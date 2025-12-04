Nữ nghệ sĩ Việt bất ngờ “gây bão” trên mạng xã hội Lào – Việt Nam trong dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Trong những ngày diễn ra các hoạt động kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975 – 2/12/2025), ca sĩ An Thu An, thành viên Đoàn Văn công Quân khu 1, trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại các chương trình giao lưu giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang Lào.

Trong chuyến công tác lần này, An Thu An mang đến nhiều tiết mục âm nhạc mang đậm màu sắc dân gian Việt Nam nhằm cổ vũ tinh thần các chiến sĩ Lào tham dự lễ diễu binh. Nổi bật nhất là phần biểu diễn “Cô Đôi Thượng Ngàn”, được khán giả nước bạn đặc biệt yêu thích nhờ giai điệu quen thuộc, cách xử lý truyền cảm và phong thái biểu diễn tự tin, rực rỡ của nữ ca sĩ.

Những khoảnh khắc biểu diễn do đồng đội và người dân Lào ghi lại đã nhanh chóng lan tỏa trên Facebook và TikTok. Chỉ sau thời gian ngắn, các clip đạt hàng triệu lượt xem, trở thành chủ đề viral trên cả hai nền tảng. Bên dưới phần bình luận, không ít cư dân mạng Lào hào hứng để lại những câu hỏi thú vị như: “Bạn có muốn lấy chồng Lào không?” hay “Ca sĩ Việt Nam xinh đẹp quá!”, tạo nên không khí giao lưu hài hước nhưng đầy thiện cảm giữa hai cộng đồng mạng.

Chia sẻ về khoảnh khắc bất ngờ trở thành “hiện tượng mạng”, An Thu An cho biết: “Tôi rất xúc động khi mang âm nhạc Việt Nam đến với các chiến sĩ và nhân dân Lào. Không khí gần gũi, sự cổ vũ nhiệt tình khiến tôi cảm nhận rõ tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc.” Cô cũng vui vẻ nói thêm: “Nhiều bình luận dễ thương, nhất là câu hỏi ‘lấy chồng Lào không’, làm tôi vừa bật cười vừa thấy rất quý mến.”

Sự xuất hiện của An Thu An được xem là một điểm sáng đáng nhớ trong loạt hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Lào, góp phần lan tỏa tinh thần hữu nghị Việt – Lào theo cách trẻ trung, gần gũi và đầy cảm xúc.

An Thu An tốt nghiệp Thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, từng đạt Á quân Sao Mai 2022. Năm 2024, cô chính thức debut với MV “Tứ Thân” do nhạc sĩ Phạm Việt Tuân sáng tác, Vũ Hồng Thắng đạo diễn. Sản phẩm tạo được dấu ấn nhờ hình ảnh chỉn chu, câu chuyện rõ nét và từng đạt vị trí Top 4 iTunes Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của giọng ca trẻ.