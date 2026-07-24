Cậu bé 13 tuổi có loạt video cover triệu view giành HCV Liên hoan âm nhạc Yoshine

Trong phần dự thi, Tiến Phúc mang đến phiên bản mới của ca khúc "Thư pháp" với cách dàn dựng mang hơi thở đương đại. Bản phối kết hợp âm hưởng dân gian với chất liệu EDM, tạo nên màu sắc vừa truyền thống vừa hiện đại, cùng một đoạn rap được ê-kíp viết riêng cho cậu bé nhằm làm nổi bật tinh thần trẻ trung và khả năng tiếp cận nhiều phong cách âm nhạc. Theo giảng viên thanh nhạc Nguyễn Đức Quang, định hướng này giúp Tiến Phúc làm mới các tác phẩm quen thuộc bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ mà vẫn giữ được hồn cốt của ca khúc gốc.

Trước đó, tại đêm chung kết Ca sĩ nhí toàn quốc diễn ra tối 19/7 ở Cung Thiếu nhi Hà Nội, Tiến Phúc là một trong 15 thí sinh xuất sắc nhất cả nước. Em lựa chọn liên khúc "Linh thiêng Việt Nam", "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" và "Một vòng Việt Nam", được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt về hành trình của dân tộc từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai. Tiết mục được làm mới bằng bản phối hiện đại kết hợp những đoạn rap tăng tính kể chuyện, cùng giọng hát giàu nội lực và phong cách biểu diễn tự tin đã giúp cậu bé để lại ấn tượng đậm nét với khán giả.

Đinh Tiến Phúc sinh năm 2013, hiện là học sinh Trường THCS Yên Lương (Phú Thọ). Em sớm bộc lộ niềm yêu thích âm nhạc và được gia đình định hướng học thanh nhạc bài bản. Suốt nhiều năm qua, mẹ của Tiến Phúc đều đặn đưa con từ Phú Thọ xuống Hà Nội mỗi tuần để theo học giảng viên Nguyễn Đức Quang, quãng đường khoảng 90 km mỗi chiều.

Trước khi bước lên các sân khấu chuyên nghiệp, Tiến Phúc đã là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ trên TikTok nhờ loạt video cover đạt lượng tương tác cao. Nhiều bản thể hiện của em như "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Lạc trôi", "Yêu ai để không phải khóc" thu hút hàng triệu lượt xem và nhiều lần lọt xu hướng. Đáng chú ý, bản cover "Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai" của Tiến Phúc từng vào Top 20 cuộc thi cover do đơn vị phát hành ca khúc tổ chức, được ca sĩ Tùng Dương nhận xét là giàu cảm xúc và năng lượng. Sau cuộc thi, Ban tổ chức đã gửi cúp ghi nhận thành tích về tận gia đình.

Nói về cậu học trò nhỏ, giảng viên Nguyễn Đức Quang cho biết điều đáng quý ở Tiến Phúc không chỉ nằm ở chất giọng: "Tiến Phúc có chất giọng sáng, nội lực, khả năng cảm thụ âm nhạc tốt. Điều tôi đánh giá cao nhất là tinh thần kỷ luật và sự chủ động trong quá trình học tập. Mỗi khi nói đến âm nhạc, em luôn rất tập trung và sẵn sàng dành nhiều thời gian để tìm hiểu, luyện tập."

Dù đã sở hữu nhiều video triệu view, gia đình vẫn kiên định cho Tiến Phúc theo học thanh nhạc bài bản và thử sức ở các sân chơi chuyên nghiệp. Việc liên tiếp góp mặt trong Top 15 Ca sĩ nhí toàn quốc và giành Huy chương Vàng Liên hoan âm nhạc Yoshine 2026 được xem là những cột mốc đầu tiên trên hành trình từ một hiện tượng được yêu mến trên nền tảng số trở thành ca sĩ trẻ được đào tạo chuyên nghiệp. Thời gian tới, Tiến Phúc sẽ tiếp tục cân bằng việc học văn hóa với đào tạo thanh nhạc, tích lũy kinh nghiệm biểu diễn để hướng tới những sân khấu lớn hơn.