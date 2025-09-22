Cho con gái du học tại ngôi trường nghệ thuật nức tiếng nước Ý, một năm siêu mẫu Thuý Hạnh sẽ phải chi trả bằng này tiền!

Con gái lớn của siêu mẫu Thuý Hạnh, Suli (18 tuổi) đã bắt đầu nhập học ngành Fashion Marketing & Business tại trường NABA - Nuova Accademia di Belle Arti từ ngày 16/9. Một tuần trước đó, cô được mẹ đưa sang Milan để tìm nhà, ổn định cuộc sống và hoàn tất thủ tục cư trú.

Được biết, NABA là một học viện nghệ thuật và thiết kế tư thục lớn nhất tại Ý, thành lập năm 1980 tại Milan, cung cấp các chương trình học thuật được Bộ Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu Ý (MUR) công nhận, với hai cơ sở chính ở Milan và Rome. Trường nổi bật với môi trường quốc tế, đội ngũ giảng viên là các chuyên gia đầu ngành, và các cơ hội thực tập, việc làm sau tốt nghiệp.

Thuý Hạnh và con gái lớn Suli

Theo thông tin từ website chính thức của nhà trường, mức học phí mỗi năm, áp dụng cho sinh viên không cứ trú tại EU, đối với chương trình Cử nhân Nghệ thuật là 21.600,00 €, tương đương hơn 670 triệu VNĐ.

Theo thông tin từ Chuyên trang giải trí Ngôi sao, hiện Suli sống trong căn hộ nhỏ, cách trường khoảng hai km, đủ nội thất cơ bản. Ban đầu, Thuý Hạnh thuê nhà ở riêng cho con vì Suli chưa quen sống với người lạ. Hàng ngày, Suli có thể đi bộ đến lớp hoặc dùng phương tiện công cộng.

Được biết, chi phí sinh hoạt trung bình ở Rome và Milan cao hơn các thành phố khác của Italy, từ 800-1.500 Euro/tháng (20 - 37,5 triệu đồng) đối với sinh viên tiết kiệm. Để tiết kiệm sinh hoạt phí, Suli sẽ tự nấu ăn.

Suli còn hạn chế về phương hướng nên trong tuần đầu ở Milan, Thúy Hạnh dành nhiều thời gian đưa con làm quen đường sá, tập đi xe buýt, tàu hỏa, tàu điện ngầm. Ước tính chi phí di chuyển khoảng 22 Euro/tháng (550.000 đồng).