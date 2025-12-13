Câu trả lời cho sự hết thời của mỹ nhân xấu tính nhất showbiz

2025 có lẽ là năm danh tiếng chạm đáy trong sự nghiệp của Ngu Thư Hân. Từ bê bối gia đình rúng động đến tranh cãi bạo lực mạng, rồi loạt thương hiệu đồng loạt bỏ chạy, nữ diễn viên rơi thẳng vào vòng xoáy khủng hoảng mà chính fan cũng khó lòng bênh nổi. Hàng loạt tranh cãi nổ ra, khiến cô bị netizen gọi là "mỹ nhân xấu tính nhất showbiz".

Mọi chuyện bùng nổ khi ông Ngu Phi Kiệt, cha Ngu Thư Hân bị tố biển thủ, kinh doanh bất hợp pháp. Hình tượng “tiểu thư sinh ra ở vạch đích” ngay lập tức sụp đổ, kéo luôn danh tiếng của con gái vào tâm bão. Dù ông Ngu Phi Kiệt nhanh chóng kiện ngược một cư dân mạng vì phỉ báng, nhưng vụ kiện bị đánh giá là né tránh trọng tâm, không đụng chạm gì tới những cáo buộc nghiêm trọng như giao dịch vốn nhà nước hay cho vay lãi cao. Tòa còn phải thông báo công khai vì không tìm được bị đơn, khiến dân mạng càng có cớ nghi ngờ đây chỉ là động thái đánh lạc hướng.

Khủng hoảng không dừng lại ở đó. Trong vòng một tuần, Ngu Thư Hân mất 720.000 follow trên Weibo tốc độ rớt follow khiến netizen choáng váng. Những tranh cãi cũ như nghi vấn bắt nạt, bạo lực mạng, hay vấn đề xoay quanh doanh nghiệp gia đình đồng loạt bị đào lại.

Một trong những cáo buộc gây ồn ào nhất đến từ nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt, người cho rằng Ngu Thư Hân đã bắt nạt, cô lập mình trong show giải trí Năm Nhất. Không lâu sau đó, diễn viên Triệu Chí Vỹ cũng lên tiếng cho biết anh bị tấn công, chửi bới suốt 8 năm chỉ vì những lời ám chỉ từ phía Ngu Thư Hân, khiến anh mất sạch cơ hội diễn xuất. Triệu Chí Vỹ khẳng định anh và Ngu Thư Hân chưa từng có quan hệ tình cảm, nhưng danh tiếng của anh đã sụp đổ vì những hiểu lầm bị đẩy đi quá xa.

Cùng lúc, loạt video cũ của Ngu Thư Hân liên tiếp bị đào lại. Cô bị tố có thái độ kém với đồng nghiệp như Đinh Vũ Hề, Vương Hạc Đệ, Chúc Tự Đan, Hứa Khải… khi luôn tỏ ra bản thân là trung tâm, chê bai ngoại hình người khác, tranh lời, hoặc thiếu tôn trọng tiền bối như A Vân Ca, Phạm Vỹ. Hình tượng "tiểu thư đáng yêu" từng giúp cô nổi bật giờ trở thành cái cớ khiến công chúng đánh giá lại toàn bộ thái độ và nhân cách của nữ diễn viên.

Từ tháng 8, cô gần như biến mất: Weibo ngừng cập nhật, lịch trình tháng 10 chỉ còn vỏn vẹn một dự án lồng tiếng. Đến hiện tại, tài khoản Douyin của nữ diễn viên đã bốc hơi 3 triệu follow, dự án phim mới bị hoãn vô thời hạn và cô cũng vắng mặt tại hàng loạt sự kiện lớn.

Sau scandal, chuỗi ngày đen tối trong mảng quảng cáo của Ngu Thư Hân chính thức bắt đầu. Yousuanru xóa hết bài liên quan đến cô, Joocyee và Honor 300 series xác nhận dừng hợp tác. Chando gây sốc nhất: hôm trước còn đăng lịch livestream với cô, hôm sau đã vội vã thông báo hoãn. Nhưng điều khiến dư luận chú ý nhất là việc quá nhiều nhãn hàng cùng lúc “quay xe”, khiến tin đồn Ngu Thư Hân sắp bị cấm sóng lan rộng.

Ngày 6/12, nữ diễn viên tổ chức fan meeting sinh nhật với mức giá 388 - 1588 NDT ngang tầm concert ca sĩ. Trớ trêu thay, fan Ngu Thư Hân từng mỉa mai Triệu Lộ Tư tổ chức fan meeting miễn phí chỉ để “dụ fan”, nhưng đến khi idol nhà mình thu phí đắt đỏ, dư luận lập tức phản công.

Dù fandom cố gắng bảo vệ: “Album bản cứng trả tiền, fan meeting nước ngoài trả tiền, sinh nhật cũng trả tiền, nhưng tình yêu là vô giá”, nhưng tranh cãi về sự thương mại hóa quá mức vẫn không ngừng nổ ra.

Đáng chú ý, sự kiện sinh nhật của cô lại trùng Đêm Gào Thét, đại hội lớn của Iqiyi, nơi nghệ sĩ của nền tảng thường góp mặt. Việc tổ chức trước sinh nhật thật 12 ngày và trùng ngay sự kiện của chính nền tảng cô đại diện khiến dấy lên nghi vấn: liệu Ngu Thư Hân có bị gạch tên khỏi lineup Iqiyi?

Năm 2025 kết thúc trong một cơn bão truyền thông chưa từng có đối với Ngu Thư Hân. Sau chuỗi bê bối gia đình và sự quay lưng của hàng loạt thương hiệu, bộ phim truyền hình mới Song Quỹ được tung ra với chiến dịch quảng bá quy mô lớn, được đồn đoán là chiêu "cứu vãn" tình thế. Tuy nhiên, kết quả lại không như kỳ vọng, và sự việc này lập tức khiến Ngu Thư Hân bị nghi ngờ đang cố gắng bắt chước cách quảng bá "thả thính" tương tự như chiến lược từng giúp phim của Triệu Lộ Tư gây sốt, càng làm dấy lên mâu thuẫn dai dẳng giữa fandom hai bên.

Trong lúc Song Quỹ đang gặp trục trặc, drama tiếp tục leo thang khi xuất hiện tin đồn chấn động về việc nền tảng Tencent đã xóa sạch bài đăng của Ngu Thư Hân, khiến công chúng hoài nghi cô bị "phong sát mềm". Mặc dù tin đồn này sau đó được báo chí địa phương đính chính là hiểu lầm do sai sót tìm kiếm, nhưng trước khi Song Quỹ lên sóng, nhiều bài viết marketing đã được tung ra với suy đoán tiêu cực rằng phim sẽ chiêu trò PR nhưng "lên sóng không ai quan tâm" và Ngu Thư Hân đã "hết thời".

Thế nhưng, bất chấp phản ứng tiêu cực và tin đồn bủa vây liên tục, động thái mới nhất từ ngành giải trí lại là bằng chứng hùng hồn cho thấy Ngu Thư Hân vẫn chưa thể bị đánh gục. iQIYI đã thể hiện sự hậu thuẫn mạnh mẽ khi công bố Ngu Thư Hân là đại nữ chủ trong dự án mới Vân Sơ Lệnh. Điều đáng chú ý là tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Song Quỹ phát sóng nhảy dù, gần như là một lời khẳng định về vị thế của cô. Hiện tại, tất cả những từ khoá liên quan đến Ngu Thư Hân đang phủ kín hotsearch và bá chiếm nhiệt độ toàn mạng, chứng tỏ cô đã thành công "vượt qua ải" khủng hoảng để giữ vững vị trí tiểu hoa tuyến đầu.

Điều này dẫn đến những suy đoán không thể phủ nhận: Ngu Thư Hân chắc chắn có một sự chống lưng mạnh mẽ hoặc một gia thế lớn đang hỗ trợ. Chốt lại, dù phải hứng chịu làn sóng tẩy chay và bị ghét bỏ trên diện rộng, Ngu Thư Hân vẫn giữ được vị thế của mình, khẳng định rằng cô chưa thể hết thời trong làng giải trí Hoa ngữ.