Trong làng giải trí Nhật Bản, nơi sự nghiệp có thể cất cánh chỉ sau một khoảnh khắc và sụp đổ vì một sai lầm, Nagano Mei từng là một hiện tượng. Từ hình ảnh "ngọc nữ" với giọt nước mắt gây sốt mạng xã hội ở tuổi 18, cô nhanh chóng vươn lên thành ngôi sao hàng đầu, được săn đón bởi các nhà sản xuất phim và quảng cáo. Thế nhưng ở tuổi 26, sự nghiệp và hình ảnh trong sáng của cô đang đứng trước bờ vực thẳm khi vướng vào scandal ngoại tình chấn động, biến cô từ "thiên thần quốc dân" thành "tội đồ" trong mắt công chúng.

Giọt nước mắt "đổi đời" và hành trình trở thành ngọc nữ màn ảnh

Nagano Mei sinh ngày 24/9/1999. Cô bắt đầu sự nghiệp giải trí từ rất sớm, xuất hiện trong các quảng cáo và tạp chí thời trang từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất đến khi cô mới 18 tuổi.

Vào năm 2017, trong buổi họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh Ánh Sao Băng Ban Ngày, Nagano Mei đã rơi nước mắt vì xúc động trước những lời động viên từ đạo diễn và bạn diễn. Khoảnh khắc này, với giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, trong sáng, đã nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội Nhật Bản, tạo nên một cơn sốt và đưa tên tuổi cô lên một tầm cao mới. Công chúng gọi đây là "giọt nước mắt thần thánh" và lập tức phong cô là "ngọc nữ thế hệ mới".

Khoảnh khắc khóc đổi đời của Nagano Mei

Nhờ hiệu ứng này, Nagano Mei trở thành gương mặt được các nhà làm phim và thương hiệu săn đón. Cô đảm nhận vai chính trong bộ phim AsaDora (phim truyền hình buổi sáng của NHK) mang tên Hanbun, Aoi. Đây là một vai diễn cực kỳ quan trọng, giúp cô củng cố vị thế "nữ chính quốc dân" và nhận được nhiều giải thưởng.

Mỹ nhân này tiếp tục xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh ăn khách như Teiichi's Country, My Little Monster, And So The Baton Was Passed – bộ phim mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Japan Academy Film Prize. Ngoài ra, Nagano Mei trở thành gương mặt đại diện cho hàng loạt thương hiệu lớn, xuất hiện dày đặc trên các chương trình tạp kỹ và các trang bìa tạp chí, khẳng định vị thế "ngôi sao trẻ hàng đầu". Cô cũng thường xuyên xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng sắc đẹp, trở thành mỹ nhân được khao khát nhất ở showbiz Nhật Bản.

Nagano Mei nhanh chóng trở thành mỹ nhân được săn đón bậc nhất

Tuổi 26: Scandal ngoại tình chấn động và vai trò "Tội Đồ"

Ở thời điểm giữa năm 2025, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao và hình ảnh "ngọc nữ" vẫn được xây dựng cẩn thận, Nagano Mei bất ngờ vướng vào một vụ scandal ngoại tình chấn động, giáng một đòn mạnh vào danh tiếng của cô.

Vào tháng 4, các trang tin giải trí lớn của Nhật Bản đồng loạt đưa tin về mối quan hệ "ngoài luồng" của Nagano Mei với 1 bạn diễn nam đã có gia đình. Bằng chứng được đưa ra là những hình ảnh, tin nhắn riêng tư và lịch trình gặp gỡ của cả 2 được chụp lại một cách kín đáo.

Danh tính của bạn diễn nam này được xác nhận là Tanaka Kei - người đã có vợ và con cái, khiến vụ việc càng trở nên nghiêm trọng và bị công chúng lên án gay gắt hơn. Tanaka Kei hơn Nagano Mei 15 tuổi, cả 2 từng đóng vai bố con trong phim Soshite, Baton wa Watasareta vào năm 2021. Theo paparazzi, Tanaka Kei nhiều lần lén lút đến qua đêm ở căn hộ của "mỹ nữ khóc đẹp nhất Jbiz". Cả 2 cũng thường xuyên ra vào khách sạn cùng nhau.

Nữ diễn viên bị khui ngoại tình với đàn ông có vợ

Không chỉ vậy, Nagano Mei còn bị tố "bắt cá 2 tay". Cô được cho là vừa qua lại với Tanaka Kei, vừa hẹn hò với nam diễn viên Hàn Quốc Kim Moo Joon. Theo các tay săn ảnh, họ từng bắt gặp mỹ nhân Jbiz này ngay sau khi tiễn Kim Moo Joon về Hàn Quốc, đã lập tức đi gặp gỡ Tanaka Kei.

Từ "ngọc nữ" vạn người mê, Nagano Mei sụp đổ danh tiếng sau scandal "bắt cá 2 tay", cặp kè cùng lúc với tài tử Kei Tanaka và nam diễn viên người Hàn Quốc Kim Moo Joon. Sau khi bị tung bằng chứng làm "tiểu tam", Nagano Mei hứng chỉ trích dữ dội từ công chúng. Hình ảnh trong sáng của cô cũng hoen ố. Nhiều người thậm chí còn gay gắt cho rằng Nagano Mei đã không còn xứng đứng trong hàng ngũ "ngọc nữ" của Jbiz.

Cô còn qua lại với diễn viên Hàn Quốc Kim Moo Joon

Hàng loạt bình luận tiêu cực, yêu cầu cô phải xin lỗi công khai, rút lui khỏi các dự án đang tham gia, thậm chí là giải nghệ đã xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội. Trong xã hội Nhật Bản, vấn đề ngoại tình, đặc biệt là với người nổi tiếng, thường bị lên án rất gay gắt và có thể hủy hoại sự nghiệp hoàn toàn. Nagano Mei bị gán mác "tội đồ" vì đã phá hoại hạnh phúc gia đình người khác và làm hoen ố hình ảnh của chính mình.

Tương lai bất định của một "ngọc nữ đổ vỡ"

Scandal ngoại tình ở tuổi 26 đã đẩy Nagano Mei vào một tình thế cực kỳ khó khăn. Đầu tiên, dù Nagano Mei không bị cắt vai khỏi bộ phim Caster và các tập tiếp theo vẫn lên sóng đúng lịch, nhưng vai diễn cô sẽ bị cắt giảm thời lượng. Tiếp đó, cô bị hủy bỏ toàn bộ quảng cáo, chương trình radio riêng và vai diễn trong năm 2026. Trước khi ồn ào ngoại tình với tài tử đã có vợ nổ ra, Nagano Mei là 1 trong những diễn viên trẻ hàng đầu, kín lịch trình trong 3 năm, nhưng giờ đây dường như tất cả đã bị hủy bỏ.

Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản còn chính thức công bố cắt vai của "ngọc nữ" khỏi phim Toyotomi Kyodai, dự kiến lên sóng vào năm 2016. Người thay thế Nagano Mei đảm nhận vai diễn là Shiraishi Sei. "Ông lớn" Prada thì tuyên bố họ không còn bất kỳ dự án nào dành cho "mỹ nhân khóc đẹp nhất Nhật Bản", cũng không đề cập đến việc gia hạn hợp đồng đại sứ với cô.

Nữ diễn viên bị mất vai diễn và chức đại sứ Prada

Phía công ty quản lý của nữ diễn viên nhanh chóng phủ nhận tin Nagano Mei nghỉ ngơi, cho biết cô sẽ tiếp tục làm việc nếu nhận được lời mời trong tương lai. Nhưng hiện tại danh tiếng của nữ diễn viên này đã sa sút. Công việc cuối cùng của Nagano Mei là bộ phim Caster đã quay xong tất cả các tập, và phim điện ảnh Kakukaku Shikajika khởi chiếu từ ngày 16/5. Nên khó có khả năng Nagano Mei sẽ nhận được những lời mời hợp tác mới.

Có thông tin cho rằng Nagano Mei phải đối mặt với mức phạt hơn 1 tỷ yen (181 tỷ đồng), và cũng có tin đồn cô sẽ rời công ty quản lý để hoạt động độc lập. Điều này khiến nữ diễn viên rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần.

Nagano Mei đang trải qua những tháng ngày khó khăn

Từ một "ngọc nữ" vụt sáng nhờ giọt nước mắt thuần khiết, Nagano Mei đã chạm đến đỉnh cao sự nghiệp chỉ trong vài năm. Tuy nhiên, ở tuổi 26, cô đã tự tay phá hủy hình ảnh đó bằng một scandal ngoại tình chấn động. Khác với các scandal nhỏ, ngoại tình là một trong những vết nhơ khó gột rửa nhất trong làng giải trí Nhật Bản. Nagano Mei sẽ phải đối mặt với một chặng đường dài và gian nan để lấy lại niềm tin từ công chúng và các đối tác.

Áp lực từ dư luận sẽ là rất lớn, buộc cô phải có những hành động thật sự hối lỗi và nghiêm túc để chuộc lỗi. Đây là minh chứng nghiệt ngã cho thấy hào quang showbiz mong manh đến thế nào, và một sai lầm trong đời tư có thể khiến một ngôi sao từ "thiên thần" hóa thành "tội đồ" chỉ trong chớp mắt.