Cất túi Hermès ở nhà, hội chị đẹp thượng lưu vung hàng tỷ đồng cho "Nước hoa may đo": Quyền lực giấu mặt trong một "chữ ký mùi hương"

Khi tủ đồ đã chật kín những chiếc túi logo to bản hay đồng hồ đính kim cương, định nghĩa về sự xa xỉ của những người phụ nữ U40 - U50 tinh hoa dịch chuyển về những giá trị vô hình.

Sau những buổi "tắm âm thanh" để gột rửa tâm trí, họ tiếp tục bước vào một cuộc chơi đẳng cấp và riêng tư hơn gấp bội: Nước hoa may đo (Bespoke Perfumery).

Khi vương quốc Niche cũng trở nên "đại trà"

Đã từng có một thời, giới tinh hoa tôn sùng nước hoa Niche (nước hoa ngách, sản xuất số lượng giới hạn) như một tấm thẻ bài để tách mình khỏi đám đông. Thế nhưng, trong thời đại mà một làn hương Le Labo Santal 33 hay Baccarat Rouge 540 có thể dễ dàng lướt qua mũi bạn ở bất kỳ quán cà phê sành điệu hay sảnh khách sạn 5 sao nào, vương quốc Niche đã đánh mất đi đặc quyền tối thượng của nó: Sự độc bản.

Với một người phụ nữ U40 - U50, khi sự nghiệp, tài chính và nhân sinh quan đã chạm đến độ chín muồi, việc "đụng mùi hương" trong một đêm tiệc thảm đỏ hay một cuộc họp hội đồng quản trị cũng tối kỵ và mếch lòng hệt như việc mặc trùng một chiếc váy. Họ không còn muốn mượn tên của thương hiệu để định vị mình. Thay vào đó, họ chọn Bespoke Fragrance tạo ra một "chữ ký mùi hương" (signature scent) duy nhất trên thế giới, tuyệt đối không thể vay mượn và không thể sao chép.

Sự thật phũ phàng: Tiền tỷ chưa chắc mua được "Tự truyện bằng mùi hương"

Để bước chân vào thế giới Bespoke, những con số lướt qua trên các trang báo tài chính hàng đầu đủ sức làm choáng ngợp bất kỳ ai.

Tờ Financial Times từng hé lộ dịch vụ làm nước hoa cá nhân hóa của Louis Vuitton có giá khởi điểm lên tới 60.000 Euro (khoảng 1,6 tỷ VNĐ), do đích thân "phù thủy mùi hương" Jacques Cavallier-Belletrud thiết kế. Trong khi đó, nhà mốt Guerlain định giá dịch vụ Le Parfum Sur Mesure của mình ở mức 130.000 USD (hơn 3,2 tỷ VNĐ) cho 2 lít nước hoa đựng trong bình pha lê Baccarat.

Đỉnh điểm của sự xa hoa, tạp chí Marie Claire và tờ South China Morning Post (SCMP) từng ghi nhận trường hợp một vị khách VIP sẵn sàng chi 500.000 USD (hơn 12 tỷ VNĐ) chỉ để mua đứt nguyên một vườn hoa tươi tại châu Âu.

Quyết định này nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu chiết xuất ra mùi hương của cô là độc quyền tuyệt đối, không một ai trên thế giới có thể lấy được giọt tinh dầu thứ hai từ khu vườn đó.

Tuy nhiên, sự xa xỉ tột bậc nằm ở chỗ: Tiền đôi khi không mua được đặc quyền này. Để những nhà mốt lẫy lừng như Cartier hay Guerlain gật đầu nhận chế tác riêng, vị khách phải sở hữu một "profile" (hồ sơ) tương xứng. Nếu được chấp thuận, hành trình tinh chế kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm này sẽ trở thành một buổi "Trị liệu tâm lý" (Scent Therapy).

Bậc thầy mùi hương đóng vai trò như một nhà tâm lý học thực thụ, bóc tách tầng sâu ký ức: "Ký ức bình yên nhất thời thơ ấu của chị là gì?", "Chuyến đi châu Âu năm 30 tuổi có mang theo mùi của cơn mưa rào nào không?". Kết hợp cùng hóa học cơ thể, lọ nước hoa ra đời không còn là mỹ phẩm, nó là một cuốn tự truyện được viết bằng khứu giác.

Quyền lực của sự vắng mặt: Thao túng không gian bằng làn hương độc bản

Khoa học đã chứng minh, khứu giác là giác quan liên kết mãnh liệt nhất với vùng não lưu trữ ký ức và cảm xúc. Một người phụ nữ U40 mang trên mình mùi hương độc bản sở hữu một quyền lực thầm lặng đến đáng sợ: Quyền lực của sự vắng mặt.

Sự xa xỉ này thậm chí đã vượt ra khỏi phạm vi cơ thể. Theo phân tích từ tạp chí Glossy, giới tinh hoa không chỉ ướp hương lên da thịt, họ còn đưa mùi hương may đo này vào hệ thống khuếch tán trên chuyên cơ riêng (private jet) hay siêu du thuyền. Một "Thiên Nga Bạc" bước lên chuyên cơ, chưa cần cất tiếng, mùi hương đã khẳng định tuyệt đối lãnh địa của cô ấy.

Cô ấy có thể đã bước ra khỏi phòng họp, có thể đã rời đi từ sớm ở một buổi dạ tiệc, nhưng tàn hương để lại khiến người ta không thể ngừng nghĩ về cô ấy. Mùi hương không có logo, không thể nhận diện bằng mắt, nhưng lại có khả năng "thao túng" và lưu dấu ấn trong tâm trí người khác bằng một vẻ thanh lịch tột cùng.

Chiếc két sắt tại Paris và khối "Di sản vô hình" mang tính huyết thống

Điểm kết thúc của cuộc chơi Bespoke không nằm ở việc nhận về một chai pha lê bọc vàng. Những nhà mốt cung cấp dịch vụ này (như Cartier với nghệ nhân Mathilde Laurent, hay nhà Henry Jacques) bán cho khách hàng một thứ đắt giá hơn: Sự bảo mật vĩnh viễn.

Công thức nước hoa của khách hàng sẽ được ghi chép lại, niêm phong và cất giữ trong két sắt của nhà mốt tại Pháp. Nhiều nhà sản xuất được hoa "may đo" luôn đề cao sự độc bản. Điều quan trọng cần nhớ là nước hoa đặt làm riêng được chế tạo để sử dụng cá nhân và không được phép bán lại trong bất kỳ trường hợp nào, nhằm bảo đảm tính độc quyền của mùi hương độc đáo của bạn.

Ở tuổi ngũ tuần, người phụ nữ bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những di sản mình để lại. Nếu trang sức hay bất động sản là di sản hữu hình, thì công thức mùi hương này chính là một dạng tài sản cá nhân vô hình mang đậm tính huyết thống.

Người phụ nữ có thể truyền lại nó cho con gái mình như một món đồ gia bảo. Để rồi nhiều thập kỷ sau, con cháu của họ có thể đến gõ cửa nhà mốt, yêu cầu tái hiện lại chính xác "mùi hương của mẹ". Vượt lên trên sự kiêu hãnh của giới thượng lưu, Bespoke Perfumery trao cho người phụ nữ một đặc quyền vô giá: Sự hiện diện vĩnh cửu trong ký ức của gia tộc.