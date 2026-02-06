Cậu bé nhặt được túi tiền hơn 900 triệu đồng nhưng người đánh rơi nói "Tôi chỉ làm mất hơn 70 triệu", sự thật được hé lộ quá bất ngờ!

Chiều tối một ngày tháng 2, trên đường đi học về, em Thân Bích Hàm (12 tuổi) ở Thẩm Dương, Trung Quốc tình cờ phát hiện một chiếc túi vải màu xanh treo lủng lẳng trên hàng rào sắt của một khu tập thể cũ. Qua khe túi, hai mẹ con bàng hoàng thấy những xấp tiền mặt dày đặc bên trong.

Trước số tiền quá lớn nằm hớ hênh nơi công cộng, cậu bé Bích Hàm kéo áo mẹ: “Mẹ ơi, mình đợi người mất quay lại đi. Nếu mình đi, ai đó lấy mất thì người ta sẽ lo lắng lắm”.

Dưới cái lạnh -3°C, mẹ con Bích Hàm đã đứng lại bảo vệ túi tiền. Lo lắng sức khỏe của con và để đảm bảo an toàn cho số tài sản lớn, người mẹ đã gọi thêm chồng và em trai ra hỗ trợ. Cả gia đình bốn người đã tạo thành một "hàng rào sống" quanh túi tiền suốt 3 tiếng đồng hồ, từ 17h30 đến tận 20h30 tối.

Tình tiết hy hữu: Chủ nhân không biết mình mất tiền

Chỉ đến khi bàn giao tận tay túi tiền cho cảnh sát, gia đình Bích Hàm mới biết bên trong có chính xác 260.000 Nhân dân tệ (khoảng 910 triệu VNĐ). Tuy nhiên, một tình tiết kỳ lạ đã xảy ra khi cảnh sát liên hệ với người đánh rơi.

Trái ngược với sự lo lắng của mọi người, người đàn ông này tỏ ra ngơ ngác và khẳng định: “Tiền gì cơ? Tôi nhớ mình chỉ rút có 20.000 Tệ (khoảng 70 triệu VNĐ) để tiêu vặt thôi mà!”. Sự nhầm lẫn đến mức không biết mình đã đánh rơi bao nhiêu tiền khiến cảnh sát cũng phải ngỡ ngàng.

Qua xác minh, sự thật mới lộ diện: Người đàn ông này vừa ly hôn, tâm lý bất ổn nên tinh thần hoảng loạn. Thực chất, 260.000 Tệ trong túi là số tiền đền bù giải tỏa căn nhà cũ của cha mẹ anh ta. Đó là toàn bộ tích cóp cả đời và là "tiền dưỡng già" của hai cụ già ngoài 70 tuổi. Vì quá thất thần, anh ta đã treo túi tiền lên hàng rào rồi bỏ đi, thậm chí trí nhớ cũng bị sai lệch về con số thực tế.

Cậu bé trung thực khiến người lớn phải ngợi khen

Lòng tốt cứu vãn một gia đình

Sáng hôm sau, cha mẹ người đàn ông, hai cụ già tóc bạc trắng, ăn mặc giản dị đã có mặt tại đồn cảnh sát để nhận lại tài sản. Ôm chặt túi tiền vào lòng, bà cụ không kìm được nước mắt: “Đây là mạng sống của vợ chồng già chúng tôi đấy!” .

Nhiều người chứng kiến không khỏi cảm thán: Nếu gia đình Bích Hàm nảy sinh lòng tham và chỉ trả lại 20.000 Tệ theo đúng trí nhớ sai lệch của người chủ, họ đã có thể chiếm trọn số tiền còn lại mà không ai hay biết. Nhưng sự chính trực của cậu bé 12 tuổi đã giúp số tiền quay về nguyên vẹn với chủ nhân hợp pháp.

Hành động của Thân Bích Hàm sau đó đã được nhà trường và công an địa phương tuyên dương rầm rộ. Câu chuyện là một minh chứng ấm áp cho thấy: Lòng tốt đôi khi chỉ là sự kiên trì đứng đợi giữa gió lạnh để bảo vệ hy vọng cho một người xa lạ.