Cặp vợ chồng trẻ bỏ phố về quê, xây căn nhà rộng 300m² và chọn sống cuộc đời bình an

Vợ chồng Như Bình và Hắc Thổ đã quyết định lên hòn đảo nhỏ với nhiều cây xanh, không khí trong lành để bắt đầu cuộc sống mới như mong muốn bấy lâu.

Sau khi tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng, nếu như bạn bè bắt đầu cuộc sống ở thành phố với nỗ lực có chỗ làm ổn định và một tương lai tươi sáng ở thành phố lớn thì vợ chồng trẻ này đã chọn tới đảo Rùa vào 5 năm trước, bỏ ra 60 nghìn tệ để hoàn thiện căn nhà rộng 300m2, sân vườn và lối đi.



Nơi vợ chồng trẻ chọn để "an cư lạc nghiệp" ở đảo Quy Sơn (hay còn gọi là đảo Rùa), nằm ở huyện Chiếu An, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Tuy gọi là đảo nhưng đây thực chất là vùng đồng bằng do hạ lưu sông tác động. Diện tích tổng của đảo chưa đầy 3km2 với 30 hộ dân sinh sống, chủ yếu là người già và trẻ em.

Cuộc sống của vợ chồng trẻ 5 năm trở lại đây vô cùng bình yên khi bỏ phố về quê.

Căn nhà với đầy những tác phẩm nghệ thuật của hai vợ chồng.

Ngôi nhà hòa mình cùng thiên nhiên.

Cây cối ngập lối vào nhà.

Căn nhà của vợ chồng Như Bình được xây bằng sắt để dễ dàng tháo gỡ. Họ xây trên đất rừng vốn không được cấp phép xây dựng. Như Bình đã tự thiết kế và nhờ bà con xung quanh giúp đỡ hoàn thành. Cả hai vợ chồng dành khá nhiều thời gian để hoàn thiện tổ ấm.

Diện tích nhà ở rộng 100m2, phần sân vườn hoàn thiện 200m2. Vì thế, việc thi công gói gọn hoàn thành trong vòng hơn một tháng. Họ xây dựng đơn giản trên nguyên tắc tôn trọng thiên nhiên. Cuộc sống với những ngày tận hưởng vẻ đẹp của phong cảnh, cây cối xung quanh với họ chính là thiên đường.

Nơi họ sống vô cùng an yên.

Quá trình hoàn thiện tổ ấm.

Tự tay hai vợ chồng cùng nhau cải tạo, trang trí.

Tuy căn nhà được thiết kế và dựng lên với vật liệu chủ yếu bằng kim loại nhưng không hề tẻ nhạt và thô cứng. Không gian được hai vợ chồng lắp đặt chủ yếu là đồ gỗ kết hợp với cây xanh xung quanh tạo nên không gian ấm cúng, tự nhiên.

Căn nhà chỉ tốn hơn 60 nghìn tệ từ lúc xây đến khi hoàn thành. Tổ ấm được xây dựng bằng tất cả sự nỗ lực và tình yêu, mơ ước tạo lập không gian tuyệt đẹp vừa tránh bão bùng vừa mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.

Khu vực phòng làm việc.

Từng góc nhỏ đều ngập tràn bóng nắng.

Tác phẩm tạo nên bởi thiên nhiên quanh nhà.

Vẻ đẹp ấn tượng của nghệ thuật từ thiên nhiên.

Ngôi nhà bình yên khi đêm xuống.

Cô gái Như Bình từng tốt nghiệp chuyên ngành Lịch sử Mỹ thuật tại Học viện Mỹ Trung Ương. Từ khi còn trẻ, cô đã sống khá nội tâm, không thích giao lưu bạn bè hay hòa nhập ở nơi quá đông người. Như Bình thích thiên nhiên, cây cối, thích vẻ đẹp bình lặng. Cô cho rằng, thiên nhiên có khả năng chữa lành cho con người. Thông qua cuộc sống hiện tại, cô mong muốn biến cây cối thành các tác phẩm nghệ thuật để chữa lành cho nhiều người hơn.



Cũng vì dành thời gian nhiều cho sở thích của mình, cô dần chán nản cuộc sống với tiết tấu quá nhanh nơi phố thị. Tình cờ gặp và yêu Hắc Thô. Hai người kết hôn sau 3 tháng quen nhau. Họ rời thành phố về lập nghiệp ở vùng quê này và dần cảm thấy hiểu nhau hơn, yêu thích cuộc sống mà mình đã chọn.

Góc phòng khách hướng ra vườn.

Kệ sách cao kịch trần.

Một góc bếp xanh tươi.

Cả hai bắt đầu ngày mới lúc 5 - 6h sáng và hoàn thành công việc vào 12h trưa mỗi ngày. Buổi chiều và tối, họ dành cho bản thân và gia đình. Thỉnh thoảng để thay đổi không khí cũng như muốn mua thêm những nhu yếu phẩm cần thiết, họ sẽ vào thành phố vài ngày.

Hai năm trước, cả hai vui mừng đón thành viên mới là Thổ Đậu. Họ dành thời gian nhiều hơn cho con, mong muốn con có một tuổi thơ vui vẻ, an nhiên, hướng tới việc giáo dục con hoàn thiện nhân phẩm. Cũng nhờ có con, cả hai mở rộng thêm không gian sống, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Các khu vực chức năng đều hướng tới việc giúp con trai học hỏi thêm nhiều kiến thức mới.

Cặp vợ chồng yêu thích cuộc sống an yên do mình chọn.

Gia đình đón thêm thành viên mới.

Bỏ phố về quê luôn là quyết định đúng đắn của hai vợ chồng. Họ không thấy bị lãng phí thời gian vì tắc đường, kẹt xe hay tham gia các hoạt động công cộng, các mối quan hệ xã giao không cần thiết. Thời gian ấy, họ sử dụng để làm những việc mình thích, hưởng thụ cuộc sống và hướng tới nhu cầu thực sự bên trong nội tâm của chính mình.

Theo Sohu