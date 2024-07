Cậu bé 11 tuổi dũng cảm cứu bạn đuối nước trên biển

Hành động dũng cảm của Huỳnh Triệu Điền không chỉ rất đáng được tuyên dương mà còn gợi ý cho người lớn: rất cần cho trẻ em học bơi và trang bị các kỹ năng an toàn dưới nước.

Mới chỉ học bơi được gần 2 năm, nhưng có lẽ, cậu bé Triệu Điền cũng không ngờ rằng: có ngày mình phải dùng đến những kỹ năng sinh tồn dưới nước mà cậu đã xem được trên kênh Youtube của các chương trình giáo dục.

Bãi biển nơi xảy ra vụ việc đã được địa phương cắm cảnh báo và quây dây phao đánh dấu vùng an toàn. Nhưng tai nạn đã xảy ra ở vị trí ngoài khu vực an toàn khoảng 100 mét. Cậu bé gặp nạn hôm đó là Hoàng Vinh. Vinh nhỏ hơn Triệu Điền 2 tuổi, nhưng lại to cao hơn một chút. Lúc gặp nạn, Vinh đang đùa nghịch cùng vài bạn khác mà không có người lớn đi cùng.

Đẩy được bạn bị nạn vào bờ, Triệu Điền cùng bác ruột đi bơi với em và những người khác trên bờ đã kịp thời sơ cứu và đưa Hoàng Vinh đến cơ sở y tế địa phương. Một kỳ nghỉ hè đáng nhớ, không chỉ với Triệu Điền, mà còn với cả gia đình cúa cậu bé.

Ngay sau hôm cứu được bạn, Triệu Điền đã quay trở về Hà Nội để tập luyện cho 1 giải bơi dành cho thiếu nhi. Cậu rất mừng vì người bạn không quen biết kia đã nhanh chóng khỏe lại, và cậu cũng càng say mê môn thể thao dưới nước này vì nhận ra rằng: bơi lội không chỉ để khỏe và an toàn cho riêng mình.