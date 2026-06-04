Câu chuyện phía sau hệ thống tóc hơn 150 chi nhánh: Cậu bé nghèo và lời hứa trả ơn xã hội

Từ những mái tóc được cắt miễn phí, những lớp học nghề không thu học phí, đến những phòng học mới nơi vùng cao... tất cả đều bắt nguồn từ một niềm tin giản dị: Khi nhận được yêu thương từ cuộc đời, hãy tìm cách trao nó đi.

Có những doanh nghiệp đo thành công bằng doanh thu, bằng số lượng chi nhánh. Nhưng với Đông Tây Barbershop, thước đo quan trọng hơn cả là số người được nâng đỡ, tạo việc làm và số cơ hội được trao đi.

Ít ai biết rằng, đằng sau hệ thống hơn 150 tiệm cắt tóc trên toàn cầu là câu chuyện của một cậu bé từng đi làm thuê từ năm 9 tuổi, sống trong những tháng ngày thiếu thốn cùng cực. Hôm nay, khi đã là Chủ tịch Công ty Cổ phần Đông Tây Barbershop Việt Nam, anh Nguyễn Hoài Thanh vẫn luôn nhắc về tuổi thơ ấy như một động lực sống tốt hơn mỗi ngày. Và cách anh chọn để làm điều đó là dành 15% lợi nhuận hằng năm cho cộng đồng.

Từ cậu bé nghèo được xã hội cưu mang

Sinh ra trong một gia đình nghèo tại Định Quán, Đồng Nai, tuổi thơ của anh gắn liền với những ngày mẹ tất bật mưu sinh. Cậu bé Hoài Thanh thường phải ở nhà một mình, lớn lên trong thiếu thốn.

Đến năm 9 tuổi, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa còn được cha mẹ đưa đón đến trường, Thanh đã bắt đầu những chuyến xe một mình lên Sài Gòn làm thuê mỗi dịp hè, kiếm tiền trang trải việc học.

"Xã hội nuôi tôi lớn." - Đó là câu nói anh Nguyễn Hoài Thanh thường nhắc khi nói về hành trình cuộc đời mình.

Không vốn liếng, không kỹ năng, không người nâng đỡ. Điều duy nhất anh có là sự chăm chỉ. Anh từng làm đủ nghề để mưu sinh, có những đêm ngủ tạm bợ, những lần tưởng như phải bỏ cuộc.

Nhưng chính trong những năm tháng khó khăn ấy, anh gặp được những người sẵn sàng chỉ bảo, giúp đỡ và trao cho mình cơ hội.

"Tôi không thể nào tự mình thành công được. Nếu ngày đó không có những người giúp đỡ, chỉ nghề, tạo điều kiện thì chắc chắn tôi không có ngày hôm nay. Tôi luôn nghĩ mình là một người được xã hội nuôi lớn." – Anh Nguyễn Hoài Thanh tâm sự.

Có lẽ vì thế mà khi sự nghiệp dần ổn định, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là sở hữu thêm tài sản, mà là làm sao để nhiều người trẻ có được cơ hội giống như mình từng nhận được.

Đông Tây Barbershop chi nhánh Budapest, Hungary

Tiệm tóc mang theo giấc mơ lớn hơn một nghề mưu sinh

Năm 2018, Đông Tây Barbershop ra đời với suy nghĩ đơn giản của người sáng lập: Làm nghề tử tế, phục vụ khách hàng bằng tất cả sự tận tâm.

Theo thời gian, mô hình ấy phát triển nhanh hơn những gì anh Nguyễn Hoài Thanh tưởng tượng. Đến năm 2026, Đông Tây Barbershop sở hữu hơn 150 chi nhánh tại Việt Nam và quốc tế, hiện diện từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM đến Thái Lan, Trung Quốc, châu Âu và đang chuẩn bị mở rộng sang Mỹ.

Đông Tây Barbershop sở hữu hơn 150 chi nhánh trên toàn cầu.

Điều đặc biệt là dù phát triển mạnh về quy mô, Đông Tây vẫn giữ triết lý ban đầu: Lấy khách hàng làm trung tâm.

Khách hàng đến đây không chỉ để cắt tóc, họ tìm kiếm cảm giác thư giãn. Không gian phủ đầy cây xanh, tiếng đàn piano, bàn cờ vua, bida, khu vực nghỉ ngơi, các dịch vụ chăm sóc cá nhân được đầu tư đồng bộ khiến nhiều người ví Đông Tây giống một "điểm dừng chân" hơn là một tiệm tóc thông thường.

Từ trẻ em, sinh viên, công nhân đến doanh nhân, nghệ sĩ, mỗi người đều có thể tìm thấy trải nghiệm phù hợp với mình.

Nhưng với CEO Nguyễn Hoài Thanh, thành công lớn nhất không nằm ở số lượng khách hàng, mà ở số lượng việc làm được tạo ra.

Đông Tây Barbershop giống "trạm sạc năng lượng" hơn là một tiệm tóc thông thường.

Hơn 1.000 lao động và hàng nghìn câu chuyện đổi đời

Hiện Đông Tây Barbershop tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động trong và ngoài nước. Đằng sau con số đó là những hoàn cảnh khác nhau: Có người từng thất nghiệp. Có người từng bỏ học. Có người là lao động nghèo từ vùng sâu vùng xa. Có người là người khuyết tật, khiếm thính...

Nhiều người trong số họ bước vào Đông Tây với hai bàn tay trắng. Từ những lớp đào tạo nghề miễn phí, họ có được một công việc ổn định, một khoản thu nhập đủ nuôi bản thân và gia đình.

"Tôi hiểu cảm giác không ai cho mình cơ hội. Vì vậy nếu có thể tạo ra cơ hội cho người khác, tôi sẽ cố gắng làm."

Năm 2026, Đông Tây triển khai chương trình đào tạo nghề tóc miễn phí cho 1.000 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ học nghề miễn phí, nhiều học viên của Đông Tây còn được nhận lương và có cơ hội làm việc ngay sau khi hoàn thành khóa học. Với nhiều người trẻ, đây là cơ hội để bắt đầu lại cuộc đời.

Khi 15% lợi nhuận không chỉ là một con số

Nhiều năm qua, Đông Tây Barbershop duy trì việc trích 15% lợi nhuận hằng năm cho các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội và tạo cơ hội cho những hoàn cảnh kém may mắn.

Xuất phát từ tuổi thơ cơ cực của CEO Nguyễn Hoài Thanh, Đông Tây Barbershop lựa chọn phát triển song hành cùng các giá trị cộng đồng. Năm 2026, chương trình "Xuân Chiến Sỹ" đã cắt tóc miễn phí cho hàng trăm chiến sĩ công an tại TP.HCM trước thềm năm mới. Cùng năm, doanh nghiệp phối hợp với Đoàn Cơ sở Cảnh sát Cơ động tỉnh Gia Lai triển khai chương trình "Áo Ấm Cho Em Vùng Cao", mang quà tặng, áo ấm và những mái tóc gọn gàng đến học sinh vùng cao tại Tây Nguyên.

Với nhiều doanh nghiệp, lợi nhuận là đích đến. Nhưng với Đông Tây Barbershop, đó còn là nguồn lực để thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Không chỉ hướng đến con người, Đông Tây còn tích cực bảo vệ môi trường thông qua các dự án "Đà Nẵng Xanh", "Quy Nhơn Xanh", "Vũng Tàu Xanh". Hàng tuần, nhân viên tại các chi nhánh tham gia dọn rác bãi biển, trồng cây xanh và lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường. Hệ thống cửa hàng cũng được định hướng phát triển theo mô hình không gian xanh, gần gũi với thiên nhiên.

Một trong những hoạt động được doanh nghiệp tâm huyết nhất là đào tạo nghề miễn phí cho thanh niên khó khăn, người khuyết tật, người câm điếc và phụ nữ kém may mắn. Từ những lớp học này, nhiều học viên đã có nghề nghiệp ổn định, tự chủ cuộc sống và trở thành thợ chính trong hệ thống.

Bên cạnh đó, Đông Tây Barbershop còn đầu tư cho giáo dục và các chương trình an sinh dài hạn. Năm 2024, doanh nghiệp tài trợ xây dựng phòng học mới cho Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Tân Lập (Điện Biên).

Hệ thống cũng vận hành 20 xe cắt tóc lưu động, 2 xe bus cắt tóc, 10 container sáng tạo cùng khoảng 30 cơ sở hỗ trợ miễn phí cho học sinh, sinh viên và người có hoàn cảnh khó khăn. Hàng chục nghìn lượt cắt tóc miễn phí đã được thực hiện trên khắp cả nước, trở thành một phần trong văn hóa của doanh nghiệp.

Với Đông Tây Barbershop, kinh doanh không chỉ để phát triển, mà còn để phụng sự. Và 15% lợi nhuận mỗi năm là cách doanh nghiệp mang đến cho xã hội những điều tốt đẹp mà mình từng nhận được.