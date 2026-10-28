Cặp tiên đồng - ngọc nữ sắp cưới thì "toang": Nhà trai vận đen nhất showbiz, nhà gái từng nhập hội "chỉ follow mình anh"

Theo tờ Sina, ngoài drama Lưu Diệc Phi bị soi có thái độ cư xử lạnh nhạt, coi thường đầy tranh cãi với đàn em Âu Dương Na Na tại sự kiện do tổng biên tập Lưu Xung tổ chức vào ngày 23/10, công chúng còn chú ý đến màn tái ngộ đầy duyên nợ của cặp tình nhân cũ Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi.

Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi đóng chung trong Lưu Ly và Khi Màn Đêm Gợn Sóng vào năm 2021. Sau 2 lần hợp tác, cặp sao "phim giả tình thật". Lưu Học Nghĩa bị cánh săn ảnh tóm gọn khoảnh khắc đến nhà riêng của Trương Dư Hi qua đêm vào tháng 8/2021. Năm 2022, "team qua đường" bắt gặp cả hai cùng nhau đi ăn. Lưu Học Nghĩa còn chu đáo bóc vỏ tôm cho Trương Dư Hi. Sau đó, netizen tiếp tục khui ra việc tài khoản phụ của Trương Dư Hi chỉ follow một mình Lưu Học Nghĩa.

Trương Dư Hi và bạn trai cũ Lưu Học Nghĩa "đụng mặt" tại sự kiện vào ngày 23/10. Ảnh: Weibo.

Họ nên duyên sau khi đóng chung 2 bộ phim Lưu Ly và Khi Màn Đêm Gợn Sóng. Ảnh: Sina.

Dù được fan vô cùng ủng hộ, nhưng họ không dám công khai. Nguyên nhân là do Trương Dư Hi bị công ty chủ quản Hoan Thụy cảnh cáo, yêu cầu cô không được xác nhận chuyện hẹn hò với Lưu Học Nghĩa nếu không sẽ dừng mọi sự nâng đỡ, chuyển tài nguyên nghệ thuật sang cho sao nữ khác trong công ty. Trước sức ép của Hoan Thụy, Trương Dư Hi và Lưu Học Nghĩa cũng không dám ho he, lộ liễu thể hiện tình cảm trước bàn dân thiên hạ.

Cặp đôi bị "team qua đường" bắt gặp đi ăn cùng nhau. Lưu Học Nghĩa còn chu đáo bóc tôm cho bạn gái. Tuy nhiên, cả hai bị công ty quản cấm công khai. Ảnh: SOhi

Dù bị công ty cấm cản, cặp đôi vẫn âm thầm phát triển tình cảm. Theo nguồn tin trong giới, Lưu Học Nghĩa còn đưa bạn gái diễn viên về ra mắt gia đình, họ hàng. Phụ huynh 2 bên còn gặp nhau bàn tính chuyện cưới xin.

Tuy nhiên, tới giữa năm 2022 thì mối hôn sự này đổ vỡ và cặp đôi lặng lẽ chia tay. Nguyên nhân khiến họ đổ vỡ được cho là đến từ sự phản đối gay gắt của phía công ty quản lý. Cả hai bị ép buộc phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình cảm. Nếu kết hôn, họ sẽ mất đi sự nâng đỡ của công ty chủ quản, đối mặt với cảnh thất thế trong showbiz. Do đó, Trương Dư Hi và Lưu Học Nghĩa đành đường ai nấy đi, hủy bỏ kế hoạch đám cưới để chuyên tâm cho sự nghiệp. Do đó, cả hai được xem là cặp đôi đau khổ nhất showbiz vì yêu mà không thể đến với nhau.

Cả hai đã gặp gỡ phụ huynh, tính đến chuyện cưới xin nhưng cuối cùng phải chia tay. Ảnh: Sohu.

Trương Dư Hi sinh năm 1993, là hot girl mạng vào showbiz đóng phim. Cô nổi tiếng với các tác phẩm như Nàng Công Chúa Tôi Yêu, Hậu Cung Như Ý Truyện, Lưu Ly, Hải Đại Ngư... Ở Cbiz, Trương Dư Hi được mệnh danh là "búp bê màn ảnh" vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo. Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, cô còn là chủ của 1 thương hiệu thời trang. Trước Lưu Học Nghĩa, Trương Dư Hi từng hẹn hò thiếu gia Vương Tư Thông, nam diễn viên Trần Bá Dung.

Trương Dư Hi được mệnh danh là "búp bê màn ảnh" của Cbiz. Ảnh: Sina.

Trong khi đó, Lưu Học Nghĩa sinh năm 1990, có sự nghiệp diễn xuất lận đận. Có ngoại hình, có khả năng diễn xuất nhưng Lưu Học Nghĩa không thể vươn tầm sao hạng A vì các tác phẩm anh đóng chính đều có thành tích kém, không thu hút khán giả. Năm 2025, sao nam có 4 bộ phim phát sóng, nhưng tất cả đều "flop" thảm thương. Cho dù bạn diễn là các mỹ nhân đang rất hot như Ngô Cẩn Ngôn hay Đường Yên, cũng không thể xóa bỏ 2 chữ "thất bại" cho Lưu Học Nghĩa. Do đó, anh bị xem là nam diễn viên có vận đen nhất showbiz Hoa ngữ.

Lưu Học Nghĩa đóng chính phim nào flop phim đó. Ảnh: Vogue.

Nguồn: Sina, Sohu