trong lịch trình khám phá thành phố.

Nguồn: Khám Phá Lai Châu

Khi mua nông sản hoặc đồ thủ công, bạn có thể hỏi người bán về nguồn gốc, cách sử dụng và đặc điểm của sản phẩm. Nếu muốn chụp ảnh người dân trong trang phục truyền thống, hãy chủ động xin phép trước để thể hiện sự tôn trọng với người được chụp. Du khách cũng nên giữ vệ sinh chung và tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động mua bán của bà con.

Nguồn: Khám Phá Lai Châu

Chợ phiên San Thàng không nhất thiết phải được khám phá bằng một lịch trình dày đặc. Đôi khi, chỉ cần dành một buổi sáng đi bộ giữa các gian hàng, thử một món ăn địa phương, mua chút nông sản và trò chuyện với người bán cũng đủ để chuyến đi thêm đáng nhớ. Bởi điều níu chân du khách không chỉ là hàng hóa hay món ngon, mà còn là cảm giác được chạm gần hơn vào nhịp sống chân thực của vùng cao Lai Châu.