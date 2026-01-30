“Cầu gì hơn phút giây này - khi được ở bên nhau”

Tết mỗi năm mỗi khác. Nhịp sống nhanh hơn, những mối bận tâm cũng nhiều hơn, bởi vậy mà mỗi người bước vào năm mới cũng với tâm thế khác. Ai cũng mang theo nhiều kế hoạch, dự định, thậm chí là áp lực và cả những kỳ vọng chưa kịp gọi tên. Tết dường như cũng bị cuốn theo guồng quay ấy, vội vã và ít những khoảng lặng.

Thế nhưng, dù Tết có đổi khác thế nào, vẫn có một điều gần như không thay đổi. Đó chính là nhu cầu được trở về, được ngồi xuống và ở bên nhau. Không cần điều gì quá lớn lao, chỉ là một khoảng thời gian đủ yên để trò chuyện, đủ gần để lắng nghe và đủ chân thành để cảm nhận sự hiện diện của những người quan trọng. Chính những khoảnh khắc tưởng như giản dị ấy lại trở thành phần cốt lõi của Tết - thứ khiến người ta nhận ra, giữa tất cả dịch chuyển và đổi thay, có những giá trị vẫn luôn được giữ lại..

Những phút giây bên nhau - giá trị không đổi của Tết

Chúng ta vẫn hay nói chuyện với nhau: “Quay đi quay lại mấy chốc là Tết”.

Ai cũng thấy, 365 ngày trôi qua vèo vèo, nhanh đến nỗi mà cảm giác vừa đón Giao thừa mới đây mà Tết đã lại đến. Những ngày cuối năm, công việc dồn dập, deadline nối tiếp nhau khiến không ít người bước vào Tết với tâm thế chưa sẵn sàng.

Về nhà, nhưng đầu óc vẫn còn “mắc kẹt” ở những đầu việc chưa khép lại, những kế hoạch cho năm mới đã bắt đầu chạy trước cả khi năm cũ kịp kết thúc. Có lẽ vì thế mà nhiều người cảm thấy Tết bây giờ trôi rất nhanh, nhanh đến mức chưa kịp ngồi xuống thì đã nghĩ tới ngày quay lại guồng quay quen thuộc.

Nhưng dù nhịp sống có thay đổi thế nào, Tết vẫn là lúc mọi người có thêm thời gian dành cho nhau. Khi công việc và lịch trình tạm lùi lại phía sau, những khoảnh khắc bên gia đình, người thân trở nên rõ ràng và trọn vẹn hơn như một giá trị quen thuộc vẫn luôn ở đó mỗi dịp Tết về.

Chuỗi phim tài liệu với 3 nhân vật chị Vàng Thị Thông, Én Fitness và Dương Đức Anh đã mang đến những lát cắt rất khác nhau của đời sống hiện đại. Ở đó có những con người luôn chuyển động, bận rộn với công việc với khát vọng phát triển bản thân, với những hành trình mới đang chờ phía trước. Nhưng khi Tết đến, điểm chung của họ không nằm ở thành tựu hay mục tiêu, mà nằm ở một mong muốn rất giản dị: Được ở bên những người thân yêu.

Chị Vàng Thị Thông

Với chị Vàng Thị Thông, Tết không phải là một dấu mốc rực rỡ, mà là một khoảng lặng hiếm hoi. Cả năm, chị gắn bó với Bản Liền, với những dự án du lịch cộng đồng, với mong muốn giúp phụ nữ trong bản có thêm sinh kế, thêm cơ hội đứng vững bằng chính sức lao động của mình. Công việc ấy không có ngày nghỉ đúng nghĩa, bởi trách nhiệm với cộng đồng là thứ luôn song hành cùng đời sống thường nhật.

Chỉ khi Tết về, nhịp sống ấy mới chậm lại đôi chút. Đó là lúc chị có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho những buổi sáng yên bình bên tách cà phê, cho những bữa cơm không bị gián đoạn bởi công việc. Không phải là những điều lớn lao, nhưng lại là những khoảnh khắc mà cả năm bận rộn khó lòng giữ trọn.

Với chị Thông, Tết không phải để cầu thêm điều gì, mà là để giữ lại những phút giây bên nhau - thứ giá trị tưởng như nhỏ bé, nhưng lại trở nên vô cùng quý giá giữa một đời sống luôn vận động không ngừng.

Với Én Fitness (Trần Hiển Vinh), Tết là một điểm dừng cần thiết. Những hành trình dài, những thử thách về thể lực và tinh thần đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cậu. Nhưng ngay cả khi quen với việc vượt qua giới hạn, Én vẫn chọn dừng lại khi Tết đến.

Én Fitness (Trần Hiển Vinh)

Không phải để bỏ lại những ước mơ, mà để trở về với điều giản dị nhất: những ngày được ở cạnh gia đình, cùng gói bánh, cùng ngồi lại kể cho nhau nghe về một năm đã qua. Trong những phút giây ấy, không có thành tích, không có mục tiêu mới, chỉ có cảm giác an tâm khi biết rằng mình đang ở đúng nơi cần ở.

Tết, với Én, là lời nhắc rằng để có thể đi xa và bền bỉ hơn, đôi khi cần cho mình một khoảng dừng để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Và chỉ khi được ở bên những người thân yêu, Én Fitness mới cảm thấy được cân bằng thân - tâm - trí, có thêm động lực bền vững để tiếp tục hành trình của mình.

Ở một không gian khác, Dương Đức Anh, 23 tuổi, sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa (ĐH Kiến trúc Hà Nội), được cộng đồng sáng tạo biết đến rộng rãi với đồ án tốt nghiệp xuất sắc: Thiết kế nhận diện thương hiệu Bảo tàng Hà Nội.

Với người làm trong lĩnh vực sáng tạo như Đức Anh, nghỉ xả hơi không đơn thuần là dừng lại, mà là nghỉ đúng cách để tái tạo năng lượng. Thay vì ép mình phải tìm cảm hứng, Đức Anh chọn bước ra khỏi nhịp làm việc quen thuộc, dành thời gian quan sát chậm hơn và rộng hơn. Đó có thể là những công trình kiến trúc, không gian văn hoá, hay những quán cà phê ngoài trời - nơi từng chi tiết, nhịp chuyển động được ghi nhớ như những “chất liệu thô” cho ý tưởng sau này. Song song với không gian, những cuộc trò chuyện cùng bạn bè, việc tiếp xúc với nhiều góc nhìn khác nhau cũng giúp Đức Anh làm mới suy nghĩ và mở rộng cách tiếp cận sáng tạo.

Tết, vì thế, trở thành một khoảng nghỉ xả hơi chất lượng trọn vẹn. Trở về bên gia đình, gặp lại những mối quan hệ thân quen, lắng nghe thêm những câu chuyện đời thường. Chính những khoảnh khắc giản dị ấy lại âm thầm nuôi dưỡng năng lượng và để những ý tưởng sáng tạo mới chớm nở trong Đức Anh.

Dương Đức Anh

Cầu gì hơn phút giây này bên nhau - khoảnh khắc tạo nên điểm tựa và cảm hứng

Nhìn vào ba câu chuyện khác nhau, có thể thấy mỗi người chọn một cách riêng để bước vào Tết. Người dành thời gian chậm lại sau một năm làm việc cường độ cao, người tìm về những không gian quen thuộc để nghỉ xả hơi và tái tạo năng lượng, người chọn ở cạnh gia đình và bạn bè như một cách tự cân bằng lại nhịp sống. Không ai giống ai, nhưng điểm chung nằm ở việc họ đều tạm rời khỏi guồng quay thường nhật để trở về với những mối quan hệ gần gũi nhất.

Chính trong những khoảnh khắc ấy, giá trị của việc “ở bên nhau” được bộc lộ rõ hơn. Không chỉ là sự sum họp mang tính hình thức, mà là những cuộc trò chuyện vui vẻ, những lần lắng nghe nhau và cảm giác được chia sẻ thấu hiểu sau một năm dài mỗi người theo đuổi hành trình riêng.

Những câu chuyện đời thường, những góc nhìn khác nhau hay đơn giản là sự hiện diện của người thân và bạn bè âm thầm giúp nuôi dưỡng cảm xúc, nạp năng lượng, mở ra những nguồn cảm hứng mới cho năm sắp tới.

Vì thế, Tết không chỉ là thời điểm để nghỉ xả hơi, mà còn là lúc mỗi người có cơ hội nhìn lại chặng đường đã qua và trân trọng những mối quan hệ đã luôn đồng hành. Trong một nhịp sống ngày càng nhanh, việc được ở bên những người thân yêu trở thành động lực cho hành trình tiếp theo và là điều không thể thay thế.

Để rồi ở khoảnh khắc đó, ta nhận ra rằng giữa tất cả những điều có thể đổi thay, vẫn có một điều luôn vẹn nguyên: “Cầu gì hơn những phút giây này - khi được ở bên nhau”.