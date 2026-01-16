Ngày 14/1, thôn Đá Đinh 2, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai ghi nhận một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa số 2, Trung tâm Y tế khu vực Cam Đường – Lào Cai và Trạm Y tế xã Hợp Thành tiến hành điều tra, xác minh ca bệnh, đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên người và động vật.

Theo báo cáo của CDC Lào Cai, qua khai thác thông tin từ gia đình, khoảng 4–5 tháng trước, bệnh nhân là anh Hoàng V.T bị chó nhà cắn vào ngón chân bàn chân phải, gây xây xước và chảy máu. Cùng ngày, con chó này tiếp tục cắn bố đẻ và con gái của bệnh nhân; ngày hôm sau cắn em trai bệnh nhân, sau đó bị người nhà đập chết.

Sau khi bị cắn, bệnh nhân và các thành viên trong gia đình đều không xử trí ban đầu vết thương, không rửa vết cắn và không đến cơ sở y tế để tiêm vắc xin cũng như huyết thanh phòng bệnh dại.

Ảnh minh họa

Diễn biến bệnh nhanh, tiên lượng xấu

Bệnh nhân nhập viện lúc 0h15 ngày 13/1/2026 tại Khoa Ngoại – Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được, đau tức dương vật, bao quy đầu viêm nề, tinh hoàn hai bên bình thường, ấn vùng hạ vị đau tức.

Đến tối cùng ngày, bệnh nhân xuất hiện nhiều triệu chứng nghi ngờ bệnh dại như: tiết nhiều nước bọt, sợ gió, sợ nước, đau đầu, mệt mỏi, đau tức ngực, khó thở, kèm theo đau tức dương vật và xuất tinh nhiều. Người bệnh được chuyển sang Khoa Truyền nhiễm và được chẩn đoán theo dõi bệnh dại, tiên lượng tử vong gần.

Đến 7h sáng 14/1, sau khi được bác sĩ giải thích về tình trạng bệnh, gia đình xin cho bệnh nhân về nhà. Tại thời điểm này, bệnh nhân vẫn tỉnh, tiếp xúc được nhưng kích thích, sợ gió, sợ nước, sợ ánh sáng và đau đầu. Khoảng 14h cùng ngày, bệnh nhân tử vong tại nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về ca nghi dại, CDC Lào Cai đã tiến hành điều tra, xác minh và lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm xác định.

Trung tâm Y tế khu vực Lào Cai – Cam Đường và Trạm Y tế xã Hợp Thành được chỉ đạo rà soát các trường hợp bị chó cắn trong gia đình và cộng đồng, triển khai điều trị dự phòng cho những người có nguy cơ phơi nhiễm, đặc biệt tư vấn ba người trong gia đình bệnh nhân từng bị cắn đi tiêm vắc xin phòng dại.

Công tác sát trùng, tẩy uế tại gia đình và mai táng bệnh nhân được thực hiện theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B. Đồng thời, ngành y tế tổ chức truyền thông trực tiếp tới người dân về cách xử trí ban đầu khi bị chó, mèo nghi dại cắn và khuyến cáo đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị kịp thời.

Trạm Thú y khu vực Lào Cai – Cam Đường đã rà soát, tổ chức tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo đủ tuổi nhưng chưa được tiêm, đặc biệt tại thôn Đá Đinh 2. Công tác giám sát, lấy mẫu xét nghiệm trên động vật có biểu hiện nghi dại cũng được tăng cường nhằm phát hiện sớm nguồn lây.

CDC Lào Cai khuyến cáo bệnh dại trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, có nguy cơ ghi nhận thêm ca mắc mới nếu không kiểm soát tốt. Người dân không chủ quan khi bị chó, mèo cắn, cần khai báo y tế và tiêm huyết thanh, vắc xin phòng dại sớm nhất.

Các biện pháp phòng ngừa hiệu quả gồm: tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi, quản lý chặt chẽ đàn chó mèo, giám sát các trường hợp bị cắn và xử lý ổ dịch kịp thời, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.