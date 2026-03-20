Câu hỏi hot trên Threads hôm nay: “Con trai 25 tuổi lương 17 triệu có phải là ở dưới đáy không?"

Có một khoảng thời gian, tôi nghĩ mức lương của mình… cũng tạm ổn.

25 tuổi, thu nhập khoảng 17 triệu mỗi tháng. Không phải con số gì quá nổi bật, càng không phải kiểu “khoe ra cho người khác trầm trồ”, nhưng đủ để tự lo cho bản thân: tiền thuê nhà, tiền ăn uống, chi tiêu cá nhân. Cuối tháng vẫn còn dư một khoản nhỏ để tiết kiệm hoặc thi thoảng tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon, một chuyến đi ngắn ngày.

Tôi không thấy mình giàu, nhưng cũng không nghĩ mình đang “tụt lại”.

Ít nhất là cho đến khi tôi lướt Threads và bắt gặp một câu hỏi: “ Con trai 25 tuổi lương 17 triệu có phải là đang ở dưới đáy xã hội không?”.

Tôi dừng lại vài giây.

Ảnh minh họa.

Không phải vì câu hỏi này quá mới. Những kiểu so sánh về thu nhập – độ tuổi – thành tựu, thật ra đã xuất hiện rất nhiều. Nhưng cách đặt vấn đề “dưới đáy xã hội” khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn, như thể chỉ một con số cũng đủ để xếp hạng một con người.

Tôi bấm vào đọc bình luận. Có những câu trả lời khá thẳng: 17 triệu ở thành phố lớn chỉ đủ sống, chưa thể gọi là ổn định. Có người nói ở tuổi 25 mà thu nhập như vậy là “hơi chậm”, là chưa tận dụng hết cơ hội. Thậm chí có người còn cho rằng nếu không bứt lên sớm, sau này sẽ rất khó để theo kịp.

Đọc đến đó, tôi bắt đầu thấy mình… hơi chênh.

Không phải vì tôi hoàn toàn tin vào những nhận định đó, mà vì cảm giác bị đặt vào một tiêu chuẩn vô hình. Một kiểu tiêu chuẩn mà ai cũng biết là tồn tại, nhưng không ai thật sự rõ nó đến từ đâu.

Nhưng càng kéo xuống dưới, tôi lại thấy những câu trả lời khác.

Một người viết: “Không có cái gọi là mức lương đúng cho từng độ tuổi.” Một người khác chia sẻ: “Có người 20 tuổi kiếm 100 triệu, nhưng 30 tuổi trắng tay. Cũng có người 25 tuổi chưa có gì rõ ràng, nhưng 35 tuổi lại rất ổn định.” Có bình luận đơn giản hơn : “Thu nhập không nói hết được cuộc sống của một người.”

Những câu trả lời này không mang tính “truyền động lực” hay cố gắng xoa dịu ai đó. Chúng chỉ là những góc nhìn rất thực tế, thậm chí có phần thẳng thắn. Và không hiểu sao, đọc đến đó tôi lại thấy nhẹ đi một chút.

Tôi bắt đầu tự hỏi: tại sao một con số như 17 triệu lại có thể khiến mình dao động đến vậy?

Có lẽ không phải vì bản thân con số đó, mà vì tôi đã quen với việc đặt nó cạnh người khác.

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những câu chuyện kiểu: 22 tuổi đã mua nhà, 23 tuổi thu nhập trăm triệu, 25 tuổi khởi nghiệp thành công. Những mốc này xuất hiện nhiều đến mức dần trở thành một dạng “tiêu chuẩn ngầm”, dù ai cũng biết không phải ai cũng đi theo con đường đó.

Nhưng điều ít khi được nhắc đến là những khoảng lặng phía sau: những lần thử rồi thất bại, những giai đoạn thu nhập bấp bênh, hay những người đang đi rất chậm nhưng vẫn bền bỉ.

Khi chỉ nhìn vào phần nổi, rất dễ để nghĩ rằng mình đang ở “dưới”.

Nhưng thực tế, cuộc sống không vận hành theo một timeline chung. Có người đi rất nhanh trong vài năm đầu, đạt được những con số ấn tượng, nhưng sau đó lại phải bắt đầu lại từ con số 0. Có người không có bước nhảy vọt nào quá lớn, nhưng tích lũy dần dần, để rồi vài năm sau nhìn lại, họ có một nền tảng khá vững.

Nếu chỉ nhìn vào một thời điểm, rất khó để kết luận ai đang “ở trên” hay “ở dưới”.

Càng nghĩ, tôi càng thấy câu hỏi ban đầu không hẳn là về tiền. Nó giống như một cách để đo xem mình đang ở đâu trong một cuộc đua mà… thật ra không ai bắt buộc phải tham gia.

Sau lần đó, tôi không có một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi “17 triệu có thấp không”.

Vì thực tế, nó có thể thấp với người này, nhưng lại là mục tiêu của người khác. Nó phụ thuộc vào công việc, hoàn cảnh, chi phí sống, và cả những lựa chọn cá nhân.

Nhưng tôi hiểu thêm một điều: thu nhập chỉ là một phần trong rất nhiều thứ cấu thành nên cuộc sống của một người.

Ngoài con số đó, còn có việc mình đang làm có phù hợp không, mình có đang học được điều gì không, mình có đủ khả năng tự lo cho bản thân không, và mình có cảm thấy ổn với cuộc sống hiện tại không.

Có thể 17 triệu không phải là một mức lương cao. Nhưng nó cũng không phải là thước đo để kết luận rằng một người đang “ở dưới đáy”.

Và có lẽ, điều quan trọng hơn không phải là mình đang đứng ở vị trí nào so với người khác, mà là mình có đang đi tiếp, theo cách của mình, hay không.



