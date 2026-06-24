Sáng 24/6, tờ Sportsseoul đưa tin, “em gái T-ara” Huihyeon (nhóm nhạc nữ DIA) và nam người mẫu điển trai kiêm cầu thủ bóng chày Lee Sang Yoon vừa vô tình lọt vào ống kính CCTV khi đang tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc trên đường phố Osaka, Nhật Bản.

Khi phát hiện ra camera an ninh, họ đã vẫy tay chào và tỏ ra vô cùng rạng rỡ trước ống kính. Sau khi cùng bật cười hạnh phúc, Huihyeon - Lee Sang Yoon đã nắm chặt tay nhau trong bầu không khí ấm áp và tiếp tục đi dạo trên đường phố. Có thể thấy sau thời gian hẹn hò bí mật, tới nay cặp đôi trai xinh gái đẹp 9X không hề có ý định muốn che giấu mối quan hệ của họ với công chúng nữa.

CCTV trên đường phố vừa vô tình làm lộ tẩy chuyện hẹn hò của Huihyeon và Lee Sang Yoon. Ảnh: Naver

Chuyện tình cảm của Huihyeon - Lee Sang Yoon đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng trong ngày 24/6. Ảnh: Nate

Trong diễn biến mới nhất, cặp đôi 9X cũng vừa xác nhận mối quan hệ hẹn hò của họ qua tài khoản mạng xã hội. Trên trang cá nhân, Huihyeon - Lee Sang Yoon mới đây đã cùng nhau đăng tải đoạn clip CCTV nói trên, đồng thời thêm dòng chú thích xác nhận chuyện tình cảm: “Lần đầu tiên tạo ra kỷ niệm đẹp tại Osaka qua CCTV”.

Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp đã để lại những bình luận chúc mừng cặp đôi mới của làng giải trí. Đồng thời, cư dân mạng cũng dành nhiều lời chúc tốt đẹp cùng lời khen có cánh dành cho Huihyeon - Lee Sang Yoon: “Chúc mừng 2 anh chị”, “2 người trông rất đẹp đôi”,...

Trước khi chính thức công khai mối quan hệ mới đây, Huihyeon - Lee Sang Yoon đã trải qua 1 khoảng thời gian ngắn hẹn hò bí mật. 2 ngôi sao lần đầu dính tin đồn tình ái cách đây không lâu sau khi “thánh soi” phát hiện nhiều bằng chứng lovestagram của cặp đôi trên mạng xã hội. Thời điểm đó, Huihyeon - Lee Sang Yoon để lộ ra hàng loạt điểm tương đồng trong những bức ảnh trên Instagram. Đầu tiên, Huihyeon - Lee Sang Yoon đều đăng ảnh tại Osaka, Nhật Bản trong 1 khoảng thời gian gần nhau. Chưa hết, cả 2 đều đăng bài check-in từ cùng 1 khách sạn trong cùng ngày.

Trước đó, họ cũng từng đăng tải những bức ảnh tại cùng 1 địa điểm chỉ cách nhau có vài ngày. Mỹ nhân nhóm DIA chia sẻ lên trang cá nhân khoảnh khắc tại hồ bơi ở khách sạn Mondrian, sau đó vài ngày, nam người mẫu điển trai cũng đăng hình ảnh từ địa điểm này. Chưa dừng lại ở đó, Lee Sang Yoon còn lọt luôn vào hình ảnh do Huihyeon đăng lên, cho thấy họ đang đi du lịch cùng nhau.

Trước khi công khai hẹn hò, Huihyeon - Lee Sang Yoon bị soi ra hàng loạt bằng chứng lovestagram khi cặp đôi đăng lên nhiều hình ảnh cho thấy họ cùng xuất hiện ở 1 địa điểm. Ảnh: IGNV

Lee Sang Yoon lọt vào khung hình của Huihyeon trong 1 chuyến du lịch, khiến họ dính nghi vấn hẹn hò cách đây không lâu. Phải tới hôm nay, cặp đôi này mới công khai mối quan hệ trước công chúng. Ảnh: IGNV

Được biết, Huihyeon sinh năm 1995, còn Lee Sang Yoon sinh năm 1996, kém bạn gái 1 tuổi. Như vậy, họ chính thức trở thành cặp đôi chị em mới ở làng giải trí Hàn Quốc.

Huihyeon ra mắt hồi năm 2015 cùng nhóm nhạc DIA (nhóm đàn em T-ara) khi vừa tròn 20 tuổi. Cô từng là trưởng nhóm kiêm rapper chính trong DIA và nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ đông đảo người hâm mộ Kpop. Tới năm 2016, nữ idol tham gia chương trình Produce 101 của Mnet và nhanh chóng gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ kỹ năng rap cùng khả năng trình diễn khá cuốn hút. Đáng tiếc, cô chỉ dừng chân ở vị trí thứ 19 chung cuộc và không lọt vào đội hình ra mắt chính thức của nhóm nhạc dự án I.O.I. Bên cạnh đó, Huihyeon từng ghi dấu ấn qua 1 số bộ phim truyền hình bao gồm Love in Black Hole, Fashionista,... Sau khi DIA tan rã, gần đây có thông tin cho biết Huihyeon hiện đang làm việc tại 1 công ty giải trí với vai trò là nhân viên thay vì hoạt động với tư cách 1 nghệ sĩ.

Trong khi đó, Lee Sang Yoon hiện hoạt động trong làng giải trí với tư cách người mẫu. Trong làng thời trang, anh nổi tiếng nhờ sở hữu ngoại hình điển trai, cuốn hút. Lee Sang Yoon được nhiều khán giả nước ngoài biết đến khi tham gia show hẹn hò ăn khách Heart Pairing của Channel A hồi năm ngoái. Trong chương trình này, anh giới thiệu bản thân đã có kinh nghiệm làm người mẫu được 6 năm và từng là vận động viên bóng chày.

Huihyeon nhận được sự yêu mến từ khán giả sau thời gian dài hoạt động với tư cách ca sĩ kiêm diễn viên. Ảnh: Naver