Đừng tự nhận thánh phim 18+ nếu chưa biết người đẹp này: Mặt thiên thần, body ma quỷ, xem mà thích mê

Jennifer Lawrence từ lâu đã được xem là một trong những minh tinh hàng đầu Hollywood. Cô sở hữu sức hút vượt trội nhờ gương mặt đẹp như thiên thần, body ma quỷ, tài năng diễn xuất và sự táo bạo khi làm nghề. Người đẹp sinh năm 1990 nhiều lần đốt mắt khán giả khi góp mặt trong các dự án phim 18+ đáng chú ý.

Bây giờ, hãy cùng điểm qua 4 phim 18+ nóng bỏng nhất của Jennifer Lawrence:

Người Mẹ!

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Người Mẹ! (tựa Anh: Mother!), bộ phim thuộc thể loại kinh dị tâm lý do Darren Aronofsky đảm nhận vai trò biên kịch kiêm đạo diễn, được phát hành vào năm 2017. Jennifer Lawrence hóa thân thành người vợ của một nhà thơ, người đang cùng chồng sống tại một miền hẻo lánh. Dẫu vậy, mọi thứ trở nên xáo trộn với sự ghé thăm của những vị khách không mời, khiến cho cuộc sống của cô dần bị nỗi sợ chiếm cứ.

Ở tác phẩm Mother!, Jennifer Lawrence có những cảnh phim 18+ gây sốc. Thế nhưng, thứ người ta chú ý không phải là hình thể của nữ diễn viên, mà là diễn xuất ám ảnh mà cô mang đến để khắc họa nỗi hoảng loạn, đau đớn của nhân vật.

Jennifer Lawrence thể hiện diễn xuất ám ảnh trong Người Mẹ!

Thực tế, Darren Aronofsky đã đặt vai nữ chính của Jennifer Lawrence vào trung tâm câu chuyện, thời lượng lên hình của cô rất nhiều. Nữ diễn viên phải thể hiện nhiều phân cảnh khó và nếu là một người "yếu nghề", bộ phim hoàn toàn có thể bị biến thành một thảm họa. Dẫu vậy với những ai đã từng xem Mother!, họ chắc chắn sẽ phải dành cho Jennifer Lawrence những lời khen có cánh.

Điệp Vụ Chim Sẻ Đỏ

Tiếp theo, chúng ta có Điệp Vụ Chim Sẻ Đỏ (tựa Anh: Red Sparrow ). Đây là phim 18+ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Jason Matthews. Nội dung phim xoay quanh nhân vật nữ chính Dominika Egorova do Jennifer Lawrence thủ vai. Đây là một cô gái trẻ theo đuổi sự nghiệp vũ công ba lê nhưng bất ngờ gặp một chấn thương khiến sự nghiệp chấm dứt.

Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn khi Dominika Egorova còn phải chăm sóc người mẹ ốm yếu bệnh tật. Thế rồi, cô nhận được đề nghị trở thành một gián điệp và đổi lại, mẹ cô sẽ tiếp tục nhận được dịch vụ y tế cần thiết. Từ một người phụ nữ mong manh, cô bị cuốn vào hệ thống huấn luyện tàn bạo, nơi con người bị biến thành công cụ và cảm xúc trở thành điểm yếu chết người. Chưa dừng lại ở đó, Dominika Egorova còn phải thực hiện những nhiệm vụ đầy nguy hiểm, sống sót trong thế giới mà bất cứ sai lầm nào cũng phải trả giá bằng cả tính mạng.

Nữ diễn viên có những cảnh nóng cực táo bạo ở Điệp Vụ Chim Sẻ Đỏ.

Như đã đề cập, Điệp Vụ Chim Sẻ Đỏ là một phim 18+ thế nên không bất ngờ khi Jennifer Lawrence có những phân cảnh thiêu đốt màn hình, khoe trọn những đường nét hoàn mỹ trên cơ thể. Tất nhiên, những cảnh quay này dù rất nóng bỏng nhưng không hề dung tục mà mang dụng ý nghệ thuật riêng, góp phần xây dựng bầu không khí kịch tính tột độ cho tác phẩm.

Cho những ai chưa biết thì ở thời điểm phát hành vào năm 2018, Điệp Vụ Chim Sẻ Đỏ đã tạo nên cơn sốt không nhỏ. Phim thắng lớn về mặt doanh thu, thu về tới 151,6 triệu USD trong khi chi phí sản xuất chỉ là 69 triệu USD mà thôi.

Vú Em Dậy Yêu

Cái tên thứ 3 là Vú Em Dậy Yêu (tựa Anh: No Hard Feelings). Đây là tác phẩm thuộc thể loại hài hước - lãng mạn do Jennifer Lawrence và ngôi sao trẻ Andrew Barth Feldman đóng chính. Câu chuyện phim kể về cặp đôi chính là cậu thanh niên Percy Becker cùng người phụ nữ ngoài 30 tên Maddie.

Percy Becker năm nay đã 19 tuổi, là một chàng trai thông minh, lớn lên trong gia đình khá giả nhưng lại ngây ngô do được gia đình bao bọc quá kỹ. Trong khi đó, Maddie đang chật vật với cảnh cơm áo gạo tiền và đang tìm mọi cách để giữ lại ngôi nhà mẹ mình để lại.

Vú Em Dậy Yêu là một phim 18+ giàu tính giải trí của Jennifer Lawrence.

Để có thể giải quyết gánh nặng tài chính, Maddie chấp nhận một thỏa thuận kỳ lạ đưa cô bước vào cuộc đời Percy Becker, mở ra chuỗi tình huống dở khóc dở cười. Maddie dạy Percy bước ra ngoài vùng an toàn và trưởng thành. Ở chiều ngược lại, cũng chính nhờ khoảng thời gian này mà cô đã học được cách nhìn lại bản thân.

Trái ngược với bầu không khí căng thẳng trong Điệp Vụ Chim Sẻ Đỏ hay Người Mẹ!, bộ phim 18+ Vú Em Dậy Yêu lại mang đến những thước phim đậm tính giải trí. Có lẽ cũng vì vậy, tác phẩm này thu về tới 87,3 triệu USD, vượt xa kinh phí sản xuất 45 triệu USD.

Em Sẽ Khử Anh

Kết thúc danh sách 4 phim 18+ nóng bỏng nhất của Jennifer Lawrence là Em Sẽ Khử Anh (tựa Anh: Die, My Love), tác phẩm mới được phát hành hồi năm 2025. Với kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ariana Harwicz, bộ phim đưa khán giả theo chân nữ nhà văn trẻ tuổi Grace, người đang đối mặt với chứng rối loạn lưỡng cực và trầm cảm sau sinh.

Mong muốn tìm lại sự bình yên trước đây, Grace cùng chồng rời khỏi New York để sống tại một vùng nông thôn của Montana. Tuy nhiên, trạng thái tinh thần của Grace không tốt mà ngày càng trở nên tệ hơn, khi cô rơi vào cảm giác cô lập, nghi ngờ mọi thứ xung quanh và bị ám ảnh bởi hình ảnh một người đàn ông bí ẩn.

Màn kết hợp của Jennifer Lawrence và Robert Pattinson trong Em Sẽ Khử Anh được đánh giá rất cao.

Em Sẽ Khử Anh là một bộ phim 18+ với tần suất cảnh nóng dày đặc, mức độ bạo liệt khó tin. Thậm chí, không hề quá khi nói rằng đây chính là phim 18+ nặng đô nhất mà Jennifer Lawrence từng diễn trong sự nghiệp. Thế nhưng Jennifer Lawrence đã hoàn thành mọi cảnh quay một cách tuyệt mỹ, giúp cô nhận được vô số những lời có cánh từ giới phê bình.







