Ngày 15-5, Công an phường Đống Đa (TP Hà Nội) đang xác minh vụ xô xát xảy ra tại đường Hoàng Cầu, thuộc địa bàn phường Đống Đa.



Nhóm người lao vào hành hung 2 cô gái trẻ. Ảnh cắt từ clip

Trước đó vào tối 14-5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh mâu thuẫn giữa 2 cô gái và một cặp vợ chồng đi xe Lexus mang BKS TP Hà Nội. Nội dung clip cho thấy 2 cô gái cho rằng người đàn ông có hành vi quấy rối song người đàn ông và vợ phủ nhận.

Sau đó, người đàn ông đã có hành vi đạp, đánh lại 2 cô gái trẻ. Lời qua tiếng lại, người phụ nữ được cho là vợ người đàn ông cùng một số người đi cùng đã lao vào tiếp tục hành hung 2 cô gái trẻ.

Sau đó có nhiều người đứng ra can ngăn cả hai bên.

Sự việc được người dân can ngăn, đồng thời quay lại clip đăng lên mạng xã hội. Thông tin và hình ảnh sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự phẫn nộ trước cách hành xử mang tính côn đồ của nhóm người đi xe sang Lexus.