Mới đây, Brooklyn Beckham gây chú ý khi đăng video lái xe phân khối lớn Harley Davidson trên đường phố Los Angeles, Mỹ. Đây là niềm đam mê được thừa hưởng từ người cha David Beckham.

Nhưng không giống như người cha luôn đảm bảo ý thức an toàn, Brooklyn Beckham lộ cả "combo" hành động coi thường pháp luật: kéo kính mũ bảo hiểm lên, lái xe bằng 1 tay, tay còn lại gửi nụ hôn gió đến Nicola Peltz. Cậu cả Beckham còn tiết lộ góc ảnh cho thấy tự dùng camera quay phim chính mình khi lái xe.

Brooklyn Beckham thả 1 tay...

... gửi nụ hôn gió đến vợ...

... và vừa lái xe vừa chụp ảnh

Rất nhanh chóng, Brooklyn Beckham hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Hành động của cậu cả nhà Beckham bị cho là gây nguy hiểm cho chính bản thân và người xung quanh: "Cậu ta cư xử rất trẻ con, vô trách nhiệm, tôi chắc rằng bố mẹ sẽ lo lắng rằng cậu ta không nghiêm túc với cuộc sống khi xem video này", "Anh nên tập trung vào đường đi thay vì camera", "Sao không tập trung vào lái xe mà lại đi hôn gió vợ? Ý tôi là, trưởng thành lên đi. Tôi thực sự thất vọng về anh", "Nếu anh ta còn chút lý trí thì đã mặc quần áo bảo hộ rồi, tôi không cần phải nói thêm gì nữa"...

Vụ việc này nối dài thêm chuỗi tranh cãi của Brooklyn Beckham. Tuần qua, "đầu bếp" này khiến dân mạng xôn xao khi đăng tải clip dạy làm mứt. Điều này làm gợi nhớ đến vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle, cũng bán mứt quả mâm xôi dưới thương hiệu gia đình của họ. Daily Mail đưa tin Brooklyn Beckham coi Hoàng tử Harry là "người cố vấn" vì cách Hoàng tử này đứng lên chống lại hoàng gia, nhiều lần công khai bảo vệ vợ mình. Gia đình Brooklyn - Nicola được cho là tìm thấy sự đồng cảm về mối bất hòa gia đình với vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle.

Được biết, 2 cặp đôi này đã gặp gỡ, trò chuyện cùng nhau. Brooklyn Beckham - Nicola Peltz còn thuê luật sư Jenny Afia thuộc công ty luật Schillings để giúp họ "quản lý danh tiếng". Đáng chú ý, luật sư này cũng làm việc cho vợ chồng Harry - Meghan Markle. Việc bổ nhiệm luật sư này diễn ra sau khi vợ chồng cậu cả nhà Beckham đến ăn tối với vợ chồng Hoàng tử Harry. Điều này càng củng cố thêm nhận định Brooklyn Beckham "lấy cảm hứng" và muốn đi theo con đường của vợ chồng Hoàng tử Anh.

Vợ chồng Brooklyn Beckham được cho là muốn đi theo con đường của Hoàng tử Harry - Meghan Markle

Từ tháng 5, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố “luôn chọn vợ”. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Giữa những đồn đoán rạn nứt, gia đình Beckham vẫn cố gắng giữ hình ảnh đoàn kết và ấm áp. Cựu danh thủ liên tục nhắc đến con trai Brooklyn bằng cách gắn tên anh trên Instagram. Tuy nhiên, Brooklyn lại chẳng hoàn toàn không ngó ngàng gì đến gia đình, chỉ dành sự ưu ái đặc biệt cho nhà vợ. Khoảng cách và dấu hiệu mâu thuẫn giữa cha con David - Brooklyn ngày càng rõ rệt, khiến công chúng không khỏi tiếc nuối cho 1 trong những gia đình nổi tiếng và từng được ngưỡng mộ nhất xứ sương mù. Trên mạng xã hội, Romeo và Cruz thậm chí còn block luôn cả anh trai và chị dâu.

Đến nay, sự rạn vỡ đã đẩy lên đến đỉnh điểm. Brooklyn hoàn toàn bơ gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự trị giá 11 triệu bảng, được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn tổ chức lễ "cưới lại" do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham.

Mối quan hệ giữa cha con nhà Beckham dường như đã không còn có thể cứu vãn






