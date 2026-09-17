Cặp song sinh nhà Sam xinh như búp bê, gặp khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng Hàn với bố

Cặp song sinh của diễn viên Sam và ông xã người Hàn Quốc là bé trai tên Ijun và một bé gái tên Ijin, chào đời ngày 27/2/2024.

Từ khi xuất hiện trong những khoảnh khắc được mẹ chia sẻ, hai bé nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu và những biểu cảm ngộ nghĩnh.

Đến nay, 2 bé được hơn 2 tuổi, ngày càng xinh xắn, nhanh nhẹn, mỗi khoảnh khắc của các con đều đốn tim dân mạng.

Sam và 2 con song sinh xinh xắn, đáng yêu.

Mới đây, Sam bất ngờ chia sẻ cảm giác chạnh lòng khi chứng kiến chồng gặp khó khăn trong việc giao tiếp với hai con. Ông xã người Hàn Quốc thường chủ động trò chuyện, chơi đùa và dành thời gian cho các bé, nhưng do Ijin và Ijun chưa biết tiếng Hàn nên đôi lúc chưa thể hiểu hết những điều cha muốn nói.

Nữ diễn viên vì thế mong hai con sớm làm quen và sử dụng tiếng Hàn để có thể trò chuyện, gắn kết với cha nhiều hơn. Trước đó, Sam cũng từng cân nhắc môi trường học tập cho các con và ưu tiên lựa chọn một trường Hàn Quốc, dù nơi này không phải ngôi trường nổi tiếng hay có cơ sở vật chất tốt nhất.

Dù có cha là người Hàn Quốc nhưng các con của Sam không biết tiếng Hàn Quốc.

Sam cho rằng tiếng Hàn là ngôn ngữ gắn liền với cha và gia đình bên nội của hai con, trong khi tiếng Việt đã được các bé sử dụng và tiếp xúc thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày.

Vì vậy, nữ diễn viên mong Ijin và Ijun sớm làm quen với tiếng Hàn để có thể trò chuyện với cha và kết nối nhiều hơn với người thân bên nội.

Sam cũng thừa nhận khả năng tiếng Hàn của cô còn hạn chế nên càng mong các con có thể tự tin sử dụng ngôn ngữ này. Với nữ diễn viên, việc hai bé biết tiếng Hàn không chỉ giúp thuận lợi trong giao tiếp mà còn giúp các con gần gũi hơn với cha.

Bé Ijin - con gái Sam đang tập đọc sách.

Năm 2024, sau khi hai con chào đời, Sam dành nhiều thời gian để thích nghi với cuộc sống của một bà mẹ bỉm sữa và trực tiếp chăm sóc các bé. Ở giai đoạn đầu, nữ diễn viên lựa chọn nuôi con bằng sữa mẹ, đồng thời chú trọng xây dựng cho hai bé một nếp sinh hoạt ổn định.

Sam từng chia sẻ cô tập cho Ijin và Ijun thói quen ngủ riêng từ sớm, qua đó giúp các con dần hình thành tính tự lập trong những sinh hoạt hằng ngày. Việc chăm sóc hai em bé cùng lúc không phải lúc nào cũng dễ dàng, vì vậy Sam có sự đồng hành của chồng và gia đình.

Ông xã chủ động sắp xếp, giảm bớt công việc để có thêm thời gian ở bên vợ con, trong khi mẹ ruột cũng thường xuyên hỗ trợ cô. Sự san sẻ từ người thân giúp Sam có thêm thời gian nghỉ ngơi và vượt qua những áp lực về thể chất, tinh thần trong giai đoạn sau sinh.

Sam và các con trong tiệc sinh nhật 1 tuổi.

Trong những tháng đầu làm mẹ, Sam gần như hạn chế tối đa việc ra ngoài để dành thời gian cho hai con. Cô tập trung theo dõi sức khỏe, chăm sóc và hình thành nề nếp sinh hoạt cho các bé trước khi từng bước quay lại với công việc.

Khi Ijin và Ijun lớn hơn, nữ diễn viên bắt đầu cân bằng giữa việc chăm con, hoạt động nghệ thuật và công việc kinh doanh. Dù bận rộn, Sam vẫn tìm cách theo sát các con thông qua việc sắp xếp lịch trình và quan sát hai bé qua camera khi không thể trực tiếp ở bên.

Cách chăm con của cô thiên về việc tạo cho các bé môi trường ổn định, có sự đồng hành của gia đình nhưng đồng thời khuyến khích con hình thành thói quen tự lập ngay từ nhỏ.