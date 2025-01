Có lẽ cặp vợ chồng Nhung - Tùng (Nam Định) đã rất thành công trong chiếc trend hot MXH "thắng đời 1-0", bởi riêng họ đã thắng đời đến cả 3 lần chỉ nhờ 4 từ: đồng vợ đồng chồng.

Nhung và Tùng quen nhau từ năm 2009, hai vợ chồng là người cùng làng. Thấy Nhung xinh xắn, dễ thương nên Tùng quyết tâm không để mất gái làng. Còn Nhung cũng cảm mến anh chàng thư sinh hiền lành và đặc biệt là rất đẹp trai.

Vợ chồng Tùng - Nhung và 2 con trai

Yêu xa và quá trình làm giàu trên quê hương gian nan, vất vả

Cả Nhung và Tùng gia đình đều khó khăn. Khi tình cảm chớm nở thì đôi uyên ương phải đối mặt với thực tại: Tạm rời xa nhau để lo kinh tế cho bố mẹ, người thân. Tùng đi xuất khẩu lao động ở Hàn còn Nhung đi Nhật. Dù ở 2 đất nước khác nhau nhưng họ đều dành cho nhau sự tin tưởng và tôn trọng. Bởi họ đều chung 1 chí hướng, cải thiện cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cuối cùng thử thách yêu xa cũng không khuất phục được đôi trẻ. Năm 2014, Nhung và Tùng tổ chức 1 đám cưới ấm cúng tại quê nhà, họ quyết tâm làm giàu trên chính quê hương mình. Không có quá nhiều thời gian để tạo ra những thứ lãng mạn, họ lao vào công việc, nỗ lực từng ngày để thứ tình yêu ấy "đắt giá hơn bánh mỳ".

Nhung nhớ lại: " Mình bắt đầu bằng việc may, mua được dàn máy 5 cái (3 máy xén, 1 cái 1 kim và 1 cái máy đè). Ngày đầu lập nghiệp rất vất vả, tự cắt, tự may. Chuỗi ngày vợ chồng son là chồng cắt đến 12h khuya, vợ và thợ cũng may thông ngày thông đêm. Đến tháng 10 năm 2015 biết tin có thai đứa con đầu tiên 2 vợ chồng vui mừng vô cùng, càng có động lực để lao động hơn. Sang đến năm 2016 chào đón con trai đầu lòng mình vẫn cố ngồi may đêm dù sinh chưa đầy 1 tháng. Một phần vì tiếc việc, một phần sợ không đúng hẹn với khách nên cố gắng".

Không ai bắt ép, không ai thúc giục nhưng Nhung luôn cố gắng đỡ đần mọi việc với chồng. Ngày chăm con, lúc con ngủ thì cô lại lao vào làm. Cuộc sống cứ thế dần trôi qua. Thế nhưng trời vẫn phụ lòng người. 3 năm sau công việc không còn được suôn sẻ, làm may gần như không còn lượng khách ổn định. Thời gian đó 2 vợ chồng rất chán nản nên quyết định mở thêm hàng ăn.

Có chút đam mê, Tùng cũng ủng hộ vợ mang hết vốn liếng làm may 3 năm ra khởi nghiệp lần nữa.

Nhung thiết kế hẳn phòng hát để chồng cùng bạn bè có nơi giải trí tại nhà

Gánh nặng cơm áo gạo tiền và thử thách hôn nhân

Là người quyết đoán lại dám nghĩ dám làm, Nhung thuê đất tự xậy 1 cái quán gần 200m2 mở hàng lẩu nướng. Cô tự trang trí, tự lên ý tưởng, thuê người và vận hành. Tùng cũng luôn đồng hành với vợ, anh chưa 1 lần kêu ca phàn nàn dù xung quanh nói quyết định của họ là điên rồ. Và đúng là cuộc đời không dễ thở như tưởng tượng. Quán ăn mới mở, những ngày đầu mọi người yêu quý ủng hộ cũng nhiều nhưng dần dần bán hàng cũng kém, kinh tế khó khăn, con thì quá bé.

Nhìn thực tại ấy Tùng không nỡ để Nhung 1 mình chống đỡ, anh xin đi làm 1 công việc mà vợ không hề muốn.

Nhớ lại những ngày tháng đó Nhung vẫn nghẹn ngào: "Chồng mình nghĩ đi kiếm tiền về cho vợ con nhưng mình biết công việc đó vất vả, chẳng mang lại được gì. Mình ngăn cản anh ấy lại nghĩ mình không hiểu cho sự hy sinh của anh ấy. Vợ chồng mình gần như không còn tiếng nói chung, liên tục to tiếng, mâu thuẫn.

Nhung quan niệm: "Kinh tế cũng đóng góp 1 phần quyết định hạnh phúc hôn nhân"

Khi hôn nhân rạn nứt thì công việc của anh dính vào 1 nhóm lừa đảo. Chúng lừa cả gia đình nhà chồng mình, lúc đấy mọi người mới hiểu được tâm ý của mình, biết lý do mình ngăn cản".

Thời điểm cả 2 mệt mỏi đến mức quyết định ly hôn thì vì vết trượt dài của Tùng, vì sa cơ lỡ vận mà họ lại quay về bên nhau, cho nhau 1 cơ hội. Tùng cũng hiểu và thương vợ hơn, vợ chồng đồng lòng quyết phải "thắng đời" 1 lần nữa.

Trái ngọt đến với người biết cố gắng

Sau 3 năm làm quán và đầy biến cố thì đến năm 2019 vợ chồng Nhung - Tùng chào đón đứa con trai thứ 2. Đến cuối năm 2019 cũng là năm có nghị định của nồng độ cồn và dịch bệnh bùng phát, quán ăn phải đóng cửa, 2 vợ chồng cô quyết tâm làm lại ngành may của làng nghề quê hương, "ngã ở đâu đứng dậy ở đó".

"Đầu năm 2020 bọn mình làm lại gần như từ con số 0 và thật may mắn đơn đặt hàng rất nhiều. Chồng mình phấn khởi rất chịu khó san sẻ công việc với vợ. Mình chưa từng phải pha sữa đêm cho con vì dù chồng cả ngày cắt hàng nhưng đêm vẫn đỡ vợ chăm con nhỏ. Có lẽ có quá nhiều biến cố xảy ra với 2 vợ chồng nên giờ cả 2 biết kìm chế và thông cảm với nhau hơn. Ví dụ có tranh cãi mình sẽ chủ động im lặng, chờ chồng nguôi cơn nóng mình sẽ nói cho anh hiểu, thế là mấy năm nay 2 vợ chồng mình rất ít khi cãi nhau".

Ông chồng điểm 10 không những chăm chỉ, chịu khó giúp vợ việc nhà, chăm con mà anh còn làm tốt vai trò "chủ tịch công ty gia đình".

2024 là 1 năm cực kì ý nghĩa với vợ chồng Nhung Tùng. Họ không ngừng nỗ lực, đi lên từ khó khăn đổ vỡ để rồi hôm nay họ đã gặt hái thành quả đáng mơ ước: Một ngôi nhà 5,5 tỷ trên mảnh đất quê hương; một miếng đất 4,8 tỷ; xe ô tô; máy móc nhà xưởng…

Cô vợ thực tế này khẳng định: "Với mình, kinh tế quyết định phần nào hạnh phúc hôn nhân, còn lại là sự yêu thương, sẻ chia và bao dung. Vợ chồng mình đến với nhau từ nghèo khó, từ nghèo khó đi lên nên luôn trân trọng mọi thứ đã xây dựng được".