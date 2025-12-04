Thời gian gần đây, những hình ảnh diện mạo hiện tại cũng như cuộc sống đời thường của về “chú lính chì” Thiện Nhân đã gây chú ý trên MXH. Nhiều người bất ngờ khi Thiện Nhân càng lớn càng điển trai, sở hữu gương mặt sáng ngời và hiền lành.

Mới đây, trên MXH tiếp tục viral khoảnh khắc của “chú lính chì” khi lên sóng trên kênh Vietnam Today.

Khoảnh khắc của Thiện Nhân (Nguồn: Vietnam Today)

Dù chỉ xuất hiện vài giây cận cảnh nhưng Thiện Nhân khiến cư dân mạng ấn tượng vì nụ cười rạng rỡ, dễ chịu. Nhiều ý kiến còn nhận xét cậu bạn này mang vẻ đẹp của sự hiền lành và tử tế.

“Trời ơi, khí chất này là được tu dưỡng bởi hoa sen phải hông?”, “Nụ cười của con làm đốn tim biết bao người”, “Ta nói nhìn bạn nhỏ hiền, ngoan mà đẹp lại kiểu cuốn cuốn sao á”, “Đáng yêu quá, vẻ đẹp của sự tử tế”, “Cảm thấy cuộc đời này còn rất nhiều thứ tươi đẹp để chúng ta nhìn vào”, “Gương mặt sáng bừng luôn”, “Đứa bé được nuôi dưỡng bởi trái tim sáng bừng và và rất nhiều tình yêu thương”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Theo tìm hiểu, khoảnh khắc này đã lên sóng truyền hình từ đầu tháng 11 vừa qua. Đây là sự kiện ông Greig Craft - Chủ tịch Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIP) và cũng là cha đỡ đầu của Thiện Nhân được Đại sứ Cộng hòa Italia tại Việt Nam trao tặng Huân chương Công trạng Cộng hòa Italia. Huân chương được xem là cao quý nhất của quốc gia này, dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực nhân đạo và xã hội.

Từ trái qua: Chủ tịch Quỹ AIP Greig Craft, Thiện Nhân và nhà báo Trần Mai Anh (Ảnh chụp màn hình/ Vietnam Today)

Thiện Nhân lắng nghe cha đỡ đầu nói chuyện (Ảnh chụp màn hình/ Vietnam Today)

Theo chia sẻ trên tài khoản Thiện Nhân & Friends, vào năm 2011, ông Greig Craft đã cùng mẹ Mai Anh, mẹ Na Hương và bác sĩ Roberto De Castro đồng sáng lập nên chương trình “Thiện Nhân & Friends”.

Từ những ngày đầu, ông là người kết nối đầu tiên giữa Việt Nam và các bác sĩ quốc tế, âm thầm đồng hành trong mọi chặng đường của chương trình để hoạt động được duy trì đều đặn và mở rộng qua từng năm. Vì vậy tại sự kiện đặc biệt của ông Greig Craft, Thiện Nhân đã cùng mẹ - nhà báo Trần Mai Anh đến dự.

Thiện Nhân sinh năm 2006, tại Quảng Nam (nay là Đà Nẵng). Khi mới hơn 1 tuần tuổi, cậu bé bị bỏ rơi trong rừng và bị động vật tấn công làm mất một chân và bộ phận khác, toàn thân bị kiến bu kín. Thật kỳ diệu, dù trong tình trạng cận kề cái chết, Thiện Nhân vẫn sống sót, được một người đi rừng phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Sau khi được cứu sống, câu chuyện của cậu bé lan rộng và khiến dư luận cả nước xúc động. Nhà báo Trần Mai Anh quyết định nhận Thiện Nhân làm con nuôi, đưa về Hà Nội chăm sóc. Từ đó, một hành trình dài chữa trị và hồi sinh của “chú lính chì” bắt đầu.

Nhờ sự chung tay của cộng đồng, Thiện Nhân được đưa sang nước ngoài nhiều lần để phẫu thuật tái tạo với sự hỗ trợ của các bác sĩ hàng đầu thế giới. Câu chuyện ấy không chỉ mang lại phép màu cho một đứa trẻ mà còn khơi nguồn cho dự án thiện nguyện “Thiện Nhân và những người bạn” - chương trình hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho hàng nghìn trẻ em bị khiếm khuyết cơ quan sinh dục trên khắp Việt Nam.

Hiện tại, Thiện Nhân đã 19 tuổi, là sinh viên năm 2 ngành khoa học máy tính & trí tuệ nhân tạo tại trường Đại học VinUni (Hà Nội). Trong khi đó chương trình “Thiện Nhân và những người bạn” đã diễn ra đến kỳ phẫu thuật thứ 19, nhận được nhiều tình cảm từ cộng đồng.

Thiện Nhân và mẹ Mai Anh (Ảnh: Nhà báo Trần Mai Anh)

Thiện Nhân hiện đang theo học tại VinUni (Ảnh: Tuyển sinh VinUni)

(Tổng hợp)