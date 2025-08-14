Một cậu bé sinh ra không có não đã có thể sống sót một cách kỳ diệu với căn bệnh đau lòng này cho đến năm 12 tuổi.

Trevor Judge Waltrip sinh ra tại Shreveport, Louisiana, Mỹ vào năm 2001 trong hoàn cảnh vô cùng đáng buồn. Cậu mắc phải một căn bệnh rất hiếm gặp khiến một nửa bán cầu não bị mất. Được gọi là chứng não úng thủy, căn bệnh bẩm sinh tàn khốc này chỉ còn lại thân não, giúp bé thở, duy trì nhịp tim và phản ứng với những va chạm vật lý. Bé không thể giao tiếp bằng lời nói và nhìn thấy.

Trevor sinh ra với bệnh não úng thủy nặng

Tuy nhiên, Trevor đã vượt qua được sinh nhật đầu tiên của mình bất chấp mọi nghịch cảnh, và các bác sĩ gọi cậu là "người độc nhất vô nhị" khi vượt qua được tình trạng bệnh tật khủng khiếp như vậy.

Mặc dù ban đầu người ta nghĩ rằng Trevor sẽ không sống được quá 12 tuần, nhưng cậu bé đã sống được thêm 12 năm nữa.

Phim chụp X-quang cho thấy hộp sọ của cậu bé có chất lỏng lấp đầy các khoang nơi đáng lẽ phải là bán cầu não của Trevor (Ảnh: KSLA, 2003)

Tuổi thọ của Trevor được kéo dài nhờ sự chăm sóc tận tình của gia đình. Họ đã sử dụng ống thông để Trevor có thể ăn. Các bác sĩ và nhà trị liệu cũng thường xuyên kích thích vật lý để hỗ trợ cơ và khớp của cậu.

Trevor Judge Waltrip sống mà không có não cho đến khi qua đời ở tuổi 12

Bất chấp những hạn chế như vậy, mẹ của Trevor, bà Elizabeth, cho biết cậu bé vẫn "rất tỉnh táo" và không thích "ở một mình".

"Con tôi đã cảm nhận được điều đó", bà chia sẻ với KSLA News 12 vào năm 2014.

Năm 2005, người mẹ cho biết Trevor sống khỏe mạnh và tăng cân tốt. Kể về việc con có thể mọc tới 15 chiếc răng, Elizabeth vui vẻ cho biết: "Thằng bé có cắn, vì vậy nó biết mình đang làm gì."

Bà chia sẻ năm đó: "Tôi coi việc con ở đây là có lý do và tôi cảm ơn Chúa mỗi ngày vì điều đó."

Cậu bé vẫn lớn lên với sự trợ giúp của thiết bị y tế và trong tình yêu thương của gia đình

Trevor qua đời vào ngày 25 tháng 8 năm 2014 sau khi trải qua 12 năm phép màu. Kể từ khi con trai bà qua đời, Elizabeth cho biết vào năm 2014 rằng bà đã thành lập một nhóm hỗ trợ dành cho các bậc cha mẹ có con như Trevor.

Nguồn: Ladbible