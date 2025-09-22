Ngày 22/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vừa phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối u buồng trứng khổng lồ kích thước 20 x 35cm, nặng 5,5 kg cho bệnh nhân L.Y.H. (19 tuổi, trú xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo người nhà, hơn một năm qua bụng bệnh nhân H. to dần nhưng không gây đau nên gia đình chủ quan. Đến khoảng một tháng gần đây, bụng H. bất ngờ to nhanh , kèm cảm giác tức nặng, khó chịu nên mới đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 thăm khám.

Qua xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ tại đây phát hiện khối u lớn ở vùng chậu, nồng độ CA125 tăng cao. Bệnh nhân được chẩn đoán u buồng trứng kích thước lớn, theo dõi ung thư buồng trứng .

Khối u buồng trứng “khổng lồ” nặng 5,5 kg, được các bác sĩ phẫu thuật thành công.

Bác sĩ CKI Đinh Hữu Hòa - Trưởng khoa Ung bướu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 cho biết, do khối u phát triển quá lớn, các bác sĩ dự liệu trước mổ có thể dính vào nhiều cơ quan trong ổ bụng như đại tràng, ruột non , thành chậu…, nguy cơ mất máu cao. Sau hội chẩn, ê kíp đã quyết định phẫu thuật bóc tách khối u.

Ca mổ kéo dài nhiều giờ, các bác sĩ đã tách thành công khối u khỏi đại tràng và buồng trứng phải. Khối u có kích thước khoảng 20 x 35 cm, nặng 5,5 kg. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang hồi phục tốt.

Theo bác sĩ Hòa, u nang buồng trứng thường gặp ở phụ nữ lớn tuổi, tuy nhiên vẫn có thể xuất hiện ở người trẻ. Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ khi có các dấu hiệu bất thường như đau bụng, bụng to nhanh , nặng tức, hoặc chèn ép gây táo bón, bí tiểu… cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.