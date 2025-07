Sáng 16/7, buổi họp báo do Jack tổ chức không chỉ thu hút sự chú ý bởi màn xuất hiện hiếm hoi của nam ca sĩ, mà còn bởi những tiết lộ bất ngờ đến từ mẹ anh - bà Loan. Trong số đó, chi tiết Thiên An đặc biệt “gắn bó” với con số 5 đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng và đặt ra hàng loạt giả thuyết.

Suốt vài năm qua, mối quan hệ của Jack và Thiên An tốn không ít giấy mức của báo giới. Drama bỏ con khiến Jack nhận về nhiều chỉ trích và đỉnh điểm hơn khi Thiên An từng chia sẻ trên trang cá nhân 2 bài vị của 2 em bé mà Thiên An không giữ được.

Trước ống kính, bà Loan kể lại: "Tôi không hiểu sao mà An rất thích con số 5 triệu, bạn ấy đi làm cũng 5 triệu; rồi khi tiếp xúc với tôi, bạn ấy xin tôi cũng là 5 triệu và đến khi lên bài nói Tuấn cũng là 5 triệu".

Chi tiết tưởng như nhỏ nhặt ấy lại gây tò mò lớn. Có người cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp, nhưng cũng không ít cư dân mạng đặt câu hỏi: Phải chăng con số 5 mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó đối với Thiên An? Là con số gắn với một giai đoạn cuộc đời, một cột mốc tình cảm hay đơn giản chỉ là... ẩn số chưa có lời giải?

Bên cạnh chuyện “số 5 định mệnh”, mẹ Jack cũng lần đầu lên tiếng về những tổn thương mà gia đình bà đã chịu đựng suốt 5 năm qua, kể từ khi scandal bỏ con nổ ra. Bà nhấn mạnh, dù không phải người trong cuộc tình cảm của con trai, nhưng bà từng có thời gian tiếp xúc, quan sát và đã đưa ra quyết định từ rất sớm: Không chọn Thiên An làm con dâu.

"Tôi muốn gửi đến An: Trong tất cả sự việc xảy ra và sau những thời gian chúng ta ở với nhau, có 1 vấn đề quan trọng vô cùng và đây cũng là 1 trong nhiều nhiều lý do vì sao tôi không chọn An làm người con dâu của gia đình. Nhân buổi họp báo này cô hứa với con là cô sẽ giấu cho con như một sự tử tế cuối cùng cô dành cho con. Thật ra cô giấu điều này vì chúng ta đều là con gái và con là mẹ của bé Sol. Cô hứa cô sẽ giấu điều này đến cuối đời".

Lời chia sẻ này ngay lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán: Thiên An đã giấu điều gì? Vì sao mẹ Jack lại chọn im lặng đến bây giờ? Và liệu con số 5 có liên quan đến bí mật đó?