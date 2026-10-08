Có những đoạn người đi gần như chìm giữa cây và cỏ. Có những đoạn tuyến cầu thay đổi hướng hoặc mở ra, đưa tầm mắt vượt khỏi tầng thực vật để bất ngờ bắt gặp mặt nước, Tháp Rùa và những hình ảnh quen thuộc của thành phố từ cao độ khác.