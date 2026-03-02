Cặp sao Việt xuất ngoại đầu năm, cuối cùng đã không muốn giấu chuyện tình cảm?

Trên trang cá nhân, Quỳnh Nga đăng tải loạt khoảnh khắc check-in tại xứ sở kim chi với thần thái rạng rỡ, phong cách thời trang nổi bật giữa tiết trời lạnh. Không lâu sau đó, Việt Anh cũng cập nhật hình ảnh dạo phố Hàn Quốc. Dù không đăng chung khung hình, việc cả hai cùng xuất hiện ở một địa điểm vào cùng thời điểm khiến cư dân mạng lập tức réo tên.

Phần bình luận nhanh chóng rộn ràng. Nhiều người cho rằng đây chẳng khác nào màn công khai ngầm chuyện xuất ngoại cùng nhau sau loạt hint hẹn hò suốt thời gian qua. Từ những lần xuất hiện thân thiết ở sự kiện, cùng tụ tập bạn bè, cho đến các chi tiết trùng hợp trên mạng xã hội, cặp đôi liên tục bị đặt vào vòng nghi vấn tình cảm. Vì thế, chuyến đi Hàn Quốc lần này càng khiến netizen rôm rả.

Quỳnh Nga và Việt Anh check-in trên đường phố Hàn Quốc. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, thực tế không phải chuyến du lịch riêng tư của hai người. Theo thông tin được biết, đây là chuyến công tác có sự tham gia của nhiều diễn viên, nghệ sĩ khác. Cả Quỳnh Nga và Việt Anh đều góp mặt trong lịch trình chung, thay vì xuất ngoại theo kiểu cặp đôi bí mật như lời đồn đoán.

Dẫu vậy, việc cùng xuất hiện tại một điểm đến ngay đầu năm vẫn đủ để mạng xã hội bàn tán không ngớt. Giữa lúc tin đồn hẹn hò chưa từng hạ nhiệt, mọi động thái của Quỳnh Nga và Việt Anh đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý.

Quỳnh Nga và Việt Anh cùng nhiều diễn viên sang Hàn Quốc công tác. Ảnh: FBNV

Việt Anh - Quỳnh Nga là hai cái tên quen thuộc của màn ảnh Việt. Cả hai bắt đầu vướng nghi vấn "phim giả tình thật" khi vào vai tình nhân, có nhiều cảnh tình tứ trong phim Sinh Tử ra mắt vào năm 2019. Netizen để ý cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, có cử chỉ thân mật hay hint "đánh lẻ" đi du lịch cùng nhau.

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19, cả hai từng bị soi check in một gian bếp y hệt nhau, rộ nghi vấn sống chung nhà. Thời gian qua, Việt Anh và Quỳnh Nga vẫn đều đặn xuất hiện bên nhau trong các sự kiện hay những buổi tụ tập bạn bè, nhưng thường chọn vị trí đứng xa nhau, giữ khoảng cách nhất định để tránh gây chú ý.

Từ năm 2019, Việt Anh và Quỳnh Nga vướng nghi vấn "phim giả tình thật". Ảnh: FBNV

Không những vậy, cả hai bị bắt gặp cùng xuất hiện tại một sân chơi pickleball ở Hà Nội. Theo ghi nhận, Quỳnh Nga và Việt Anh cùng nhau đến sân, tuy nhiên không quá tình tứ để tránh sự chú ý của những người xung quanh. Trong lúc "cá sấu chúa" vào sân tập, Việt Anh ra dáng "bạn trai nhà người ta" khi mồ hôi nhễ nhại vẫn nhập vai "phó nháy", canh góc, canh sáng để chụp ảnh sống ảo cho "nửa kia". Suốt buổi tập, Việt Anh chỉ xoay quanh hai hoạt động: lên sân chơi nghiêm túc và chụp ảnh, quay phim cho Quỳnh Nga. Nữ diễn viên tỏ ra rất thoải mái như đây là thói quen mà Việt Anh vẫn hay làm cho cô.

Sau khi kết thúc buổi chơi pickleball, Quỳnh Nga và Việt Anh lặng lẽ bước ra xe riêng được đậu ở một khu vực gần đó. Điểm kết thúc của hành trình này là một khu chung cư cao cấp tại Hà Nội. Tại khu vực hầm xe và thang máy lên nhà, cả hai bước xuống và vẫn là người đi trước và đi sau chứ không nắm tay hay có cử chỉ ngọt ngào như các cặp tình nhân.

Cả hai bị bắt gặp đưa đón nhau đánh pickleball. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Cả Việt Anh và Quỳnh Nga đều chọn cách úp mở, mập mờ mỗi khi được hỏi đến mối quan hệ. Trong một lần chia sẻ, Quỳnh Nga cho biết: "Chuyện Quỳnh Nga và anh Việt Anh thì như mọi người đã biết, mọi người đã tò mò từ rất lâu nay rồi. Nhưng hôm nay là sự kiện của Bước Nhảy Hoàn Vũ, nếu nói về chuyện cá nhân nhiều quá thì không hay lắm. Tôi để dành vào một dịp nào đó sẽ chia sẻ về vấn đề này nhé".

Về phía Việt Anh, anh từng chia sẻ: "Mọi người hay quy chụp vì anh em chơi chung nhóm bạn bè quá thân thiết, đi đâu cũng có nhau, hai người còn đổ vỡ và cùng chưa có gì nên hay bị vun vào nhau. Chứ tôi và Quỳnh Nga chỉ đơn giản là anh em, đồng nghiệp".

Dù cả hai chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ, những "hint" tình cảm được cư dân mạng soi ra khiến nhiều người tin rằng họ đang hẹn hò.