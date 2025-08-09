Cây trẩu trơn (tên khoa học là Vernicia fordii) mọc nhiều ở các vùng cao, được phân bố rộng rãi từ Việt Nam cho đến Trung Quốc, Myanmar, Hoa Kỳ và Nam Mỹ. Hoa trẩu trơn rất đẹp nhưng quả của nó lại chứa độc, rất nguy hiểm nếu ăn phải.

Quả trẩu trơn có vẻ ngoài rất giống quả sung, bên trong có chứa các chất như axit eleostearic và saponin độc hại. Các chất này có tác dụng kích thích mạnh vào đường tiêu hóa, có thể gây các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy, thậm chí trong trường hợp nặng có thể dẫn đến ngộ độc và gây nguy hiểm đến tính mạng.

Dù không ăn được, song quả trẩu trơn lại có giá trị dược liệu đặc biệt.

Theo cuốn Bách khoa toàn thư về thảo dược của Trung Quốc, quả trẩu trơn có công dụng tiêu khí và đờm, giảm sưng tấy, thúc đẩy nhu động ruột. Do đó, quả trẩu trơn có thể dùng để điều trị một số bệnh như đầy bụng, đờm, tê liệt họng. Lưu ý nhỏ là quả có độc tính cao nên bà bầu và trẻ nhỏ nên tránh sử dụng.

Không chỉ dùng làm thuốc, quả trẩu trơn còn được ứng dụng nhiều trong công nghiệp.

Hạt trẩu trơn chứa hàm lượng dầu lên đến 70%. Đây là một loại dầu công nghiệp chất lượng cao, đóng vai trò quan trọng trong sản xuất sơn và chất phủ và mang giá trị kinh tế cao. Loại dầu này có thể bán với giá lên đến hơn 200 NDT (khoảng 730.000 đồng)/kg.

Bên cạnh đó, rễ, lá và hoa của cây trẩu trơn còn có đặc tính kháng khuẩn, diệt côn trùng, giúp thanh nhiệt và giải độc. Tuy nhiên, lưu ý chỉ nên sử dụng ở mức độ vừa phải.

