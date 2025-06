Trong danh sách được công bố, những người sẽ nhận được giải Oscar danh dự bao gồm diễn viên kiêm nhà sản xuất Tom Cruise, biên đạo múa kiêm diễn viên Debbie Allen và nhà thiết kế sản xuất Wynn Thomas. Biểu tượng âm nhạc và nhà từ thiện Dolly Parton sẽ được vinh danh với giải thưởng Jean Hersholt Humanitarian. Cả bốn tượng vàng Oscar sẽ được trao tại lễ trao giải Governors Awards lần thứ 16, diễn ra vào ngày 16 tháng 11 tại Ray Dolby Ballroom ở Ovation Hollywood.

Janet Yang, Chủ tịch Viện Hàn lâm cho biết: "Lễ trao giải Governors Awards năm nay sẽ tôn vinh bốn cá nhân huyền thoại có sự nghiệp phi thường và cam kết cống hiến cho cộng đồng làm phim của chúng tôi vẫn tiếp tục để lại tác động lâu dài".

"Hội đồng quản trị của Viện Hàn lâm rất vinh dự được công nhận những nghệ sĩ tài năng này" - Janet Yang nói tiếp - "Debbie Allen là một biên đạo múa và diễn viên tiên phong, người có tác phẩm đã làm say đắm nhiều thế hệ và vượt qua nhiều thể loại. Cam kết đáng kinh ngạc của Tom Cruise đối với cộng đồng làm phim, trải nghiệm sân khấu và cộng đồng đóng thế đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta. Nghệ sĩ được yêu mến Dolly Parton là hiện thân của tinh thần Giải thưởng Nhân đạo Jean Hersholt thông qua sự cống hiến không ngừng nghỉ của bà cho các nỗ lực từ thiện. Và nhà thiết kế sản xuất Wynn Thomas đã thổi hồn vào một số bộ phim bền bỉ nhất thông qua con mắt nhìn xa trông rộng và sự thành thạo trong nghề của mình".

Giải thưởng danh dự của Viện hàn lâm được trao "để vinh danh sự khác biệt phi thường trong thành tựu trọn đời, những đóng góp đặc biệt cho nghệ thuật và khoa học điện ảnh hoặc dịch vụ xuất sắc cho Viện Hàn lâm".

Tom Cruise là một trong những ngôi sao có giá trị thương mại nhất trong lịch sử Hollywood. Anh đóng vai trò quan trọng trong việc khơi dậy động lực phòng vé trong đại dịch COVID-19 với "Top Gun: Maverick", bộ phim đã mang về cho anh đề cử phim hay nhất với tư cách là nhà sản xuất. Nổi tiếng với việc tự mình thực hiện các pha nguy hiểm, Tom Cruise đã giành được ba đề cử Oscar cho diễn xuất cho "Born on the Fourth of July", "Jerry Maguire" và "Magnolia". Các tác phẩm khác của anh có thể kể đến còn có "Risky Business", "A Few Good Men", "Interview With the Vampire", "Eyes Wide Shut", "Vanilla Sky" và loạt phim dài tập "Mission: Impossible".

Trong khi đó, Allen đã để lại dấu ấn đáng chú ý trên sân khấu và màn ảnh trong gần năm thập kỷ, làm biên đạo múa, diễn viên và nhà sản xuất. Cô đã biên đạo cho lễ trao giải Oscar bảy lần và đóng góp cho các bộ phim bao gồm "Forget Paris", "A Jazzman's Blues" và "The Six Triple Eight". Các tác phẩm sản xuất của cô có thể nhắc đến là "Amistad" và "A Star for Rose". Về diễn xuất, những phim nổi bật của cô bao gồm "Fame", "Ragtime" và "Jo Jo Dancer, Your Life Is Calling".

Thomas, một nhà thiết kế sản xuất tiên phong người da đen, bắt đầu sự nghiệp điện ảnh của mình với bộ phim "She's Gotta Have It" của Spike Lee và tiếp tục hợp tác với đạo diễn trong những bộ phim mang tính bước ngoặt như "Do the Right Thing", "Malcolm X" và "Da 5 Bloods". Các tác phẩm được ca ngợi khác của ông bao gồm "A Beautiful Mind" và "Cinderella Man" của Ron Howard, và bộ phim được đề cử giải Oscar "Hidden Figures".

Giải thưởng Nhân đạo Jean Hersholt, cũng là một bức tượng Oscar, là giải thưởng được trao cho "một cá nhân trong ngành khoa học và nghệ thuật điện ảnh có những nỗ lực nhân đạo đã mang lại uy tín cho ngành công nghiệp bằng cách thúc đẩy phúc lợi của con người và góp phần khắc phục bất bình đẳng". Và năm nay, Viện Hàn lâm đã chọn trao giải này cho Dolly Parton, một nhạc sĩ và diễn viên được kính trọng trên toàn cầu. Bà sẽ nhận Giải thưởng Nhân đạo Jean Hersholt cho nhiều thập kỷ làm từ thiện của mình.

Với hơn 100 triệu đĩa đã bán và 49 album phòng thu, Dolly Parton cũng đã đóng vai chính trong các tác phẩm kinh điển như "Nine to Five" và "Steel Magnolias". Cô là người được đề cử giải Oscar hai lần cho ca khúc gốc hay nhất — cho "Nine to Five" và "Travelin' Thru" trong "Transamerica". Quỹ Dollywood của cô, được thành lập vào năm 1988, ủng hộ giáo dục tại East Tennessee - quê hương của bà. Sáng kiến xóa mù chữ của Dolly, Thư viện trí tưởng tượng của Dolly Parton, đã phân phối hơn 285 triệu cuốn sách trên toàn cầu kể từ năm 1995.

Mỗi năm, nhiều cái tên được đề cử để vinh danh với những giải thưởng danh giá này. Tại lễ trao giải Governors Awards năm ngoái, các danh hiệu đã được trao cho Quincy Jones (truy tặng), nhà sản xuất da đen đầu tiên được đề cử cho giải phim hay nhất; giám đốc tuyển diễn viên huyền thoại Juliet Taylor; biên kịch kiêm đạo diễn Richard Curtis; và các nhà sản xuất James Bond lâu năm Michael G. Wilson và Barbara Broccoli.