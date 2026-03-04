CCTV làm lộ vụ ngoại tình chấn động của nữ ca sĩ, thái độ tranh cãi với chính thất mới sốc

Vụ bê bối ngoại tình liên quan tới nữ ca sĩ hàng đầu làng nhạc trot Hàn Quốc Sook Haeng đã khiến công chúng xứ kim chi rúng động. Vụ scandal lần đầu được phanh phui trên chương trình Case Chief của đài JTBC. Chương trình gây xôn xao khi công bố đoạn CCTV cho thấy Sook Haeng ngang nhiên có những hành động thân mật với nhân tình (anh A) trong thang máy. Case Chief cho biết thêm, lời tố cáo đến từ vợ của anh A - người được chương trình mô tả là “1 bà nội trợ đã sống khép kín 20 năm và vô cùng sốc khi phát hiện chồng mình ngoại tình”.

Trong cuộc phỏng vấn với Case Chief, vợ anh A uất ức vạch trần Sook Haeng: “Họ nói họ chỉ là bạn bè, và khi tôi bảo cô ta hãy ngừng liên lạc với chồng tôi, nếu không tôi sẽ kiện thông qua công ty quản lý của cô ta thì phát hiện ra họ thực sự đang sống chung. Khi 2 người ở bên nhau, họ ôm hôn và có những cử chỉ thân mật. Trước khi gửi thông báo pháp lý chính thức, tôi đã cho cô ta 1 cơ hội cuối cùng. Tôi nói với cô ta ‘Làm ơn trả chồng lại cho tôi’, nhưng cô ta trả lời ‘Tôi có giữ chồng cô đâu mà cô đòi’ và bảo tôi đừng liên lạc nữa”. Tuy nhiên sau khi người vợ đâm đơn kiện, nữ ca sĩ này đã vội vàng liên lạc lại. Sau 1 thời gian cân nhắc, vợ anh A chính thức đâm đơn kiện Sook Haeng để đòi bồi thường cho những tổn thất tinh thần mà cô phải chịu đựng.

Trong diễn biến mới nhất, tờ MHN Sports đưa tin trong sáng 4/3, phiên tòa đầu tiên xét xử vụ vợ anh A đâm đơn kiện chống lại Sook Haeng sẽ chính thức được diễn ra vào tháng 4 tới đây.

Phiên tòa đầu tiên xét xử vụ Sook Haeng ngoại tình đã được ấn định vào tháng 4 năm nay. Ảnh: Naver

Nữ ca sĩ ngoại tình trong thang máy, còn trả treo với chính thất. Ảnh: Koreaboo

Vốn dĩ vợ anh A đã đâm đơn kiện Sook Haeng từ tháng 9 năm ngoái, nhưng khi ấy nữ ca sĩ không đưa ra bất kỳ phản hồi nào cũng chẳng có động thái thuê luật sư, nên tòa án ban đầu dự định đưa ra phán quyết mà không thông qua xét xử vào tháng 1 năm nay. Thế nhưng sau đó, Sook Haeng đột ngột “quay xe”, thuê gấp luật sư và ủy quyền cho người đại diện pháp lý của mình lên tiếng, cho nên tòa đã hủy bỏ ngày đưa ra phán quyết theo dự kiến ban đầu và mở phiên tòa vào tháng 4 năm nay.

Trước đó thông qua kênh YouTube của phóng viên Lee Jin Ho, anh A đã đưa ra lời giải thích gây tranh cãi rầm rộ: “Tôi đã nói với Sook Haeng về tình trạng gia đình mình ngay lần đầu gặp gỡ. Cuộc hôn nhân của tôi và vợ vốn trên đà đổ vỡ và chúng tôi đã ly thân từ trước, mọi thứ gần như đã xong xuôi. Ngay cả trong thời gian ly thân, tôi và vợ cũng đã thảo luận về chuyện ly hôn 2 lần. Cuộc hôn nhân này về cơ bản đã tan vỡ được nhiều năm rồi”. Thế nhưng trên thực tế, anh A và vợ vẫn chưa hoàn tất mọi thủ tục ly hôn.

Về phía Sook Haeng, cô gửi lời xin lỗi tới chính thất, đồng thời tuyên bố kiện anh A vì tội lừa dối về tình trạng hôn nhân thực sự của mình: “Tôi tin rằng cuộc hôn nhân của A đã thực sự tan vỡ nên mới bắt đầu hẹn hò với anh ta. Thậm chí, tôi còn giới thiệu anh ta với bố mẹ như người chồng tương lai của mình. Tôi đã chấm dứt mối quan hệ với A sau khi biết những lời nói của anh ta là giả dối, đồng thời gửi lời xin lỗi tới vợ A. Tôi không có ý định trốn tránh trách nhiệm pháp lý. Trong khi nỗ lực để nhận được sự tha thứ, tôi đã lên kế hoạch thực hiện các hành động pháp lý chống lại A, bởi anh ta đã lừa dối tôi và khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. Tôi sẽ bắt anh ta phải bồi thường cho mình sau tất cả mọi chuyện”.

Sau ồn ào ngoại tình, Sook Haeng đang phải tạm dừng mọi hoạt động trong showbiz sau khi bị các chương trình tại Hàn Quốc cắt sóng.