Những ngày vừa qua, sự việc chim thiên nga tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn bị mất trộm đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, khiến nhiều người không khỏi bức xúc và lo lắng. Trên mạng xã hội, hàng loạt ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối khi một cá thể thiên nga - loài chim vốn được xem là biểu tượng thanh bình giữa không gian xanh của thành phố - bất ngờ bị bắt trộm.

Cặp thiên nga trắng Dương - Hảo ở Thảo Cầm Viên tái hợp sau biến cố bị "bắt cóc", khoảnh khắc khiến du khách hò reo không ngớt

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm. Đối tượng N.C.P. (SN 1978, ngụ tỉnh Vĩnh Long), người thực hiện hành vi bắt trộm thiên nga trắng, đã bị bắt giữ. Cá thể thiên nga sau đó được giải cứu an toàn và đưa trở lại Thảo Cầm Viên trong sự quan tâm đặc biệt của đội ngũ chăm sóc.

Sau sự cố, thiên nga trắng tên Dương đã được theo dõi sức khỏe sát sao và hiện đã hồi phục ổn định. Trưa 5/2, nhiều khách tham quan tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã chứng kiến chú thiên nga trắng được đưa trở về khu vực nuôi thả. Cá thể này được vận chuyển bằng xe chuyên dụng, có nhân viên kỹ thuật hộ tống nhằm đảm bảo đúng quy trình chăm sóc và an toàn.

Sau hành trình trở về, cặp thiên nga lại sánh đôi trên mặt hồ quen thuộc tại Thảo Cầm Viên.

Đáng chú ý, khoảnh khắc cá thể thiên nga đoàn tụ với bạn ghép đôi đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Nhiều du khách dừng lại chụp ảnh, theo dõi cặp thiên nga sánh đôi giữa mặt hồ trong tiếng hò reo vui mừng.

Cặp thiên nga được đặt tên Dương – Hảo, như một dấu mốc gắn với hành trình giải cứu và trở về, tiếp tục quấn quýt bên nhau trong không gian quen thuộc.

Trước đó, sau vụ việc kẻ trộm xâm nhập Thảo Cầm Viên để bắt trộm động vật, cá thể thiên nga trống đã được cách ly, tách đàn và theo dõi sức khỏe suốt 10 ngày nhằm bảo đảm thể trạng ổn định, tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh cho các cá thể khác.

Nhiều du khách dừng chân chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc cặp đôi thiên nga Dương - Hảo sánh đôi giữa làn nước.

Đại diện Thảo Cầm Viên cho biết, đơn vị hiện duy trì khoảng 200 camera giám sát lắp đặt tại nhiều khu vực trong khuôn viên nhằm tăng cường an ninh, đảm bảo an toàn cho động vật và du khách. Sau sự cố, công tác kiểm soát, tuần tra cũng được siết chặt hơn để phòng ngừa các hành vi xâm hại tương tự.

Trước đó, sáng 26/1, Công an Phường Sài Gòn tiếp nhận tin báo của Ban quản lý Thảo Cầm Viên Sài Gòn về việc con thiên nga trắng nuôi trong khuôn viên bị mất.

Nhận tin, công an có mặt điều tra truy xét. Qua trích xuất hệ thống camera an ninh tại khu vực chuồng nuôi, công an xác định có đối tượng đột nhập trái phép, để lại hiện trường một chiếc kềm cắt sắt. Từ các dấu vết thu thập được và dữ liệu camera khu vực bãi giữ xe, công an tập trung truy xét đối tượng nghi vấn. Bằng nghiệp vụ, công an xác định và bắt giữ N.C.P. khi đang lẩn trốn tại xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh).

Tại Công an, P. khai nhận đã trộm con thiên nga và bán lại cho một người khác tại TP Cần Thơ. Trước tính chất cấp bách của vụ việc, đặc biệt liên quan đến động vật hoang dã nuôi bảo tồn, tổ công tác lập tức phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức truy tìm.

Sau hành trình xuyên đêm, đến 5h30 phút sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được địa điểm và giải cứu an toàn cá thể thiên nga trắng. Đến 9h, con thiên nga đã được bàn giao lại cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong tình trạng sức khỏe ổn định.