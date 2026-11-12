Câu hỏi khiến Hoàng Yến Chibi dừng chân tại Ai Là Triệu Phú

Ngày 25/10/2016, Hoàng Yến Chibi xuất hiện trên ghế nóng chương trình Ai Là Triệu Phú. Khi ấy, nữ ca sĩ, diễn viên đã được nhiều khán giả trẻ biết đến qua các hoạt động nghệ thuật và những vai diễn trên màn ảnh. Lần thử sức với sân chơi kiến thức nổi tiếng này mang đến cho cô trải nghiệm đặc biệt, nhất là khi càng tiến sâu, các câu hỏi càng đòi hỏi người chơi phải có vốn hiểu biết rộng.

Ngày 25/10/2016, Hoàng Yến Chibi xuất hiện trên ghế nóng chương trình Ai Là Triệu Phú

Trong phần thi của mình, Hoàng Yến Chibi lần lượt vượt qua 11 câu hỏi và đạt mức thưởng 30 triệu đồng. Tuy nhiên, đến câu hỏi thứ 12 trị giá 40 triệu đồng, nữ diễn viên phải cân nhắc khá kỹ trước khi đưa ra quyết định. Nội dung câu hỏi là: “Ốc cửu khổng là tên gọi khác của loại động vật thân mềm nào?”.

Bốn phương án được chương trình đưa ra gồm sò huyết, hàu, ốc ngà voi và bào ngư. Đây không phải dạng câu hỏi kiến thức phổ thông quen thuộc, bởi “ốc cửu khổng” là một tên gọi ít xuất hiện trong đời sống hằng ngày. Dù vẫn còn quyền gọi điện thoại cho người thân, Hoàng Yến Chibi quyết định không mạo hiểm sử dụng quyền trợ giúp mà chọn dừng cuộc chơi.

Dù vẫn còn quyền gọi điện thoại cho người thân, Hoàng Yến Chibi quyết định không mạo hiểm sử dụng quyền trợ giúp mà chọn dừng cuộc chơi

Nhờ quyết định này, nữ ca sĩ bảo toàn được 30 triệu đồng tiền thưởng sau hành trình vượt qua 11 câu hỏi. Đáp án chính xác của câu hỏi trên là bào ngư - một loài động vật thân mềm sống ở biển, còn được gọi bằng những tên như ốc khổng, cửu khổng hoặc cửu khổng loa.

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