Cặp vợ chồng trẻ bỏ phố về quê xây ngôi nhà nhỏ trên mảnh đồi 2ha phủ quanh toàn hoa cỏ đồng nội như vườn Châu Âu

Trước khi khi quyết định về rừng hoặc gọi là bỏ phố về quê 2 vợ chồng từng kinh doanh tiệm quần áo seconhand và mở 1 studio ở Thành phố Thanh Hóa. Hương là thợ make up, còn Hào là nhiếp ảnh gia khá có tiếng ở thành phố lúc này.



Cặp vợ chồng Hương và Hào.

Kế hoạch về rừng là kế hoạch trước đó cả 2 đã vạch ra cho tương lai với ý nghĩ khi đã đủ già và con cái cũng trưởng thành thì sẽ về đây vì cả 2 vốn dĩ rất yêu thiên nhiên. Thế nhưng, sau khi sinh bé con được hơn 1 tháng thì đúng thời điểm dịch bệnh ập đến, phải giãn cách xã hội, sức khỏe của Hương lúc đó khá yếu nên họ về quê sống.

Sau khi về quê thì họ cảm thấy không khí ở đồi thoáng mát, trong lành và quyết định gắn bó luôn với nơi này. Ở thời điểm khi còn yêu nhau, cùng mở shop và studio ở thành phố có gom được chút vốn nên đã mua mảnh đất đồi rộng 2 ha cách đây 4 năm.

Hình ảnh mảnh đồi rộng 2ha của cặp vợ chồng nhìn từ trên cao.

Cả hai đã cùng nói với nhau về quyết định về rừng sớm hơn dự tính, làm farm trên mảnh đất của chính mình, xây 1 cuộc sống mà cả 2 đều mong muốn. Họ đã ngồi lại cùng với nhau để vạch ra những khó khăn thiệt thòi sẽ phải đối mặt. Bởi thời điểm quyết định làm farm là thời điểm kinh tế không mấy dư dả, công việc lại đang bị đình trệ và miền Bắc thì bắt đầu vào đợt nắng nóng đỉnh điểm.

Trước đó Hương là 1 chuyên gia makeup, Hào thì làm quay phim, chụp ảnh, 2 vợ chồng tay ngang chưa từng đụng việc làm nông cho nên xác định ngay từ lúc đầu là đường đi sẽ không dễ dàng.

"Lúc đầu chúng mình lên kế hoạch cho khu đồi, từ ngân sách đến hệ thống điện nước (khu mình ở chưa có điện lưới vì cách đường lộ 3km), ăn uống, sinh hoạt, lấy ngắn nuôi dài và vì bé con lúc đó mới được vài tháng tuổi nên tụi mình phải lên kế hoạch rất kỹ lưỡng. làm sao để vừa xây dựng, vừa có thu nhập để duy trì và phát triển, vừa nuôi dạy và chăm sóc con tốt nhất", Hương kể.



Tuy nhiên có rất nhiều thời điểm họ vẫn cho rằng mình... bị lạc hướng, kế hoạch đã vạch ra rõ ràng, nhưng cũng có lúc công việc không thuận lợi, cũng stress, khủng hoảng…



Những ngày đầu vất vả tự tay thiết kế, trồng cây, dựng nhà làm farm.

"Để về rừng, có chi phí trang trải, có chi phí để phát triển, khó khăn trước mắt..., không dễ dàng như mơ tưởng, nên chúng mình phải lên kế hoạch rất kỹ lưỡng. Ở khu đồi nhà mình lúc đó điện nước không có, sóng điện thoại chập chờn, tụi mình đã tính toán để sử dụng các nguồn năng lượng khác như năng lượng mặt trời, năng lượng gió… vừa đủ cho mục đích sử dụng", Hương kể về cách khắc phục cho những tình thế phải đối mặt.

Vì không có dư dả về kinh tế nên để xây thành farm đều là do tay họ tự tay làm và nhờ thêm anh em bạn bè giúp đỡ, lấy ngắn nuôi dài. Từ việc xây dựng, làm vườn, trồng cây, decor nhà và các khu vực vườn quanh nhà.

Bây giờ khi mọi công việc cũng đã tạm ổn định, họ chuyển vào ở hẳn farm. Vậy họ đã làm gì để sống?

Hương và chị gái thì may, thiết kế và thêu quần áo trẻ em, quần áo gia đình để bán. Hào và anh trai thì phụ trách hình ảnh, chụp ảnh cưới cho khách, quản lý. Thời gian rảnh rỗi trong ngày họ cùng nhau chăm sóc khu đồi. Vào các ngày cuối tuần họ thường tổ chức tiệc nhỏ cho 1 số gia đình ở thành phố về chơi, hoặc trang trí một vài góc để khách tới chụp ảnh cưới.

Góc tiệc cuối tuần decor chụp ảnh cho khách.

"Hiện tại với cái nắng nóng khắc nghiệt của miền Bắc, thời tiết trong thành phố và các khu dân cư khá oi và nắng, nhưng về đây thời tiết sáng sớm, chiều tối và đêm đều se lạnh, buổi trưa cũng không quá nóng, nhiệt độ và không khí rất trong lành", Hương kể về cái được khi farm đã tạm thành hình và dần ổn định như ngày hôm nay.

"Ở đây, thay vì dùng nước lọc thì chúng mình dùng nước suối, thay vì cho con chơi điện thoại, xem tivi thì chúng mình chơi cùng con, để con khám phá cây cối và con vật xung quanh nhà, thay vì vật vã sống còn bon chen trên đường để chạy đám make-up và chụp ảnh như trước kia thì chúng mình bình an cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ việc nhà và chăm sóc con cái, cùng nhau ăn những bữa cơm nhà, cùng nhau giải quyết mọi vấn đề rắc rối xung quanh cuộc sống của mình", niềm hạnh phúc hiện tại được họ chia sẻ chính là sự an yên như thế.

Cả hai cho rằng đẻ dây dựng từ đầu tới hiện tại, điều vui mừng và bình an nhất là họ được gia đình đồng tình và ủng hộ, bên cạnh đó còn có những người anh, chị, bạn bè động viên giúp đỡ và đi cùng mỗi ngày.

Khu đồi hiện chưa hoàn thiện như mong ước của 2 vợ chồng, nhưng cuộc sống và công việc của họ cũng đang dần ổn định hơn. Công việc hiện tại đủ để gia đình họ duy trì và phát triển khu đồi.

Nói thêm về nghề làm may hiện tại Hương cho biết gia đình cô có truyền thống làm may, bố làm nghề được 37 năm, từ nhỏ cô đã phụ bố nên đến khi về làm nghề thiết kế và may mặc thì gần như không cần học lại. Hiện tại khách hàng may mặc của cô chủ yếu là mẹ và bé, cách marketing của cô là chạy quảng cáo fanpage và hiện đã có lượng khách hàng ổn định.

Hình ảnh hiện tại của farm đẹp như nhà vườn Châu Âu.

Để đẩy sớm được ước mơ dường như không tưởng, lại rất thích hợp với sự dịch chuyển thời dịch Covid như thế này cũng phải nói là vì cặp vợ chồng này có sự thấu hiểu nhau. Vì cùng làm cùng nghề, tính cách rất giống nhau nên khi lên kế hoạch và làm việc rất đồng thuận.

Tuy nhiên cũng có những giai đoạn khó khăn và khủng hoảng khiến họ cũng tranh luận nhiều. Cách giải quyết của họ là sau 1 ngày làm việc, họ sẽ ngồi lại và trò chuyện về những việc chưa làm được, chưa làm tốt và cách khắc phục, hoặc hòa giải những cuộc tranh luận trong ngày nếu chưa xong sẽ "thanh toán" nốt. Cùng lúc đó họ sẽ vạch ra kế hoạch cho ngày mai, cho thời gian sắp tới.

Do xuất phát điểm có 12 năm quen nhau, đi lên cùng nhau từ lúc kinh tế còn khó khăn nên việc chăm sóc con cái, cùng xây sự nghiệp không gặp quá nhiều bất đồng.

Hiện tại farm đã thành hình trông dễ thương hết sức, bé con có chỗ để chơi, vợ chồng họ có 1 không gian sống lý tưởng và có thể kiếm tiền từ chính không gian xinh xắn đó.

"Mỗi ngày là mỗi trải nghiệm, thời gian đầu khá ngỡ ngàng, nhiều khó khăn hơn mình tưởng, nhưng khi mọi thứ dần hoàn thiện, được sự đồng thuận từ gia đình và bạn bè cũng là những niềm vui và hạnh phúc lớn, đặc biệt là khi cây ra hoa, ra trái, chúng mình dần cảm thấy mọi nỗ lực đang dần được đền đáp, những kế hoạch dần thành công một chút. Mình sẽ trồng thêm nhiều cây lâu năm để phủ xanh khu đồi, đồng thời hoàn thiện ao cá, các công trình phụ", Hương chia sẻ.